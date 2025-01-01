企业资源计划系统 - 最热门应用

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企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一个基于云的智能业务应用程序组合，集成ERP和CRM功能，支持企业高效管理运营和客户关系。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce是一款基于云的时间跟踪和调度应用，支持员工通过移动设备记录工作时间并提交时间表。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks自雇为自由职业者和小企业提供云端会计工具，帮助管理财务、分类收入支出、追踪里程并生成发票。
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite是一个云端业务管理软件，简化企业的采购、销售、库存和财务管理，适合所有类型的企业。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。
Deskera
deskera.com
Deskera是一款集成的企业管理平台，帮助中小企业管理财务、库存、工资和销售等功能，提升运营效率。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一款灵活的财务平台，提供核心会计应用和实时报告，适用于多个行业，支持财务管理和多实体合并。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP是一款基于云的企业资源计划系统，为中小企业提供集成的管理功能，提升效率和数据管理。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext是一款免费的开源企业资源计划（ERP）软件，提供财务、销售、采购等模块，适用于多种行业，便于整合和管理业务流程。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP是一款全面的库存和会计管理软件，帮助企业实现GST合规，优化业务运营，提供实时库存跟踪等功能。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一个库存管理解决方案，支持多渠道订单管理和自动化功能，旨在优化高批量运营及第三方物流的履行流程。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr是一款开源ERP和CRM软件，帮助管理企业的联系人、供应商、发票、订单和库存，适合各种规模的组织。
ERPAG
erpag.com
ERPAG是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，适用于中小型企业，提供销售、采购、制造、财务和库存管理等功能。
Epicor
epicor.com
Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。
weclapp
weclapp.com
weclapp是一款基于云的CRM和ERP软件，专为中小企业设计，旨在简化客户、项目及订单管理。
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP是一款云基础的企业资源计划软件，提供财务、人力资源、库存等多项管理功能，帮助企业优化运营和决策。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款云端的自助式生产计划软件，适用于10-200名员工的小型制造商，涵盖生产计划、供应链管理等功能。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl是一个云基零售管理系统，集成库存、订单、财务和客户管理功能，帮助多渠道零售商简化运营和提高效率。
Striven
striven.com
Striven是一款集会计、销售、项目管理和报告于一体的商业管理软件，帮助企业提高效率和运营。可以在任何设备上使用。
LOGIC ERP
logicerp.com
LOGIC ERP是一款基于云的企业资源计划软件，旨在简化库存管理、订单处理、采购和仓库管理，提高业务运营效率。
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia是一款综合会计和工资管理平台，帮助企业简化财务管理并保持与澳大利亚相关法规的合规性。
Exact
exact.com
Exact提供云软件，帮助中小企业及其会计师自动化财务、人力资源等业务流程，支持批发、制造和建筑等行业的ERP解决方案。
Access
theaccessgroup.com
Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。
Daftra
daftra.com
Daftra是一款集成的在线商业管理平台，提供财务、库存、客户管理等服务，支持阿拉伯和外国市场的企业需求。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一个基于云的财务和会计平台，提供核心财务工具和实时报告，适用于各种行业的企业。
Veepan ERP
veepan.com
Veepan ERP是一款基于云的企业资源计划软件，提供财务管理、库存管理、销售采购管理等功能，支持GST报税，适合中小企业使用。
OpenPro
openpro.com
OpenPro是一款开源ERP软件，提供灵活的企业管理解决方案，支持多种功能，如会计、订单处理、客户管理和现场服务管理。
INNERGY
innergy.com
INNERGY是一款ERP解决方案，旨在管理定制木工店的整个业务流程，统一分散在组织内的数据，支持办公室和现场访问。
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP是一款综合企业资源计划软件，旨在简化和优化组织各部门的业务流程，支持财务、人力资源、物流等管理。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum是一个制造业SaaS平台，帮助中小型制造商通过优化工作流程和自动数据收集提高效率，简化操作，提高盈利能力。
Inventory365
inventory365.co
库存365是一款在线库存管理软件，帮助企业跟踪库存、自动化采购和订单履行，优化库存管理。
Viindoo
viindoo.com
Viindoo是一款云端企业管理软件，整合多种业务功能，帮助企业高效管理资源与流程，支持灵活定制以满足特定需求。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory是一个基于云的库存管理软件，帮助中小型企业管理库存、销售、采购及客户等事务。
WinWeb
winweb.com
WinWeb应用程序为中小企业提供集成的云技术，确保业务数据统一、降低成本并提高收益。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold是一款企业资源计划应用，整合财务、库存、订单和供应链管理，提高业务运营效率和决策能力。
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst 是一个基于云的企业管理软件，提供 ERP、CRM、项目管理等功能，旨在简化业务流程和提高效率。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一个云平台，提供订单管理和仓库管理解决方案，帮助电子商务公司自动化运营和提高效率。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi软件是一款专为木材和建筑材料行业设计的管理工具，简化业务操作，支持现场数据输入和多设备访问。
Unit4
unit4.com
Unit4是一款企业资源计划（ERP）软件，帮助服务型组织有效管理财务、采购、项目和人力资源等运营。
UdyogMART ERP
udyogmart.com
UdyogMART ERP是一款企业资源计划应用，整合财务、库存和人力资源管理，提升运营效率和数据准确性，支持定制和系统集成。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP是一款综合企业资源计划应用，帮助中小企业管理财务、库存和人力资源，支持项目管理和客户服务。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款现代企业资源规划 (ERP) 应用，旨在帮助专业服务行业简化日常任务，提高生产力和盈利能力。
IFS
ifs.com
IFS应用程序是一款集成企业解决方案，支持管理ERP、EAM、FSM等功能，提升决策和运营效率，适用于多个行业。
Divalto
divalto.com
Divalto是一款企业资源计划（ERP）解决方案，集成多项管理功能，帮助企业简化运营、优化流程并做出数据驱动的决策。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis是一个全球性的ERP解决方案，提供全面的财务管理和灵活性，支持各行业企业的战略需求。
TECHO
techoerp.in
Techo是一款针对中小企业的企业资源计划（ERP）软件，集成了会计、库存、订单和客户管理等功能。
Kladana
kladana.com
克拉达纳是一款SaaS库存管理软件，专为电子商务企业提供订单管理、库存追踪和流程自动化等功能。
Infawork
infawork.com
Infawork是一款综合商业软件，提供会计、HR、订单、生产、仓库、预算等管理功能，适合中小企业使用，简便且经济。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab是一款24/7在线ERP解决方案，集成了财务管理、客户关系和供应链管理工具，提供实时数据和自动化功能。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP是一款云端ERP系统，专为中小型制造业设计，提供财务、供应链、人力资源和客户管理功能，帮助企业提高运营效率。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一个基于云的综合平台，旨在支持 B2B 商业需求，帮助品牌管理供应商、交易和优化商业流程。
Selly Erp
sellyerp.com
Selly Erp 是一款基于云的企业资源规划（ERP）应用，专为意大利中小企业设计，帮助管理客户、销售、活动、发票、采购和仓库。
Realsoft
realsoft.ae
Realsoft是阿联酋的一款ERP软件，集成了财务报告、自动化和可扩展性，适用于多个商业行业。
AFAS Software
afas.com
AFAS软件是一款全面的业务管理解决方案，简化财务和其他管理任务，提高组织运行效率。
Tyler Technologies
tylertech.com
泰勒科技提供用于公共部门的综合软件解决方案，帮助政府实体实现高效透明的运营和与居民的互动。