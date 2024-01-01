企业资源计划系统 - 最热门应用

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企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前称为 TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount是一款基于云的ERP，已经在行业中处于领先地位20年。该系统允许随时随地无限制访问。目前全球有多达 60,000 家独特的公司在使用 Ecount，想象一下，如果每家公司都有多个用户，那么用户数量可以轻松达到一百万！自1999年以来我们的价格一直保持不变，客户长期关注我们。
weclapp
weclapp.com
具有 CRM、商品管理和财务会计功能的云 ERP weclapp 是团队的 ERP 平台。无论是 CRM、商品管理还是会计：借助 weclapp，团队只需一款软件即可共同控制所有重要的业务流程。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。
Sage Intacct
intacct.com
与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
MYOB Australia
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基于网络的 ERP 和 CRM 开源软件，用于管理专业或基础活动（中小企业、自由职业者或大公司）：报价或商业提案、发票、产品、联系人、议程、订单、采购、库存、电子邮件、CMS、POS
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全渠道零售管理系统，可将您的订单、库存、财务、POS 和 CRM 集中于一处。
MRPeasy
mrpeasy.com
简单但功能强大的基于云的制造 ERP/MRP 软件。生产、库存、客户、采购、财务和团队的无缝管理。
Exact
exact.com
项目规划解决方案可帮助企业生成报价、向员工分配任务、创建发票和预测收入。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
MYOB New Zealand
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Striven
striven.com
Striven 是一款一体化业务管理软件套件，包含您的组织成功所需的一切。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
ZapInventory
zapinventory.com
功能强大的库存管理软件，集成了电子商务、会计和 CRM。 ZapERP 允许您从一个地方管理您的整个业务。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免费、开源的集成企业资源规划 (ERP) 软件，由印度软件公司 Frappe Technologies Pvt. 开发。它是使用基于 Python 的服务器端框架 Frappe 构建在 MariaDB 数据库系统上。 ERPNext 是制造商、分销商和服务公司使用的通用 ERP 软件。它包括会计、CRM、销售、采购、网站、电子商务、销售点、制造、仓库、项目管理、库存和服务等模块。此外，它还具有特定领域的模块，如学校、医疗保健、农业和非营利组织。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能与 Odoo（以前称为 OpenERP）、Tryton 和 ...
Xledger
xledger.net
Xledgers 下一代基于云的 ERP 系统通过 AP、AR 和出纳流程的自动化简化了会计流程。它专注于自动化和智能数据捕获，可实现实时报告、出色的管理监督和更快的决策。 Xledger 是一个真正的云 SaaS 解决方案。作为一种多租户解决方案，我们的所有客户都托管在一个底层软件实例上，从而受益于即时升级和较低的总拥有成本。
ERPAG
erpag.com
正在寻找基于云的 MRP 系统？在一款基于云的 ERP 和 MRP 软件下连接并简化所有业务流程。现在试试！
LOGIC ERP
logicerp.com
