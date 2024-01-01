企业资源计划系统 - 最热门应用 - 瑞士

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企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Exact
exact.com
Exact 为中小型公司及其会计师开发云软件。这些产品使财务和人力资源等领域的业务流程实现自动化，并为批发分销、制造、项目和施工提供特定的 ERP 解决方案。这可以节省时间并提供见解。它使客户能够高效工作、做出明智的决策并持续发展。主要位于荷兰、比利时和德国的超过 675,000 家公司已经依赖 Exacts 软件。 Exact 于 1984 年在荷兰代尔夫特成立，至今仍是我们的总部所在地。每天，都有 2,000 多名雄心勃勃的专业人士致力于创新。推动负责任的业务，尊重彼此、环境和社会是他的核心。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory 是一款专为中小型企业设计的基于云的库存管理软件。它允许用户管理库存、销售、采购、供应商、客户等。凭借条形码扫描、订单管理和多地点支持等功能，ZapInventory 旨在帮助企业简化运营并提高整体效率。此外，它还提供实时见解和报告，帮助用户做出数据驱动的决策。 ZapInventory还与各种电子商务平台和会计软件集成，使其成为适合不同类型和规模企业的多功能解决方案。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前称为 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一个屡获殊荣的集成平台，使中小型企业能够使用更少的工具更快地扩展规模。从便利店到制造工厂，数十万中小企业使用 Deskera 来管理会计、库存、工资、销售和营销自动化。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以来，Ecount Inc. 持续提供市场上最实惠且可定制的基于云的企业资源规划 (ERP) 解决方案之一。通过提供完全集成、强大的数据管理系统，Ecount ERP 已帮助全球超过 20,000 家中小企业。 Ecount ERP 用户受益于标准化程序，该程序已针对各种行业进行了优化，包括制造、分销、服务型、批发、建筑等。通过使用标准化且可扩展的 ERP 程序，用户可以从功能创新和升级中受益，而无需支付额外费用。此外，无需购买昂贵的设备和服务器来托管该程序 - 用户可以随时从 PC、平板电脑和智能手机访问 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企业主和经理...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款专注于简单性、功能性和定制化的云业务管理软件。完全控制您的采购、销售、库存、财务和成本。在一个地方管理您的所有日常业务活动。非常适合所有类型的企业和零售业。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一个现代软件包，可帮助管理您组织的活动（联系人、供应商、发票、订单、库存、议程......）。 它是一个开源软件套件（用 PHP 编写，并增强了 JavaScript），专为小型、中型或大型公司、基金会和自由职业者设计。 您可以根据其许可自由使用、研究、修改或分发它。 您可以将其用作独立应用程序或用作 Web 应用程序以从 Internet 或 LAN 访问它。 Dolibarr 拥有一个随时为您提供帮助的大型社区、免费论坛和首选合作伙伴，可在您需要时随时提供商业支持
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家领先的基于云的 CRM 和 ERP 软件提供商，专为中小型企业而设计。完全集成的系统可用于轻松管理您的所有客户、项目、发票、订单、文章、票据等。 weclapp 提供了一个很棒的用户界面并且可以直观地使用。使用它很简单，一点也不复杂。一款软件即可管理您的整个公司！
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。 Acumatica Cloud ERP 为中小型企业在数字经济中蓬勃发展提供一流的功能。其工作流程涵盖全套业务管理应用程序，并采用开放 API 构建，可与其他关键软件快速集成。其基于使用的资源许可收费，而不是按用户收费，其面向未来的平台可推动价值并提供灵活性、效率和远程协作。
MYOB Australia
myob.com
无论您是刚刚起步，还是经营一家老牌企业，您都可以使用 MYOB 管理您的整个业务。 一个业务管理平台，包含您所有的关键工作流程——从财务和供应链到员工和项目管理——MYOB 可以为您节省时间和金钱。 无论您的业务发展方向如何，MYOB 都会适应您不断变化的需求。同时提供您做出更好、更明智的决策所需的可见性和信心。 通过 MYOB 释放您的业务潜力。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。 该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy 是一款基于云、价格实惠且用户友好的自助式生产计划软件，适用于小型制造商（10-200 名员工）。 该软件是一套包含生产计划、CRM、采购、供应链管理和库存控制模块的套件。该应用程序具有拖放调度程序，可帮助项目经理为不同的作业分配资源。采购模块允许公司通过组织每个采购周期和采购订单来简化采购流程。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是面向电子商务、多渠道零售品牌和批发商的第一大零售操作系统。 Brightpearl 通过集成和自动化售后操作的可扩展操作系统消除了零售商的日常痛点。凭借庞大的即插即用集成库、深度开放的 API 访问和值得信赖的合作伙伴网络，客户可以自由灵活地拥抱超可扩展的电子商务，并无所畏惧地发展。 Brightpearl 完整的后台解决方案包括财务管理、库存和销售订单管理、采购和供应商管理、CRM、履行、仓储和物流。 26 个国家/地区的 1,200 多家企业使用我们的平台，我们每年管理超过 1000 万笔交易和 30 亿美元的业务。 Brightpearl 的美国总部位于奥斯汀...
