企业资源计划系统 - 最热门应用 - 波斯尼亚和黑塞哥维那

Daftra

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Daftra 是第一个用于在线管理您的业务或公司的集成且安全的门户。 Daftra 云服务全天候工作，可确保 99.9% 的网络覆盖率，因为我们的安全服务器位于多个国家/地区并并行工作，以便从任何位置或设备尽快访问您公司的安全数据。Daftra 已创建由 Izam 网络解决方案提供；一家从事企业管理业务和领先 SaaS 提供商超过 7 年的公司，为阿拉伯和国外市场建立了各种企业管理解决方案，总部位于美国和埃及。 根据 Izam 的全部经验，Daftra 是阿拉伯市场中非常缺乏此类服务的完整、集成的业务管理解决方案。 无论您的业务性质如何，您都会发现 Daftra 功能齐全且可定制，可以满足您...