迄今为止，我们在为数千名客户提供集成 ERP 软件、零售和 POS 软件方面拥有专业知识，帮助他们实现了业务目标。 LOGIC 开发的 ERP 解决方案以其灵活性和可扩展性为特点，有助于客户未来的业务增长。专为特定需求和垂直行业而设计的经济高效的解决方案，可帮助大中型企业解决问题、审查业务绩效并协助制定战略决策，以在市场中蓬勃发展。 我们的各种软件是为企业的多元化分支和领域开发的。我们的产品组合不是通用的一刀切解决方案，而是包括行业特定、垂直行业和模块特定的 ERP 软件应用程序，这些应用程序在一系列 LOGIC 解决方案下全面可用。该公司总部位于旁遮普邦莫哈利，在印度每个大都市都有自己的运...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo在云平台上提供全面、同步、互联的企业管理软件（Viindoo解决方案），满足企业的所有需求。 Viindoo产品具有灵活性和完整的功能集成，可以满足即使是最复杂的企业的需求。随着需求的增长安装更多应用程序。 我们不仅提供技术，还将现代企业管理经验融入到软件中，以便您将其应用到企业的整个运营流程中。 Viindoo会计软件、Viindoo人力资源管理软件、Viindoo销售软件、Viindoo电子办公系统、Viindoo MRP软件、Viindoo SCM软件、Viindoo数字营销软件、Viindoo网站管理等所有Viindoo应用程序相互集成。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 为中小型企业提供一体化 SaaS 平台。定制的 ERP 平台，包括以下模块：CRM、销售渠道、会计、服务台、库存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要专注于批发、服务和零售行业。每个应用程序起价为 49 美元/下午，或根据您的需求定制的整个套件为 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 启动服务和培训，帮助您启动和运行。这包括数据导入、移动系统和员工培训方面的帮助。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一个满足 B2B 商业需求的综合性云平台。为D2C品牌赋能后端商业运营。 其理念是将所有 B2B 利益相关者置于一个公共云平台上，使 B2B 商务：自动化 |高效|符合要求。 云平台改变了品牌处理以下事项的方式： * 采购供应商、服务提供商和制造商 * 管理与上述各方的交易 * 智能掌控价值链 * 优化内外部商业流程
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一个完整的可定制解决方案，在独特的环境中集成了业务管理所需的所有应用领域和功能。 Divalto Infinity 涉及您业务的各个层面。它可以降低成本（例如库存优化、准备、规划）并提供详细的利润分析。无论您的企业运营规模如何，Divalto Infinity 都是一体化管理解决方案！
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是许可开源 ERP（企业资源规划）软件领域的领导者。 OpenPro 的 ERP 软件解决方案为小型企业到大型企业提供灵活、可扩展且功能齐全的管理系统。该系统的模块化设计为客户提供了最大的灵活性。 OpenPro 可以作为一个经济高效的小型企业帐户系统，并具有功能齐全的制造会计软件。 OpenPro 拥有电子商务软件所需的最新功能，也是一家经过验证的供应链软件提供商。 在过去的 10 年里，OpenPro 软件一直采用开源 PHP 编写，采用开放式架构（可以在任何硬件和 SQL 数据库上运行）。借助 OpenPro 的文档成像等高级功能；绿色无纸化工作流程；集成条形码；综合...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP - 您的首选合作伙伴，通过多个系统实现更好的结果，促进您的业务管理并增加您的利润
Composity
composity.com
专注于成长的管理者的业务平台 这款价格实惠的软件将使您的生活更轻松，让您的努力更有回报！
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 是云制造软件，可将您的车间与实时数据连接起来，以便更快地做出更好的决策。
SoftLedger
softledger.com
我们的云原生 ERP 易于学习、适应您的业务并连接到其他应用程序。
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst 是当今世界最大、最新、终极的企业软件目的地。 Workcube Catalyst 拥有专为帮助您更好地管理和组织业务而设计的业务模型和创意方法。 Workcube Catalyst为您提供云环境下最全面的企业管理软件功能。 Workcube Catalyst 是从整体角度开发的。您可以以一种集成的方式找到 ERP、CRM、人力资源管理、项目管理、实物资产管理、内容管理、B2B、B2C 管理功能以及协作和通信工具的所有功能。您可以从当前的需求开始，并根据不断变化的业务需求继续添加新的功能和模块。 Workcube Catalyst 100% 基于互联网，并...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP 解决方案对于简化运营和提供详细报告至关重要，您必须做出明智的决策。 ERP被很多人认为是一个项目。因此，ERP会计软件是实现所有会计管理方法的绝对解决方案。会计计算机软件 ERP 具有一系列功能和工具，可简化会计和财务，使企业的交易程序变得非常简单。 ERP 解决方案将公司各个部门所采用的不同技术连接起来，消除了对公司造成高昂成本的重复和不兼容的技术。 ERP 会计软件需要被视为一个记录系统，可以与专门的第三方产品集成，从而使现代 ERP 的边界变得无限。
