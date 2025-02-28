找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业社交网络 (ESN) 软件通过为员工提供社交互动、协作和共享信息的数字平台，促进组织内部自下而上的沟通和协作。这鼓励非正式的点对点沟通。与消费者社交媒体平台类似，ESN 软件允许员工直接与同事分享更新、照片和消息。组织可以使用 ESN 软件来增强员工之间的参与度和协作，特别是在混合或远程工作环境中，确保他们无论身在何处都有机会进行联系、参与和社交。这可以提高士气和整体员工满意度。 虽然 ESN 软件是一种内部通信平台，但其用途与员工通信软件不同。员工通信软件为各种通信方式（自上而下、自下而上、异步、同步）提供全面的解决方案，并在公司范围内广播重要的消息。相比之下，ESN 软件侧重于非正式、交互式和点对点协作，促进知识共享和团队合作的文化。这两种类型的软件对于改善内部沟通和培养一支人脉广泛、敬业的员工队伍都至关重要。
提交新应用
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是现代的Intranet，可以改变所有员工的工作经验，无论他们在哪里工作。 Simpplr是唯一一个统一员工参与，支持和服务的平台，利用最先进的AI模型来提供无缝，凝聚力和个性化的员工体验。 SIMPPLR客户受到700多个全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在员工的生产率，保留率和整体满意度上取得显着提高。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Joincube
joincube.com
简单、直观的协作 网络化的公司可以更快地获得结果。与Joincube一起变得更强。
DSMN8
dsmn8.com
品牌批准的，即将分享的内容在您的员工的指尖上。 通过您行业中最受信任的影响者 - 您的员工的内容分发： ✓可以提高内容范围，而无需提高您的广告预算 ✓驱动管道和缩短销售周期 ✓达到最佳人才并降低成本 DSMN8是排名的员工倡导平台。 DSMN8通过为员工提供简化的方式来在其专业和个人网络中共享品牌批准的内容，帮助品牌利用其第一资产的力量 - 员工。 实现更多内容参与度，更多的入站销售，并使用DSMN8找到您的下一个超级巨星员工。