Striven
striven.com
您的业务处于最佳状态。 Striven 是一款一体化业务管理软件，提供您增加收入、高效工作和改进运营所需的一切。 Striven 是一个完整的软件解决方案 - 我们将会计、销售、项目、管理和报告所需的所有核心功能组合到一个简单的系统中。简化、统一、繁荣。有了 Striven，您将不再需要单独且未连接的软件应用程序。最后，您可以在任何地方、任何设备上运行整个业务。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免费、开源的集成企业资源规划 (ERP) 软件，由印度软件公司 Frappe Technologies Pvt. 开发。它是使用基于 Python 的服务器端框架 Frappe 构建在 MariaDB 数据库系统上。 ERPNext 是制造商、分销商和服务公司使用的通用 ERP 软件。它包括会计、CRM、销售、采购、网站、电子商务、销售点、制造、仓库、项目管理、库存和服务等模块。此外，它还具有特定领域的模块，如学校、医疗保健、农业和非营利组织。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能与 Odoo（以前称为 OpenERP）、Tryton 和 ...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 拥有超过 100 万以上的满意用户、800 多个销售和支持中心，在简化 GST 适应过程方面一直是真正的领导者。 MARG ERP Ltd. 拥有专业知识，可为所有企业提供完美的定制库存和会计解决方案，以实现 GST 合规。 Marg ERP 是 GST 领域领先的软件应用程序提供商，一直是帮助企业顺利过渡到 GST 的关键参与者。我们提供库存和会计软件解决方案来优化业务并帮助他们完成商品及服务税转型之旅。 Marg 始终相信为不断变化的商业环境增加价值和可持续性，是服务中小企业和中小微企业的关键参与者 Marg ERP 提供全面的薪资软件“HRxpert”，该软件具...
ERPAG
erpag.com
ERPAG 是基于云的企业资源规划 (ERP) 解决方案。它适用于各行业的中小企业，包括汽车、零售、教育、信息技术等。主要功能包括销售管理、采购、制造管理、会计和财务、库存管理、报告和分析。 ERPAG 允许用户管理业务流程，包括 B2B 客户门户、销售、订购、接收和交付。其他功能包括服务管理、运输管理、用户访问管理、销售点和条形码扫描。 ERPAG 提供与 Google Mail、Google Calendar、Google Drive、Microsoft、Magento、WooCommerce、Shopify、QuickBooks、Square、Stripe 等的集成。它支持全球 40...
LOGIC ERP
logicerp.com
迄今为止，我们在为数千名客户提供集成 ERP 软件、零售和 POS 软件方面拥有专业知识，帮助他们实现了业务目标。 LOGIC 开发的 ERP 解决方案以其灵活性和可扩展性为特点，有助于客户未来的业务增长。专为特定需求和垂直行业而设计的经济高效的解决方案，可帮助大中型企业解决问题、审查业务绩效并协助制定战略决策，以在市场中蓬勃发展。 我们的各种软件是为企业的多元化分支和领域开发的。我们的产品组合不是通用的一刀切解决方案，而是包括行业特定、垂直行业和模块特定的 ERP 软件应用程序，这些应用程序在一系列 LOGIC 解决方案下全面可用。该公司总部位于旁遮普邦莫哈利，在印度每个大都市都有自己的运...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
MYOB New Zealand
myob.com
无论您是刚刚起步，还是经营一家老牌企业，您都可以使用 MYOB 管理您的整个业务。 一个业务管理平台，包含您所有的关键工作流程——从财务和供应链到员工和项目管理——MYOB 可以为您节省时间和金钱。 无论您的业务发展方向如何，MYOB 都会适应您不断变化的需求。同时提供您做出更好、更明智的决策所需的可见性和信心。 通过 MYOB 释放您的业务潜力。
Veepan ERP
veepan.com
