企业社交网络 (ESN) 软件 - 最热门应用 - 马来西亚

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企业社交网络 (ESN) 软件通过为员工提供社交互动、协作和共享信息的数字平台，促进组织内部自下而上的沟通和协作。这鼓励非正式的点对点沟通。与消费者社交媒体平台类似，ESN 软件允许员工直接与同事分享更新、照片和消息。组织可以使用 ESN 软件来增强员工之间的参与度和协作，特别是在混合或远程工作环境中，确保他们无论身在何处都有机会进行联系、参与和社交。这可以提高士气和整体员工满意度。 虽然 ESN 软件是一种内部通信平台，但其用途与员工通信软件不同。员工通信软件为各种通信方式（自上而下、自下而上、异步、同步）提供全面的解决方案，并在公司范围内广播重要的消息。相比之下，ESN 软件侧重于非正式、交互式和点对点协作，促进知识共享和团队合作的文化。这两种类型的软件对于改善内部沟通和培养一支人脉广泛、敬业的员工队伍都至关重要。
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Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一个以最全面的内联网为基础、由人工智能驱动的员工体验平台。 Simpplr 是唯一统一员工参与、支持和服务的平台，利用最先进的人工智能模型提供无缝、一致和个性化的员工体验。我们的客户受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多个领先品牌的信赖，在员工敬业度、生产力和加速的业务绩效方面取得了显着的进步。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的员工倡导平台，可帮助您使员工成为有影响力的人。员工拥护会影响您业务的所有领域，从营销和销售到人力资源和招聘。因此，无论您是在寻求扩大覆盖范围和参与度、增加入站销售，还是寻找下一位超级明星员工，DSMN8 都能提供解决方案。我们使组织能够轻松地利用员工的影响力，帮助他们的员工成为品牌倡导者和更有效的社交卖家。我们的创新解决方案使您的员工能够轻松查找、创建和共享公司认可的内容。最简单的形式是其工作原理：第 1 步：将组织的内容集中到自定义新闻源中。第 2 步：为员工提供共享公司批准内容的访问权限。第 3 步：使用我们行业领先的分析套件跟踪结果和投资回报率。全球最大的公司信赖...
Joincube
joincube.com
简单、直观的协作 网络化的公司可以更快地获得结果。与Joincube一起变得更强。