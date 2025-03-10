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企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid 是一种基于云的解决方案，可帮助制造和分销企业在一个地方管理 CRM、采购、库存管理、发票和订单管理等一切内容。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl是一个云基零售管理系统，集成库存、订单、财务和客户管理功能，帮助多渠道零售商简化运营和提高效率。
Deskera
deskera.com
Deskera是一款集成的企业管理平台，帮助中小企业管理财务、库存、工资和销售等功能，提升运营效率。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP是一款基于云的企业资源计划系统，为中小企业提供集成的管理功能，提升效率和数据管理。
ERPAG
erpag.com
ERPAG是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，适用于中小型企业，提供销售、采购、制造、财务和库存管理等功能。
Exact
exact.com
Exact提供云软件，帮助中小企业及其会计师自动化财务、人力资源等业务流程，支持批发、制造和建筑等行业的ERP解决方案。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款云端的自助式生产计划软件，适用于10-200名员工的小型制造商，涵盖生产计划、供应链管理等功能。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一个基于云的智能业务应用程序组合，集成ERP和CRM功能，支持企业高效管理运营和客户关系。
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia是一款综合会计和工资管理平台，帮助企业简化财务管理并保持与澳大利亚相关法规的合规性。
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB新西兰应用程序是一个全面的财务管理解决方案，支持企业财务报告、工资处理及合规管理，简化运营，提高效率。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex智能制造平台是一个基于云的解决方案，帮助制造业企业管理生产、库存和供应链，提高运营效率和决策能力。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks自雇为自由职业者和小企业提供云端会计工具，帮助管理财务、分类收入支出、追踪里程并生成发票。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce是一款基于云的时间跟踪和调度应用，支持员工通过移动设备记录工作时间并提交时间表。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一款灵活的财务平台，提供核心会计应用和实时报告，适用于多个行业，支持财务管理和多实体合并。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一个基于云的财务和会计平台，提供核心财务工具和实时报告，适用于各种行业的企业。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger是一款云原生会计软件，支持实时财务管理，包括应收应付、库存及加密资产管理，适用于多实体和多货币会计。
Striven
striven.com
Striven是一款集会计、销售、项目管理和报告于一体的商业管理软件，帮助企业提高效率和运营。可以在任何设备上使用。
weclapp
weclapp.com
weclapp是一款基于云的CRM和ERP软件，专为中小企业设计，旨在简化客户、项目及订单管理。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 开发了集成度最高的 I.T.中小型企业的支持基础设施 - WinWeb CLOUD。 无缝集成后台、制造、网站、电子商务和社交媒体，提供集成且可扩展的 I.T.最大限度地提高生产力和降低成本的环境。 商业云可定制、价格实惠且灵活，使 WinWeb 云成为收入和结果驱动型企业家和管理层的首选。 WinWeb APP是相当于微企业的集成云技术，可以防止业务数据碎片化，降低成本，增加收入。
Xledger
xledger.net
Xledger是一款基于云的财务ERP解决方案，提供全面的财务管理和自动化工具，适用于中大型企业。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory是一个基于云的库存管理软件，帮助中小型企业管理库存、销售、采购及客户等事务。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 用制造软件即服务 (SaaS) 平台取代了 ERP、MRP 和 MES，使中小型制造商能够通过工作流程优化和自动化数据收集来提高效率。 Fulcrum 通过完全数字化、无纸化的工作流程提供价值，利用机器学习、自动化、预测分析和先进的启发式方法来提高吞吐量和盈利能力。 软件不必太复杂。您在个人生活中使用的软件（Facebook、Uber、Amazon 等）非常直观，您无需接受培训即可了解其工作原理。为什么您的商业软件应该有所不同？我们正在帮助制造商过渡到尖端的、面向未来的软件，该软件可以减轻日常运营的压力，从难以雇用的优秀员工身上获得更多收益，自动执行繁琐的任务，并且比制造软件中现有的软件更高效地运营今天的空间。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 提供商之一，为所有行业提供完整的 ERP 软件解决方案。 Glow Diametric 以下一代企业家的要求为指导，是一个全球 ERP 解决方案，提供支持战略计划所需的选择、灵活性和警觉性。 Glow Diametric 提供了发展不断变化的复杂业务所需的经过验证的全面财务管理功能。