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce 是一款基于云 (SaaS) 的 B2C 和 B2B 订单管理软件，可通过基于 Web 的单一管理控制台管理您的库存、仓库、订单、电子商务和提货包装发货操作。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab 是一个 24/7 在线基于 Web 的 ERP 解决方案，配备了最新的会计财务和簿记工具以及易于使用的仪表板界面。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace 旨在帮助中小型企业轻松运营。从销售和采购到财务和运营，您的业务都由云应用程序负责。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP 是一款云 ERP 系统，专为希望同时实现控制和增长的中小型制造商而设计。我们拥有一支独特的团队；经验丰富的制造专业人员和软件开发工程师。
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 是一款先进的库存管理软件，可帮助各种规模的企业简化库存操作。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Inventory365 使公司可以轻松跟踪库存水平、监控库存变动以及自动化采购和订单履行。 无论您经营的是电子商务商店、实体零售店还是仓库，Inventory365 都可以帮助您掌控库存并最大限度地提高盈利能力。该软件提供一系列高级功能，例如实时库存跟踪、自动库存警报和可定制的报告工具，使您能够做出数据驱动的决策并优化库存管理策略。 借助 Inventory365，您可以告别手动库存跟踪的麻烦和低效，并享受全自动库存管理系统的好处。
Daftra
daftra.com
Daftra 是第一个用于在线管理您的业务或公司的集成且安全的门户。 Daftra 云服务全天候工作，可确保 99.9% 的网络覆盖率，因为我们的安全服务器位于多个国家/地区并并行工作，以便从任何位置或设备尽快访问您公司的安全数据。Daftra 已创建由 Izam 网络解决方案提供；一家从事企业管理业务和领先 SaaS 提供商超过 7 年的公司，为阿拉伯和国外市场建立了各种企业管理解决方案，总部位于美国和埃及。 根据 Izam 的全部经验，Daftra 是阿拉伯市场中非常缺乏此类服务的完整、集成的业务管理解决方案。 无论您的业务性质如何，您都会发现 Daftra 功能齐全且可定制，可以满足您...
Selly Erp
sellyerp.com
面向意大利中小型企业的云 ERP。它帮助用户管理客户、销售、活动、发票、采购和仓库。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商务套件，旨在让专业服务行业的生活变得更加轻松。这种现代 ERP 将使企业能够减少成本和资源泄漏，并将其生产力和盈利能力提高 10 倍。 组织，无论其规模和规模如何，都可以简化和自动化其日常任务，并轻松创建无缝工作流程。 我们的全球客户对 KEBS 的表现印象深刻 - 使数据成为单一事实来源 - 员工保留率提高 76% - 确保在预算范围内及时交付项目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高组织内部的透明度 - 让员工更有责任感 - 客户满意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商务套房。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 专为您和您的流程而构建。通过围绕您的运营精心设计的灵活系统，简化您的所有流程，包括会计、制造、库存、订单、电子商务和运输。 是否因基本会计系统、Excel 或任何其他软件包缺乏灵活性和自定义选项而苦苦挣扎？ ERP Gold 与您现有的帐户和库存管理软件无缝集成，创建一个强大的软件包，为您提供最终的可见性和完全控制。通过同步多个软件的数据，ERP Gold 生成广泛的功能、屏幕、报告并自动执行关键流程。
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（纽约证券交易所股票代码：TYL）为公共部门提供集成软件和技术服务。泰勒的端到端解决方案使地方、州和联邦政府实体能够与居民和彼此之间高效、透明地运作。通过连接不同系统中的数据和流程，泰勒的解决方案改变了客户获得对其社区机会和解决方案的可行见解的方式。 Tyler 在近 13,000 个地点成功安装了 40,000 多次，客户遍及全美 50 个州、加拿大、加勒比海地区、澳大利亚和其他国际地区。 Tyler 因成长和创新而多次获得认可，其中包括政府技术公司的 GovTech 100 名单。有关总部位于德克萨斯州普莱诺的标准普尔 500 强公司 Tyler Tec...
