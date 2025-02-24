企业资源计划系统 - 最热门应用 - 托克劳

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企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid 是一种基于云的解决方案，可帮助制造和分销企业在一个地方管理 CRM、采购、库存管理、发票和订单管理等一切内容。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。 Acumatica Cloud ERP 为中小型企业在数字经济中蓬勃发展提供一流的功能。其工作流程涵盖全套业务管理应用程序，并采用开放 API 构建，可与其他关键软件快速集成。其基于使用的资源许可收费，而不是按用户收费，其面向未来的平台可推动价值并提供灵活性、效率和远程协作。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是面向电子商务、多渠道零售品牌和批发商的第一大零售操作系统。 Brightpearl 通过集成和自动化售后操作的可扩展操作系统消除了零售商的日常痛点。凭借庞大的即插即用集成库、深度开放的 API 访问和值得信赖的合作伙伴网络，客户可以自由灵活地拥抱超可扩展的电子商务，并无所畏惧地发展。 Brightpearl 完整的后台解决方案包括财务管理、库存和销售订单管理、采购和供应商管理、CRM、履行、仓储和物流。 26 个国家/地区的 1,200 多家企业使用我们的平台，我们每年管理超过 1000 万笔交易和 30 亿美元的业务。 Brightpearl 的美国总部位于奥斯汀市中心，全球总部位于英国布里斯托尔。
Deskera
deskera.com
Deskera是一个屡获殊荣的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地扩展。从便利店到制造工厂，成千上万的中小型企业使用Deskera来管理会计，库存，工资单，销售和营销自动化。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以来，Ecount Inc. 持续提供市场上最实惠且可定制的基于云的企业资源规划 (ERP) 解决方案之一。通过提供完全集成、强大的数据管理系统，Ecount ERP 已帮助全球超过 20,000 家中小企业。 Ecount ERP 用户受益于标准化程序，该程序已针对各种行业进行了优化，包括制造、分销、服务型、批发、建筑等。通过使用标准化且可扩展的 ERP 程序，用户可以从功能创新和升级中受益，而无需支付额外费用。此外，无需购买昂贵的设备和服务器来托管该程序 - 用户可以随时从 PC、平板电脑和智能手机访问 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企业主和经理将受益于旨在改善库存、销售、采购、仓库、人力资源和会计管理的工具。通过使用集成模块和订购门户，管理人员和决策者可以从世界任何地方获得实时信息。 Ecount ERP 每月只需 55 美元，即可为寻求工作流程效率的企业主提供完全集成的基于云的 ERP 解决方案。每个订阅都包括无限数量的用户访问、虚拟培训和远程支持，无需额外费用。
ERPAG
erpag.com
ERPAG是一种基于云的企业资源计划（ERP）解决方案。它适用于各个行业的中小型企业，包括汽车，零售，教育，信息技术等。主要功能包括销售管理，采购，制造管理，会计和金融，库存管理，报告和分析。 ERPAG允许用户管理包括B2B客户门户，销售，订购，接收和交付在内的业务流程。其他功能包括服务管理，运输管理，用户访问管理，销售点和条形码扫描。 ERPAG提供与Google Mail，Google Calendar，Google Drive，Microsoft，Magento，WooCommerce，Shopify，QuickBooks，Square，Stripe，Stripe等的集成。它支持全球40多名托运人，包括UPS，联邦快递和USP。 它有三个版本可用：基本，标准和高级定价。它与Windows，Mac和Linux操作系统兼容。通过电子邮件，通过电话和视频教程提供支持。
Exact
exact.com