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr是一款开源ERP和CRM软件，帮助管理企业的联系人、供应商、发票、订单和库存，适合各种规模的组织。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一个库存管理解决方案，支持多渠道订单管理和自动化功能，旨在优化高批量运营及第三方物流的履行流程。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一个基于云的、强大的、可扩展的、敏捷的、经济实惠且功能齐全的 FaaS 解决方案，包含 CRM、ERP、HCM、项目管理、帮助台和您公司所需的其他 SaaS，以自由和开源软件的价格实现指数级增长和发展。我们决心为全球 95% 的中小企业提供智能、经济实惠、敏捷且安全的 CRM 解决方案，以确保可持续增长。世界一流的服务和实惠的价格是我们的独特卖点，我们恪守我们的承诺。
Composity
composity.com
Composity 是一款基于云的 ERP 解决方案，扩展了销售和营销工具，专为中小企业设计。它是一个“现成的”软件解决方案，可管理组织内部和外部业务流程的各个方面 - 会计、库存管理、计费系统、文档管理、企业网站和电子商务、CRM、客户群组织和报告生成器。
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP是一款综合企业资源计划软件，旨在简化和优化组织各部门的业务流程，支持财务、人力资源、物流等管理。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Appward
appward.com
Appward是一款集成超过80个应用的智能工具，帮助组织管理和优化ERP、CRM、项目管理等各项功能。
IFS
ifs.com
IFS应用程序是一款集成企业解决方案，支持管理ERP、EAM、FSM等功能，提升决策和运营效率，适用于多个行业。
Certinia
certinia.com
Certinia（以前称为 FinancialForce）提供了一个服务即业务平台，该平台支持并连接服务运营的各个方面，从服务评估和交付到客户成功管理以及财务规划和会计。该公司的专业服务自动化 (PSA)、客户成功和 ERP 解决方案在 Salesforce 领先的云平台上交付，提供了运行互联服务业务、智能交付和实现业务敏捷性的能力。 Certinia 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有办事处，并得到了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支持。欲了解更多信息，请访问 www.certinia.com。
Epicor
epicor.com
Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO是一款企业资源计划（ERP）软件，专注于制造和分销行业，支持云端和本地部署，提供多种功能以优化业务流程和管理。
Tyler Technologies
tylertech.com
泰勒科技提供用于公共部门的综合软件解决方案，帮助政府实体实现高效透明的运营和与居民的互动。
OpenPro
openpro.com
OpenPro是一款开源ERP软件，提供灵活的企业管理解决方案，支持多种功能，如会计、订单处理、客户管理和现场服务管理。
Unit4
unit4.com
Unit4是一款企业资源计划（ERP）软件，帮助服务型组织有效管理财务、采购、项目和人力资源等运营。
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks 为中小型企业提供易于使用的企业管理应用程序。 OfficeBooks 解决方案是一种软件即服务 (SaaS) 产品，可在不牺牲功能和性能的情况下最大限度地减少前期和基础设施成本。 我们的主要产品是 OfficeBooks.com，这是一个托管的业务管理应用程序，为用户提供管理销售、联系人、采购、制造、工作订单和库存控制的工具。最重要的是，借助云中的 OfficeBook，您的系统可以在任何地方使用；在办公室、家里或路上。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext是一款免费的开源企业资源计划（ERP）软件，提供财务、销售、采购等模块，适用于多种行业，便于整合和管理业务流程。
QAD
qad.com
Qad是云中下一代制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在一个动荡的世界中取得成功，面临需求供应和波动的破坏，制造商和供应链必须迅速响应变化，并无缝优化敏捷性，效率和对有效客户服务的弹性。 QAD提供自适应应用程序以启用这些自适应企业。 Qad在加利福尼亚州的圣塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84个国家 /地区拥有客户。成千上万的公司已部署了QAD企业解决方案，包括企业资源计划（ERP），数字商务（DC），供应商关系管理（SRM），数字供应链规划（DSCP），全球贸易和运输执行（GTTE），企业质量管理系统（EQMS），企业质量管理系统（EQMS），互联劳动力和流动劳动力和流程智能。
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies 是印度制造生态系统的一部分。我们根据制造业发现的问题设计了ERP。 我们希望成为亚洲中小微企业的第一云制造 ERP 软件。我们的产品帮助企业主和企业家管理他们的销售、采购。生产、保修、现金管理和财务控制。 ACTouch，我们的云 ERP 解决方案不需要任何应用程序的安装和配置，因为它可以通过互联网提供，并且可以通过 PC、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等访问。应用程序全年 365 天、每天 7 天、每天 24 小时可用。因此，没有停机时间，没有病毒或垃圾邮件攻击，没有硬件和软件投资，这为 MSME 节省了大量资金。 AcTouch产品的显着特点如下。 1.核心业务模块：发票、付款、收据、总账、库存模块 2. 用户访问控制：您可以决定谁必须使用哪些菜单和控件。 3.