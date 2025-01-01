企业社交网络 (ESN) 软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业社交网络 (ESN) 软件通过为员工提供社交互动、协作和共享信息的数字平台，促进组织内部自下而上的沟通和协作。这鼓励非正式的点对点沟通。与消费者社交媒体平台类似，ESN 软件允许员工直接与同事分享更新、照片和消息。组织可以使用 ESN 软件来增强员工之间的参与度和协作，特别是在混合或远程工作环境中，确保他们无论身在何处都有机会进行联系、参与和社交。这可以提高士气和整体员工满意度。 虽然 ESN 软件是一种内部通信平台，但其用途与员工通信软件不同。员工通信软件为各种通信方式（自上而下、自下而上、异步、同步）提供全面的解决方案，并在公司范围内广播重要的消息。相比之下，ESN 软件侧重于非正式、交互式和点对点协作，促进知识共享和团队合作的文化。这两种类型的软件对于改善内部沟通和培养一支人脉广泛、敬业的员工队伍都至关重要。
提交新应用
Workplace
workplace.com
工作场所是一个沟通工具，连接公司员工，支持实时聊天、视频会议和小组功能，提升团队协作与生产力。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Guru
getguru.com
Guru是一个集成知识管理平台，支持AI搜索、协作编辑和知识共享，旨在提高团队的信息访问和共享效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一款员工倡导平台，帮助员工分享公司认可的内容，从而提高品牌知名度、销售和招聘效率。
Joincube
joincube.com
Joincube是一个团队通信软件，提供任务管理、消息传递和视频会议功能，旨在提高企业的协作效率和生产力。