Exact 为中小型公司及其会计师开发云软件。这些产品使财务和人力资源等领域的业务流程实现自动化，并为批发分销、制造、项目和施工提供特定的 ERP 解决方案。这可以节省时间并提供见解。它使客户能够高效工作、做出明智的决策并持续发展。主要位于荷兰、比利时和德国的超过 675,000 家公司已经依赖 Exacts 软件。 Exact 于 1984 年在荷兰代尔夫特成立，至今仍是我们的总部所在地。每天，都有 2,000 多名雄心勃勃的专业人士致力于创新。推动负责任的业务，尊重彼此、环境和社会是他的核心。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy 是一款基于云、价格实惠且用户友好的自助式生产计划软件，适用于小型制造商（10-200 名员工）。 该软件是一套包含生产计划、CRM、采购、供应链管理和库存控制模块的套件。该应用程序具有拖放调度程序，可帮助项目经理为不同的作业分配资源。采购模块允许公司通过组织每个采购周期和采购订单来简化采购流程。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
MYOB Australia
myob.com
无论您是刚刚起步，还是经营一家老牌企业，您都可以使用 MYOB 管理您的整个业务。 一个业务管理平台，包含您所有的关键工作流程——从财务和供应链到员工和项目管理——MYOB 可以为您节省时间和金钱。 无论您的业务发展方向如何，MYOB 都会适应您不断变化的需求。同时提供您做出更好、更明智的决策所需的可见性和信心。 通过 MYOB 释放您的业务潜力。
MYOB New Zealand
myob.com
无论您是刚刚起步，还是经营一家老牌企业，您都可以使用 MYOB 管理您的整个业务。 一个业务管理平台，包含您所有的关键工作流程——从财务和供应链到员工和项目管理——MYOB 可以为您节省时间和金钱。 无论您的业务发展方向如何，MYOB 都会适应您不断变化的需求。同时提供您做出更好、更明智的决策所需的可见性和信心。 通过 MYOB 释放您的业务潜力。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前是QuickBooks Time，Tsheets Time Tracker）是一个基于云的时间跟踪和调度应用程序，可让您的员工使用他们已经在口袋里的设备进入工作站点中的速度和外出。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。 该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供关键财务数据的实时可见性。 我们的云原生会计软件和 API 可帮助组织管理其分布式运营和资产。这包括功能齐全的总账、应收账款、应付账款、库存管理、加密资产管理等。
Striven
striven.com
您的业务处于最佳状态。 Striven 是一款一体化业务管理软件，提供您增加收入、高效工作和改进运营所需的一切。 Striven 是一个完整的软件解决方案 - 我们将会计、销售、项目、管理和报告所需的所有核心功能组合到一个简单的系统中。简化、统一、繁荣。有了 Striven，您将不再需要单独且未连接的软件应用程序。最后，您可以在任何地方、任何设备上运行整个业务。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家领先的基于云的 CRM 和 ERP 软件提供商，专为中小型企业而设计。完全集成的系统可用于轻松管理您的所有客户、项目、发票、订单、文章、票据等。 weclapp 提供了一个很棒的用户界面并且可以直观地使用。使用它很简单，一点也不复杂。一款软件即可管理您的整个公司！
WinWeb
winweb.com
WinWeb 开发了集成度最高的 I.T.中小型企业的支持基础设施 - WinWeb CLOUD。 无缝集成后台、制造、网站、电子商务和社交媒体，提供集成且可扩展的 I.T.最大限度地提高生产力和降低成本的环境。 商业云可定制、价格实惠且灵活，使 WinWeb 云成为收入和结果驱动型企业家和管理层的首选。 WinWeb APP是相当于微企业的集成云技术，可以防止业务数据碎片化，降低成本，增加收入。
Xledger
xledger.net
Xledger 是市场上自动化程度最高的财务 ERP 解决方案 - 被 60 个国家/地区的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基于云 - 专为希望利用最佳实践和自动化来改进业务流程的雄心勃勃的组织而设计。 Xledger 在自动化、可扩展性和业务洞察力方面脱颖而出。 Xledger 的创始人致力于通过提供开箱即用的解决方案来简化业务管理并降低复杂性，该解决方案可根据每个客户的需求进行配置并围绕最佳实践构建。 Xledger基于配置而不是定制，这意味着每个客户都可以无缝升级到系统的最新版本。 Xledger 提供核心会计（GL、AP、AR）、付款处理（支票打印、ACH、电汇）、现金管理、计费和发票、时间表、费用报告、预算和预测、收入确认、固定资产会计、库存管理、采购、捐赠管理、项目会计、基金会计、CRM、薪资、文件管理和财务报告功能。