Veepan 是一款适用于任何企业的基于云的 ERP 软件。它于 2018 年 11 月在印度新德里注册成立。 Veepan 的服务包括： 1) 计费软件 2）库存管理 3）会计 4) 消费税申报支持 5) 管理销售和采购 6) 管理业务费用 7) 跟踪付款 8) 管理客户和供应商 9）定制。 此外，Veepan还提供 1）数字营销 2) 网站创建 3) 商业咨询
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 是一款先进的库存管理软件，可帮助各种规模的企业简化库存操作。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Inventory365 使公司可以轻松跟踪库存水平、监控库存变动以及自动化采购和订单履行。 无论您经营的是电子商务商店、实体零售店还是仓库，Inventory365 都可以帮助您掌控库存并最大限度地提高盈利能力。该软件提供一系列高级功能，例如实时库存跟踪、自动库存警报和可定制的报告工具，使您能够做出数据驱动的决策并优化库存管理策略。 借助 Inventory365，您可以告别手动库存跟踪的麻烦和低效，并享受全自动库存管理系统的好处。
Viindoo
viindoo.com
Viindoo在云平台上提供全面、同步、互联的企业管理软件（Viindoo解决方案），满足企业的所有需求。 Viindoo产品具有灵活性和完整的功能集成，可以满足即使是最复杂的企业的需求。随着需求的增长安装更多应用程序。 我们不仅提供技术，还将现代企业管理经验融入到软件中，以便您将其应用到企业的整个运营流程中。 Viindoo会计软件、Viindoo人力资源管理软件、Viindoo销售软件、Viindoo电子办公系统、Viindoo MRP软件、Viindoo SCM软件、Viindoo数字营销软件、Viindoo网站管理等所有Viindoo应用程序相互集成。
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP 是一款全面的企业资源规划 (ERP) 软件解决方案，旨在简化和优化组织内各个部门的业务流程。它是一个集成多种功能的强大工具，帮助企业有效管理其资源、运营和信息。 DosoERP 提供广泛的模块和功能，以满足业务运营的不同方面。这些模块通常包括： * 财务管理：DosoERP 提供管理会计流程、财务报告、预算和现金流管理的工具。它使企业能够有效地跟踪费用、生成发票、管理工资单以及处理其他财务任务。 * 仓库和发票管理：该模块帮助公司管理其采购、库存和物流运营。它使企业能够跟踪和控制商品和服务的流动、优化库存水平并简化供应链流程。 * 人力资源管理：借助DosoERP，组织可以处...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 用制造软件即服务 (SaaS) 平台取代了 ERP、MRP 和 MES，使中小型制造商能够通过工作流程优化和自动化数据收集来提高效率。 Fulcrum 通过完全数字化、无纸化的工作流程提供价值，利用机器学习、自动化、预测分析和先进的启发式方法来提高吞吐量和盈利能力。 软件不必太复杂。您在个人生活中使用的软件（Facebook、Uber、Amazon 等）非常直观，您无需接受培训即可了解其工作原理。为什么您的商业软件应该有所不同？我们正在帮助制造商过渡到尖端的、面向未来的软件，该软件可以减轻日常运营的压力，从难以雇用的优秀员工身上获得更多收益，自动执行繁琐的任务，并且比制造软件...
Xledger
xledger.net
Xledger 是市场上自动化程度最高的财务 ERP 解决方案 - 被 60 个国家/地区的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基于云 - 专为希望利用最佳实践和自动化来改进业务流程的雄心勃勃的组织而设计。 Xledger 在自动化、可扩展性和业务洞察力方面脱颖而出。 Xledger 的创始人致力于通过提供开箱即用的解决方案来简化业务管理并降低复杂性，该解决方案可根据每个客户的需求进行配置并围绕最佳实践构建。 Xledger基于配置而不是定制，这意味着每个客户都可以无缝升级到系统的最新版本。 Xledger 提供核心会计（GL、AP、AR）、付款处理（支票打印、AC...