财务控制：4eye原则（您的职员输入交易，您可以批准它）。全面控制财务事宜 4. 单点登录：如果您有多个企业，您可以通过一次登录访问它们。无需单独登录。 5. 带有财务和股票警报、账龄报告（谁必须向您付款以及支付金额）、银行状态报告的仪表板。 6. 为每个供应商或客户定制模板（您为谁选择哪些模板） 7. 批次级别的库存跟踪。 8. 多币种交易和发票 9.手机和平板电脑访问（新功能即将发布） 10. 兼容印度 GST。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold是一款企业资源计划应用，整合财务、库存、订单和供应链管理，提高业务运营效率和决策能力。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商务套件，旨在让专业服务行业的生活变得更加轻松。这种现代 ERP 将使企业能够减少成本和资源泄漏，并将其生产力和盈利能力提高 10 倍。 组织，无论其规模和规模如何，都可以简化和自动化其日常任务，并轻松创建无缝工作流程。 我们的全球客户对 KEBS 的表现印象深刻 - 使数据成为单一事实来源 - 员工保留率提高 76% - 确保在预算范围内及时交付项目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高组织内部的透明度 - 让员工更有责任感 - 客户满意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商务套房。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
Divalto
divalto.com
Divalto是一款企业资源计划（ERP）解决方案，集成多项管理功能，帮助企业简化运营、优化流程并做出数据驱动的决策。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP是一款全面的库存和会计管理软件，帮助企业实现GST合规，优化业务运营，提供实时库存跟踪等功能。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze 是一家面向中小企业的业务管理解决方案的全球开发商、创新者和供应商。 实现业务盈利所需的所有工具： * Enterprise 使您可以从一处运行会计、库存、CRM、服务管理等 * 在一处管理库存、客户和供应商 * 集成和自动化会计以提供准确的报告 * 设置简单。注册并开始使用
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill 是唯一专为电子商务和批发商户设计的 ERP。随着多渠道商务的兴起，Fulfill 的构建理念很简单，即需要简化商家运营，才能提供令人惊叹的零售体验。 Fulfill 通过集成订单管理、库存管理、仓库管理、采购、批发、制造、财务和客户服务，使企业能够将后台运营转变为增长的加速器；全部集成到一个无缝解决方案中。
WP ERP
wperp.com
WP ERP 是 weDevs 的创意，weDevs 是一个由 WordPress 开发人员、思想家、支持人员和营销人员组成的团队。该公司于 2008 年 12 月成立，最初是一个博客平台。当时我们正在开发 WordPress 插件、编写开发教程和自定义 PHP 相关文章以及来自子域的更多内容。 2012 年 5 月，我们公司作为一家小型网络开发初创公司重新启动，信心焕然一新，愿景更加坚定。 我们的主要重点是使用 WordPress 以具有竞争力的价格提供高质量和可扩展的自定义 PHP 应用程序。我们的目标是提供符合最新开发趋势和最佳实践的插件和主题。我们喜欢简单性和直观性，因此我们所有的插件都被设计为前端。 WP ERP 是 WordPress 行业的先锋企业解决方案。我们于 2015 年开始开发 WP ERP，并于 2016 年发布了第一个测试版本。当时 WordPress 还没有涵盖业务各个方面的插件，允许公司通过单一解决方案自行管理所有内容。我们从一开始的目标就是使 WP ERP 成为小型企业主从单一平台管理其所有需求的一站式解决方案。因此，WP ERP 通过以下方式增加价值： --> 用户操作和维护足够简单， --> 它使所有者能够控制运营， --> 它是自我管理的。 我们现在拥有 27 个免费插件和 50 个高级插件以及 8000 多个 WP ERP 活跃安装。我们也是一个由 70 多名敬业成员组成的大家庭，他们规划、开发和培育以客户为中心的优质产品和内容。在创建插件和内容时，我们会充分考虑用户的偏好和需求。专门的支持团队 24/7 为用户提供帮助并解决他们的问题。
AFAS Software
afas.com
AFAS软件是一款全面的业务管理解决方案，简化财务和其他管理任务，提高组织运行效率。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi软件是一款专为木材和建筑材料行业设计的管理工具，简化业务操作，支持现场数据输入和多设备访问。
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software 是领先的基于网络的集成软件套件，包括订单履行、CRM 和电子商务软件。 BirdDog Enterprise 也是业界最好的软件即服务 (SaaS) 业务软件，通过单一、集成且功能强大的业务管理软件解决方案为您的整个公司提供支持。 BirdDog Enterprise 的独特之处在于它构建在单一平台上，因此销售、支持、运输和计费在每次交互中都使用相同的信息。 Enterprise 为您提供重要的实时商业智能，以便您可以更快地做出更好的决策。
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise 是一个全面的业务管理系统（BMS） 它包含您期望找到的所有业务管理功能，以及许多其他类型的业务管理软件中未包含的许多附加功能。 BME 以屡获殊荣的 BusinessMan Enterprise 客户端-服务器解决方案为基础，该解决方案的开发历经 25 年多的时间，利用最新的 Web 技术，为您提供所需的性能、灵活性和丰富的功能集。需要，同时提供支持现代网络浏览器的所有平台的访问。
reybex
reybex.com
reybex，ERP 完整解决方案，适用于：商品管理、调度处理、仓库、移动仓库管理、财务会计、项目管理、CRM、电子商务和市场界面、全渠道、订单管理。