用户可以访问 GL 分析、深入分析功能、实时信息报告、图表、仪表板、KPI 以及各种商业智能和分析工具。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory 是一款专为中小型企业设计的基于云的库存管理软件。它允许用户管理库存、销售、采购、供应商、客户等。凭借条形码扫描、订单管理和多地点支持等功能，ZapInventory 旨在帮助企业简化运营并提高整体效率。此外，它还提供实时见解和报告，帮助用户做出数据驱动的决策。 ZapInventory还与各种电子商务平台和会计软件集成，使其成为适合不同类型和规模企业的多功能解决方案。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 用制造软件即服务 (SaaS) 平台取代了 ERP、MRP 和 MES，使中小型制造商能够通过工作流程优化和自动化数据收集来提高效率。 Fulcrum 通过完全数字化、无纸化的工作流程提供价值，利用机器学习、自动化、预测分析和先进的启发式方法来提高吞吐量和盈利能力。 软件不必太复杂。您在个人生活中使用的软件（Facebook、Uber、Amazon 等）非常直观，您无需接受培训即可了解其工作原理。为什么您的商业软件应该有所不同？我们正在帮助制造商过渡到尖端的、面向未来的软件，该软件可以减轻日常运营的压力，从难以雇用的优秀员工身上获得更多收益，自动执行繁琐的任务，并且比制造软件中现有的软件更高效地运营今天的空间。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud当前包括用于金融，人力资源，计划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了ERP的限制，并将公司转变为优于组织的组织。了解更多。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 提供商之一，为所有行业提供完整的 ERP 软件解决方案。 Glow Diametric 以下一代企业家的要求为指导，是一个全球 ERP 解决方案，提供支持战略计划所需的选择、灵活性和警觉性。 Glow Diametric 提供了发展不断变化的复杂业务所需的经过验证的全面财务管理功能。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一个现代软件包，可帮助管理您组织的活动（联系人、供应商、发票、订单、库存、议程......）。 它是一个开源软件套件（用 PHP 编写，并增强了 JavaScript），专为小型、中型或大型公司、基金会和自由职业者设计。 您可以根据其许可自由使用、研究、修改或分发它。 您可以将其用作独立应用程序或用作 Web 应用程序以从 Internet 或 LAN 访问它。 Dolibarr 拥有一个随时为您提供帮助的大型社区、免费论坛和首选合作伙伴，可在您需要时随时提供商业支持
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一个基于云的、强大的、可扩展的、敏捷的、经济实惠且功能齐全的 FaaS 解决方案，包含 CRM、ERP、HCM、项目管理、帮助台和您公司所需的其他 SaaS，以自由和开源软件的价格实现指数级增长和发展。我们决心为全球 95% 的中小企业提供智能、经济实惠、敏捷且安全的 CRM 解决方案，以确保可持续增长。世界一流的服务和实惠的价格是我们的独特卖点，我们恪守我们的承诺。
Composity
composity.com
Composity 是一款基于云的 ERP 解决方案，扩展了销售和营销工具，专为中小企业设计。它是一个“现成的”软件解决方案，可管理组织内部和外部业务流程的各个方面 - 会计、库存管理、计费系统、文档管理、企业网站和电子商务、CRM、客户群组织和报告生成器。
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP 是一款全面的企业资源规划 (ERP) 软件解决方案，旨在简化和优化组织内各个部门的业务流程。它是一个集成多种功能的强大工具，帮助企业有效管理其资源、运营和信息。 DosoERP 提供广泛的模块和功能，以满足业务运营的不同方面。这些模块通常包括： * 财务管理：DosoERP 提供管理会计流程、财务报告、预算和现金流管理的工具。它使企业能够有效地跟踪费用、生成发票、管理工资单以及处理其他财务任务。 * 仓库和发票管理：该模块帮助公司管理其采购、库存和物流运营。它使企业能够跟踪和控制商品和服务的流动、优化库存水平并简化供应链流程。 * 人力资源管理：借助DosoERP，组织可以处理各种人力资源功能，例如员工入职、出勤跟踪、绩效管理和工资处理。它有助于简化人力资源流程并确保遵守劳动法规。 * 运输：该模块通过规划和跟踪运输来优化从规划调度到跟踪开票的运输流程，从而提高物流效率，从而降低成本。 * 清关：清关系统通过一系列功能减少清关过程中的错误和延误，简化进出口操作。 * 分析和报告：DosoERP 提供强大的报告和分析功能，使企业能够获得对其运营的宝贵见解。它提供可定制的仪表板、数据可视化工具和报告功能，帮助决策者监控绩效、识别趋势并做出明智的战略决策。 DosoERP 以其用户友好的界面、可扩展性和灵活性而闻名。它可以进行定制以满足特定的业务需求，并与其他软件应用程序集成以实现无缝数据交换。此外，DosoERP 通常基于云，可以从任何有互联网连接的地方轻松访问，并促进团队之间的实时协作。 总体而言，DosoERP 使组织能够简化运营、提高生产力、增强决策能力并提高各部门的效率，最终提高业务绩效和增长。 显示更少
SAP
sap.com
SAP是领先的企业应用程序和业务AI公司。他们站在商业和技术的交汇处，其创新旨在直接应对真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和苛刻的过程的骨干。 SAP的集成投资组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户再到供应链）的元素融合到一个统一的生态系统中，以推动进步。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
IFS
ifs.com
IFS 为世界各地制造和分销商品、构建和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司开发和提供企业软件。在我们的单一平台内，我们的行业特定产品天生连接到单一数据模型，并使用嵌入式数字创新，以便我们的客户在对客户真正重要的时候（即服务时刻）能够发挥最佳水平。我们员工的行业专业知识和不断发展的生态系统，以及在每一步创造价值的承诺，使 IFS 成为我们行业公认的领导者和最值得推荐的供应商。
Certinia
certinia.com
Certinia（以前称为 FinancialForce）提供了一个服务即业务平台，该平台支持并连接服务运营的各个方面，从服务评估和交付到客户成功管理以及财务规划和会计。该公司的专业服务自动化 (PSA)、客户成功和 ERP 解决方案在 Salesforce 领先的云平台上交付，提供了运行互联服务业务、智能交付和实现业务敏捷性的能力。 Certinia 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有办事处，并得到了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支持。欲了解更多信息，请访问 www.certinia.com。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP系统是模块化的，特定于行业的软件，用于管理公司范围内的业务流程。 Epicor软件可以很好地管理会计和金融，人力资源，客户，供应链，库存，分销和制造生产管理。 Epicor软件可在本地和SaaS Cloud ERP（企业资源计划）上获得。 Epicor将业务管理平台作为特定于行业的ERP解决方案。 Epicor Software Corporation创新将较新的技术纳入ERP系统。 例如，Epicor使用工业Internet（IIT）将机器与Shop Floor的传感器和PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级MES（制造执行软件）上，该机器与Epicor ERP（和MRP）系统无缝集成。 Epicor提供高级全渠道，包括电子商务，用于零售商的软件。
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO 是一家全球领先的企业资源规划 (ERP) 软件提供商，专注于关键制造和分销行业。 40 多年来，SYSPRO 的专家团队不断满足独特的行业需求，并使客户能够轻松适应和发展。该解决方案具有可扩展性，可以部署在云端、本地或两者中，并可以在任何设备上通过网络进行访问，为客户提供选择和灵活性。 SYSPRO 始终关注合作伙伴和客户的成功。我们不断发展的解决方案与行业趋势保持一致，以利用新兴技术，使合作伙伴和客户能够确保数字化未来。 SYSPRO 在六大洲 60 多个国家/地区拥有超过 15,000 家获得许可的公司，作为值得信赖的顾问，为每一步提供指导和支持。