Mero ERP
meroerp.com
基于云的企业资源规划软件提供商。功能包括仪表板概述、产品目录管理、用户管理、收入和财务流管理、费用管理、采购管理、销售和供应商管理、客户管理、员工和库存管理、报告生成、角色和权限管理、商店管理等。
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP 解决方案对于简化运营和提供详细报告至关重要，您必须做出明智的决策。 ERP被很多人认为是一个项目。因此，ERP会计软件是实现所有会计管理方法的绝对解决方案。会计计算机软件 ERP 具有一系列功能和工具，可简化会计和财务，使企业的交易程序变得非常简单。 ERP 解决方案将公司各个部门采用的不同技术连接起来，消除了对公司造成高昂成本的重复和不兼容的技术。 ERP 会计软件需要被视为一个记录系统，可以与专门的第三方产品集成，从而使现代 ERP 的边界变得无限。
TECHO
techoerp.in
Techo ERP 是企业资源规划软件。该产品面向制造、零售和专业服务等行业的中小型企业。 该产品具有会计、库存管理、订单管理和客户关系管理模块。 Techo ERP 提供基于角色的仪表板、可定制的报告和工作流程自动化。该软件具有可配置的审批流程和审计跟踪。 Techo ERP 通过 API 与薪资系统、电子商务平台和支付网关等流行的第三方应用程序集成。 Techo ERP 需要互联网连接和网络浏览器才能访问基于云的平台。供应商通过电话、电子邮件和聊天提供 24/7 支持。提供实施服务。 Techo ERP 符合监管合规标准。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP 是一款云 ERP 系统，专为希望同时实现控制和增长的中小型制造商而设计。我们拥有一支独特的团队；经验丰富的制造专业人员和软件开发工程师。
Daftra
daftra.com
Daftra 是第一个用于在线管理您的业务或公司的集成且安全的门户。 Daftra 云服务全天候工作，可确保 99.9% 的网络覆盖率，因为我们的安全服务器位于多个国家/地区并并行工作，以便从任何位置或设备尽快访问您公司的安全数据。Daftra 已创建由 Izam 网络解决方案提供；一家从事企业管理业务和领先 SaaS 提供商超过 7 年的公司，为阿拉伯和国外市场建立了各种企业管理解决方案，总部位于美国和埃及。 根据 Izam 的全部经验，Daftra 是阿拉伯市场中非常缺乏此类服务的完整、集成的业务管理解决方案。 无论您的业务性质如何，您都会发现 Daftra 功能齐全且可定制，可以满足您...
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一个满足 B2B 商业需求的综合性云平台。为D2C品牌赋能后端商业运营。 其理念是将所有 B2B 利益相关者带到一个公共云平台上，使 B2B 商务：自动化 |高效|符合要求。 云平台改变了品牌处理以下事项的方式： * 采购供应商、服务提供商和制造商 * 管理与上述各方的交易 * 智能掌控价值链 * 优化内部和外部商业流程
Selly Erp
sellyerp.com
面向意大利中小型企业的云 ERP。它帮助用户管理客户、销售、活动、发票、采购和仓库。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商务套件，旨在让专业服务行业的生活变得更加轻松。这种现代 ERP 将使企业能够减少成本和资源泄漏，并将其生产力和盈利能力提高 10 倍。 组织，无论其规模和规模如何，都可以简化和自动化其日常任务，并轻松创建无缝工作流程。 我们的全球客户对 KEBS 的表现印象深刻 - 使数据成为单一事实来源 - 员工保留率提高 76% - 确保在预算范围内及时交付项目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高组织内部的透明度 - 让员工更有责任感 - 客户满意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商务套房。
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是许可开源 ERP（企业资源规划）软件领域的领导者。 OpenPro 的 ERP 软件解决方案为小型企业到大型企业提供灵活、可扩展且功能齐全的管理系统。该系统的模块化设计为客户提供了最大的灵活性。 OpenPro 可以作为一个经济高效的小型企业帐户系统，并具有功能齐全的制造会计软件。 OpenPro 拥有电子商务软件所需的最新功能，也是一家经过验证的供应链软件提供商。 在过去的 10 年里，OpenPro 软件一直采用开源 PHP 编写，采用开放式架构（可以在任何硬件和 SQL 数据库上运行）。借助 OpenPro 的文档成像等高级功能；绿色无纸化工作流程；集成条形码；综合...
