企业社交网络 (ESN) 软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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企业社交网络 (ESN) 软件通过为员工提供社交互动、协作和共享信息的数字平台，促进组织内部自下而上的沟通和协作。这鼓励非正式的点对点沟通。与消费者社交媒体平台类似，ESN 软件允许员工直接与同事分享更新、照片和消息。组织可以使用 ESN 软件来增强员工之间的参与度和协作，特别是在混合或远程工作环境中，确保他们无论身在何处都有机会进行联系、参与和社交。这可以提高士气和整体员工满意度。 虽然 ESN 软件是一种内部通信平台，但其用途与员工通信软件不同。员工通信软件为各种通信方式（自上而下、自下而上、异步、同步）提供全面的解决方案，并在公司范围内广播重要的消息。相比之下，ESN 软件侧重于非正式、交互式和点对点协作，促进知识共享和团队合作的文化。这两种类型的软件对于改善内部沟通和培养一支人脉广泛、敬业的员工队伍都至关重要。
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Guru
getguru.com
Guru是一个集成知识管理平台，支持AI搜索、协作编辑和知识共享，旨在提高团队的信息访问和共享效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是现代的Intranet，可以改变所有员工的工作经验，无论他们在哪里工作。 Simpplr是唯一一个统一员工参与，支持和服务的平台，利用最先进的AI模型来提供无缝，凝聚力和个性化的员工体验。 SIMPPLR客户受到700多个全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在员工的生产率，保留率和整体满意度上取得显着提高。
Workplace
workplace.com
工作场所是一个沟通工具，连接公司员工，支持实时聊天、视频会议和小组功能，提升团队协作与生产力。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Joincube
joincube.com
简单、直观的协作 网络化的公司可以更快地获得结果。与Joincube一起变得更强。
DSMN8
dsmn8.com
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