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（纽约证券交易所股票代码：TYL）为公共部门提供集成软件和技术服务。泰勒的端到端解决方案使地方、州和联邦政府实体能够与居民和彼此之间高效、透明地运作。通过连接不同系统中的数据和流程，泰勒的解决方案改变了客户获得对其社区机会和解决方案的可行见解的方式。 Tyler 在近 13,000 个地点成功安装了 40,000 多次，客户遍及全美 50 个州、加拿大、加勒比海地区、澳大利亚和其他国际地区。 Tyler 因成长和创新而多次获得认可，其中包括政府技术公司的 GovTech 100 名单。有关总部位于德克萨斯州普莱诺的标准普尔 500 强公司 Tyler Technologies 的更多信息，请访问 tylertech.com。
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是许可开源 ERP（企业资源规划）软件领域的领导者。 OpenPro 的 ERP 软件解决方案为小型企业到大型企业提供灵活、可扩展且功能齐全的管理系统。该系统的模块化设计为客户提供了最大的灵活性。 OpenPro 可以作为一个经济高效的小型企业帐户系统，并具有功能齐全的制造会计软件。 OpenPro 拥有电子商务软件所需的最新功能，也是一家经过验证的供应链软件提供商。 在过去的 10 年里，OpenPro 软件一直采用开源 PHP 编写，采用开放式架构（可以在任何硬件和 SQL 数据库上运行）。借助 OpenPro 的文档成像等高级功能；绿色无纸化工作流程；集成条形码；综合电话系统； OCR 读取 XML 事务；以及多种语言和货币功能，我们为客户节省了数百万美元的运营效率。 该软件可以作为软件即服务 (SAAS)、ASP 进行部署或在您的服务器上运行。 OpenPro 为每家寻求 ERP 软件解决方案更多价值和更多功能的公司提供商业软件解决方案。
Unit4
unit4.com
Unit4 是一家软件公司，为服务组织中的人员设计和提供企业软件和 ERP 应用程序以及相关专业服务，特别关注专业服务、教育、公共服务和非营利部门。它在欧洲、北美、亚太地区和非洲的23个国家设有子公司和办事处。 该公司以其人员体验套件而闻名，包括 Unit4 ERP、Unit4 Financials、Unit4 FP&A 和 Unit4 Talent Management。 2015年，Unit4宣布与微软合作，在微软Azure云上构建自动驾驶业务应用程序。 Unit4 的软件可在云端或本地设置中使用，对本地的支持将于 2024 年 12 月结束。2020 年，该公司启动了全球渠道合作伙伴计划，以帮助合作伙伴实施 Unit4 软件。 Unit4 的下一代企业资源规划 (ERP) 解决方案为全球许多中型市场组织提供支持，汇集了财务、采购、项目管理、人力资源和 FP&A 的功能，以共享实时信息，并提供更深入的见解来帮助组织变得更加有效。
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks 为中小型企业提供易于使用的企业管理应用程序。 OfficeBooks 解决方案是一种软件即服务 (SaaS) 产品，可在不牺牲功能和性能的情况下最大限度地减少前期和基础设施成本。 我们的主要产品是 OfficeBooks.com，这是一个托管的业务管理应用程序，为用户提供管理销售、联系人、采购、制造、工作订单和库存控制的工具。最重要的是，借助云中的 OfficeBook，您的系统可以在任何地方使用；在办公室、家里或路上。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免费、开源的集成企业资源规划 (ERP) 软件，由印度软件公司 Frappe Technologies Pvt. 开发。它是使用基于 Python 的服务器端框架 Frappe 构建在 MariaDB 数据库系统上。 ERPNext 是制造商、分销商和服务公司使用的通用 ERP 软件。它包括会计、CRM、销售、采购、网站、电子商务、销售点、制造、仓库、项目管理、库存和服务等模块。此外，它还具有特定领域的模块，如学校、医疗保健、农业和非营利组织。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能与 Odoo（以前称为 OpenERP）、Tryton 和 Openbravo 类似。 ERPNext 作为标兵被 Gartner 列入 ERP FrontRunners 名单。
QAD
qad.com
Qad是云中下一代制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在一个动荡的世界中取得成功，面临需求供应和波动的破坏，制造商和供应链必须迅速响应变化，并无缝优化敏捷性，效率和对有效客户服务的弹性。 QAD提供自适应应用程序以启用这些自适应企业。 Qad在加利福尼亚州的圣塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84个国家 /地区拥有客户。成千上万的公司部署了QAD企业解决方案，包括企业资源计划（ERP），数字商务（DC），供应商关系管理（SRM），数字供应链规划（DSCP），全球贸易和运输执行（GTTE），企业质量管理系统（EQM），连接的劳动力和处理智能。