IFS
ifs.com
IFS 为世界各地制造和分销商品、构建和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司开发和提供企业软件。在我们的单一平台内，我们的行业特定产品天生连接到单一数据模型，并使用嵌入式数字创新，以便我们的客户在对客户真正重要的时候（即服务时刻）能够发挥最佳水平。我们员工的行业专业知识和不断发展的生态系统，以及在每一步创造价值的承诺，使 IFS 成为我们行业公认的领导者和最值得推荐的供应商。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。我们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私有工作空间中提供了一组包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每个功能，包括项目管理、CRM、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 提供商之一，为所有行业提供完整的 ERP 软件解决方案。我们创建企业级ERP、会计和人力资源管理
Zeldata
zeldata.com
Zeldata 是一种基于云的企业资源规划解决方案，可提高企业家和企业的绩效和盈利能力。具有先进的功能，包括人力资源管理、销售流程管理、会计管理和项目管理。 Zeldata 将使重要的日常活动自动化，您可以通过任何设备轻松控制这些活动。该软件可帮助企业家和企业主简化业务流程，增强客户体验。 Zeldata 是一款以人为本、用户友好的 ERP 软件，可帮助您无缝地自动管理任何业务流程。业务自动化解决方案具有集成的财务指标，可帮助您的业务快速增长。
Zenscale
zenscale.in
Zenscale 是中小企业寻找简单且经济实惠的业务解决方案来管理/支持其业务流程的唯一平台。在这里，您可以获得移动应用程序形式的解决方案以及包括各种模块的完整包，例如：工资管理、物料管理、生产计划和财务会计。
Wiise
wiise.com
Wiise 是专为澳大利亚企业打造的一款基于云的 ERP 软件，可帮助您运营整个业务 - 一切都在一个安全的 Microsoft 平台上。管理您的财务、自动化运营并获取做出正确决策所需的商业情报和见解。
Veepan ERP
veepan.com
Veepan 是一款适用于任何企业的基于云的 ERP 软件。它于 2018 年 11 月在印度新德里注册成立。 Veepan 的服务包括： 1) 计费软件 2）库存管理 3）会计 4) 商品及服务税申报支持 5) 管理销售和采购 6) 管理业务费用 7) 跟踪付款 8) 管理客户和供应商 9）定制。 此外，Veepan还提供 1）数字营销 2) 网站创建 3) 商业咨询
TYASuite
tyasuite.com
TYASuite 是一个以用户为中心的综合性云 ERP 平台，旨在填补供应商管理、采购和支付流程中的空白，以实现更顺畅、无错误、自动化、灵活和简化的功能。该软件可以在严密监控的云系统中通过简单而严格的审批来控制采购。 凭借金融和 IT 领域专业人士数十年的经验和专业知识，它已成为一种灵活、可扩展和可定制的多功能、面向流程的智能软件解决方案。该软件旨在满足公司的特定要求，减少所用时间和错误范围，促进流程自动化并遵守法规合规性。
TECHO
techoerp.in
Techo ERP 是企业资源规划软件。该产品面向制造、零售和专业服务等行业的中小型企业。 该产品具有会计、库存管理、订单管理和客户关系管理模块。 Techo ERP 提供基于角色的仪表板、可定制的报告和工作流程自动化。该软件具有可配置的审批流程和审计跟踪。 Techo ERP 通过 API 与薪资系统、电子商务平台和支付网关等流行的第三方应用程序集成。 Techo ERP 需要互联网连接和网络浏览器才能访问基于云的平台。供应商通过电话、电子邮件和聊天提供 24/7 支持。提供实施服务。 Techo ERP 符合监管合规标准。
Silo
usesilo.com
食品供应链的集成软件和融资解决方案 利用 Silo 的集成软件解决方案和融资服务推进您的业务。 Silo Capital 服务（包括即时支付和现金预支）经过战略设计，旨在增加现金流并支持增长。 Silo 的易腐食品库存管理解决方案使企业能够即时了解其库存、现金流和客户与供应商关系。 Silo 正在简化货运，并一路提供实际支持。在一处预订并跟踪筒仓中的货物。