WinWeb
winweb.com
WinWeb 开发了集成度最高的 I.T.中小型企业的支持基础设施 - WinWeb CLOUD。 无缝集成后台、制造、网站、电子商务和社交媒体，提供集成且可扩展的 I.T.最大限度地提高生产力和降低成本的环境。 商业云可定制、价格实惠且灵活，使 WinWeb 云成为收入和结果驱动型企业家和管理层的首选。 WinWeb APP是相当于微企业的集成云技术，可以防止业务数据碎片化，降低成本，增加收入。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供关键财务数据的实时可见性。 我们的云原生会计软件和 API 可帮助组织管理其分布式运营和资产。这包括功能齐全的总账、应收账款、应付账款、库存管理、加密资产管理等。
Wiise
wiise.com
Wiise 是专为澳大利亚企业打造的一款基于云的 ERP 软件，可帮助您运营整个业务 - 一切都在一个安全的 Microsoft 平台上。管理您的财务、自动化运营并获取做出正确决策所需的商业情报和见解。
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce 是一款基于云 (SaaS) 的 B2C 和 B2B 订单管理软件，可通过基于 Web 的单一管理控制台管理您的库存、仓库、订单、电子商务和提货包装发货操作。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab 是一个 24/7 在线基于 Web 的 ERP 解决方案，配备了最新的会计财务和簿记工具以及易于使用的仪表板界面。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace 旨在帮助中小型企业轻松运营。从销售和采购到财务和运营，您的业务都由云应用程序负责。
KB CloudERP
kbclouderp.com
KB CloudERP 是尼泊尔基于云的 ERP、POS、HRM、CRM、会计、库存和库存管理解决方案。它是一款在线会计软件，可将中小型企业主与其员工、多个营业地点和银行账户连接起来。 KB CloudERP 具有许多开箱即用的功能。我们提供的功能可以帮助企业主减少会计、计费、客户关系管理、库存管理等耗时的任务。 因此，不必担心如何管理您的业务并顺利运营，请随时注册我们的免费计划进行测试，如果它对您有用，您可以更好地专注于对您的业务重要的事情。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge 是一种模块化且可扩展的解决方案，可实现复杂电子商务运营的自动化。 Shipedge 完全基于网络，其主要模块是订单管理和仓库管理系统，用于自动化电子商务操作。我们帮助公司创建高效的订单履行管理一个或多个仓库（履行网络）。其他模块包括退货和换货、多承运商运输、供应管理、多渠道集成、订单路由、3PL 计费、移动 WMS 应用程序等等。 Shipedge 的订单管理解决方案 (OMS) 将所有可能的库存来源连接到许多在线销售渠道。 Shipedge 将订单路由到最佳库存位置，决定是商店运输还是提货、履行中心或合作伙伴仓库，包括管理配送中心之间的越库转运。其他模块包括供应商管理、库...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一个完整的可定制解决方案，在独特的环境中集成了业务管理所需的所有应用领域和功能。 Divalto Infinity 涉及您业务的各个层面。它可以降低成本（例如库存优化、准备、规划）并提供详细的利润分析。无论您的企业运营规模如何，Divalto Infinity 都是一体化管理解决方案！
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 专为您和您的流程而构建。通过围绕您的运营精心设计的灵活系统，简化您的所有流程，包括会计、制造、库存、订单、电子商务和运输。 是否因基本会计系统、Excel 或任何其他软件包缺乏灵活性和自定义选项而苦苦挣扎？ ERP Gold 与您现有的帐户和库存管理软件无缝集成，创建一个强大的软件包，为您提供最终的可见性和完全控制。通过同步多个软件的数据，ERP Gold 生成广泛的功能、屏幕、报告并自动执行关键流程。
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（纽约证券交易所股票代码：TYL）为公共部门提供集成软件和技术服务。泰勒的端到端解决方案使地方、州和联邦政府实体能够与居民和彼此之间高效、透明地运作。通过连接不同系统中的数据和流程，泰勒的解决方案改变了客户获得对其社区机会和解决方案的可行见解的方式。 Tyler 在近 13,000 个地点成功安装了 40,000 多次，客户遍及全美 50 个州、加拿大、加勒比海地区、澳大利亚和其他国际地区。 Tyler 因成长和创新而多次获得认可，其中包括政府技术公司的 GovTech 100 名单。有关总部位于德克萨斯州普莱诺的标准普尔 500 强公司 Tyler Tec...
IFS
ifs.com
IFS 为世界各地制造和分销商品、构建和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司开发和提供企业软件。在我们的单一平台内，我们的行业特定产品天生连接到单一数据模型，并使用嵌入式数字创新，以便我们的客户在对客户真正重要的时候（即服务时刻）能够发挥最佳水平。我们员工的行业专业知识和不断发展的生态系统，以及在每一步创造价值的承诺，使 IFS 成为我们行业公认的领导者和最值得推荐的供应商。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。我们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私有工作空间中提供了一组包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每个功能，包括项目管理、CRM、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Composity
composity.com
Composity 是一款基于云的 ERP 解决方案，扩展了销售和营销工具，专为中小企业设计。它是一个“现成的”软件解决方案，可管理组织内部和外部业务流程的各个方面 - 会计、库存管理、计费系统、文档管理、企业网站和电子商务、CRM、客户群组织和报告生成器。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies 是喀拉拉邦最好的 ERP 提供商之一，为所有行业提供完整的 ERP 软件解决方案。 Glow Diametric 以下一代企业家的要求为指导，是一个全球 ERP 解决方案，提供支持战略计划所需的选择、灵活性和警觉性。 Glow Diametric 提供了发展不断变化的复杂业务所需的经过验证的全面财务管理功能。