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies 是印度制造生态系统的一部分。我们根据制造业发现的问题设计了ERP。 我们希望成为亚洲中小微企业的第一云制造 ERP 软件。我们的产品帮助企业主和企业家管理他们的销售、采购。生产、保修、现金管理和财务控制。 ACTouch，我们的云 ERP 解决方案不需要任何应用程序的安装和配置，因为它可以通过互联网提供，并且可以通过 PC、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等访问。应用程序全年 365 天、每天 7 天、每天 24 小时可用。因此，没有停机时间，没有病毒或垃圾邮件攻击，没有硬件和软件投资，这为 MSME 节省了大量资金。 AcTouch产品的显着特点如下。 1.核心业务模块：发票、付款、收据、总账、库存模块 2. 用户访问控制：您可以决定谁必须使用哪些菜单和控件。 3.财务控制：4eye原则（您的职员输入交易，您可以批准它）。全面控制财务事宜 4. 单点登录：如果您有多个企业，您可以通过一次登录访问它们。无需单独登录。 5. 带有财务和股票警报、账龄报告（谁必须向您付款以及支付金额）、银行状态报告的仪表板。 6. 为每个供应商或客户定制模板（您为谁选择哪些模板） 7. 批次级别的库存跟踪。 8. 多币种交易和发票 9.手机和平板电脑访问（新功能即将发布） 10. 兼容印度 GST。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 专为您和您的流程而构建。通过围绕您的运营精心设计的灵活系统，简化您的所有流程，包括会计、制造、库存、订单、电子商务和运输。 是否因基本会计系统、Excel 或任何其他软件包缺乏灵活性和自定义选项而苦苦挣扎？ ERP Gold 与您现有的帐户和库存管理软件无缝集成，创建一个强大的软件包，为您提供最终的可见性和完全控制。通过同步多个软件的数据，ERP Gold 生成广泛的功能、屏幕、报告并自动执行关键流程。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商务套件，旨在让专业服务行业的生活变得更加轻松。这种现代 ERP 将使企业能够减少成本和资源泄漏，并将其生产力和盈利能力提高 10 倍。 组织，无论其规模和规模如何，都可以简化和自动化其日常任务，并轻松创建无缝工作流程。 我们的全球客户对 KEBS 的表现印象深刻 - 使数据成为单一事实来源 - 员工保留率提高 76% - 确保在预算范围内及时交付项目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高组织内部的透明度 - 让员工更有责任感 - 客户满意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商务套房。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一个完整的可定制解决方案，在独特的环境中集成了业务管理所需的所有应用领域和功能。 Divalto Infinity 涉及您业务的各个层面。它可以降低成本（例如库存优化、准备、规划）并提供详细的利润分析。无论您的企业运营规模如何，Divalto Infinity 都是一体化管理解决方案！
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 拥有超过 100 万以上的满意用户、800 多个销售和支持中心，在简化 GST 适应过程方面一直是真正的领导者。 MARG ERP Ltd. 拥有专业知识，可为所有企业提供完美的定制库存和会计解决方案，以实现 GST 合规。 Marg ERP 是 GST 领域领先的软件应用程序提供商，一直是帮助企业顺利过渡到 GST 的关键参与者。我们提供库存和会计软件解决方案来优化业务并帮助他们完成商品及服务税转型之旅。 Marg 始终相信为不断变化的商业环境增加价值和可持续性，是服务中小企业和中小微企业的关键参与者 Marg ERP 提供全面的薪资软件“HRxpert”，该软件具有丰富的功能，如考勤软件、薪资软件、休假管理等，帮助企业更顺利地过渡到 GST。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze 是一家面向中小企业的业务管理解决方案的全球开发商、创新者和供应商。 实现业务盈利所需的所有工具： * Enterprise 使您可以从一处运行会计、库存、CRM、服务管理等 * 在一处管理库存、客户和供应商 * 集成和自动化会计以提供准确的报告 * 设置简单。注册并开始使用
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill 是唯一专为电子商务和批发商户设计的 ERP。随着多渠道商务的兴起，Fulfill 的构建理念很简单，即需要简化商家运营，才能提供令人惊叹的零售体验。 Fulfill 通过集成订单管理、库存管理、仓库管理、采购、批发、制造、财务和客户服务，使企业能够将后台运营转变为增长的加速器；全部集成到一个无缝解决方案中。
WP ERP
wperp.com
WP ERP 是 weDevs 的创意，weDevs 是一个由 WordPress 开发人员、思想家、支持人员和营销人员组成的团队。该公司于 2008 年 12 月成立，最初是一个博客平台。当时我们正在开发 WordPress 插件、编写开发教程和自定义 PHP 相关文章以及来自子域的更多内容。 2012 年 5 月，我们公司作为一家小型网络开发初创公司重新启动，信心焕然一新，愿景更加坚定。 我们的主要重点是使用 WordPress 以具有竞争力的价格提供高质量和可扩展的自定义 PHP 应用程序。我们的目标是提供符合最新开发趋势和最佳实践的插件和主题。我们喜欢简单性和直观性，因此我们所有的插件都被设计为前端。 WP ERP 是 WordPress 行业的先锋企业解决方案。我们于 2015 年开始开发 WP ERP，并于 2016 年发布了第一个测试版本。当时 WordPress 还没有涵盖业务各个方面的插件，允许公司通过单一解决方案自行管理所有内容。我们从一开始的目标就是使 WP ERP 成为小型企业主从单一平台管理其所有需求的一站式解决方案。因此，WP ERP 通过以下方式增加价值： --> 用户操作和维护足够简单， --> 它使所有者能够控制运营， --> 它是自我管理的。 我们现在拥有 27 个免费插件和 50 个高级插件以及 8000 多个 WP ERP 活跃安装。我们也是一个由 70 多名敬业成员组成的大家庭，他们规划、开发和培育以客户为中心的优质产品和内容。在创建插件和内容时，我们会充分考虑用户的偏好和需求。专门的支持团队 24/7 为用户提供帮助并解决他们的问题。
AFAS Software
afas.com
AFAS Software 是一家荷兰家族企业，致力于为企业开发软件产品。通过我们的应用程序，我们努力尽可能减少管理工作，或者尽可能让它变得不那么无聊。我们相信我们的员工是我们最宝贵的资产，他们的目标是让我们的 12,000 名客户满意。 我们的大部分利润直接捐献给 AFAS 基金会，我们希望通过该基金会帮助其他人实现他们的梦想。我们相信项目会对人们的生活产生巨大影响并激励其他人也参与其中。简而言之，AFAS 基金会致力于实现可持续性、质量、尊重和透明度。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi通过我们专业的业务管理软件为建材行业带来新技术和新理念。我们正在彻底改变世界上最大、最关键的行业之一。幸运的是，我们喜欢挑战。 我们为喜欢接受软件培训、研究和解决客户业务问题以及通过定制解决方案优化供应链的人员提供职位。 我们为软件工程师、设计师、系统工程师、分析师、产品所有者和产品经理提供职位，他们探索创新技术并创建人机界面。我们的职位使我们公司在销售、营销、人力资源和会计方面充满活力，这有助于发展我们的品牌和团队。 让我们兴奋的是我们周围都是聪明、善良、好奇的人，他们热爱企业计算机软件领域所提供的无限可能性。
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software 是领先的基于网络的集成软件套件，包括订单履行、CRM 和电子商务软件。 BirdDog Enterprise 也是业界最好的软件即服务 (SaaS) 业务软件，通过单一、集成且功能强大的业务管理软件解决方案为您的整个公司提供支持。 BirdDog Enterprise 的独特之处在于它构建在单一平台上，因此销售、支持、运输和计费在每次交互中都使用相同的信息。 Enterprise 为您提供重要的实时商业智能，以便您可以更快地做出更好的决策。
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise 是一个全面的业务管理系统（BMS） 它包含您期望找到的所有业务管理功能，以及许多其他类型的业务管理软件中未包含的许多附加功能。 BME 以屡获殊荣的 BusinessMan Enterprise 客户端-服务器解决方案为基础，该解决方案的开发历经 25 年多的时间，利用最新的 Web 技术，为您提供所需的性能、灵活性和丰富的功能集。需要，同时提供支持现代网络浏览器的所有平台的访问。
reybex
reybex.com
reybex，ERP 完整解决方案，适用于：商品管理、调度处理、仓库、移动仓库管理、财务会计、项目管理、CRM、电子商务和市场界面、全渠道、订单管理。