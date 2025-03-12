企业搜索软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业搜索软件简化了存储数据的系统检索，无论是组织内的内部数据还是应用程序和网站等外部来源。这些解决方案组织和细化数据，使用户能够安全地访问和定位不同来源的信息，例如数据库、文档、应用程序、网站和内部网。它使组织内不同角色和团队的用户受益，因为从多个数据库和共享源访问数据对于在业务环境中完成众多任务是不可或缺的。此外，企业搜索软件可以提供搜索即服务功能，使企业能够安全地将特定数据和信息源（如产品目录、视频和营销内容）公开到移动应用程序和网站等外部平台。
提交新应用
Guru
getguru.com
Guru是一个集成知识管理平台，支持AI搜索、协作编辑和知识共享，旨在提高团队的信息访问和共享效率。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款 AI 助手，帮助用户快速在 Gmail、Google 文档、Google 云端硬盘等 Google 应用中查找相关信息。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Algolia
algolia.com
Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
Command E
getcommande.com
Command E 是一款搜索应用，让用户快速访问电脑和云端中的所有内容。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog帮助消除工作混乱，通过连接工具（如维基、项目管理、团队聊天等），提升团队协作和信息共享。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
Site Search 360
sitesearch360.com
网站搜索360提供智能、快速和高度可定制的搜索功能，支持多个数据源和平台，帮助用户高效找到相关内容。
Aiven
aiven.io
Aiven是一个云端数据平台，提供多种数据库托管服务，如PostgreSQL和MySQL，以及数据流解决方案Kafka。支持多种云服务和工具整合。
Glean
glean.com
Glean是一款AI驱动的搜索工具，帮助员工快速找到所需信息，整合公司内部知识，提高工作效率。
Coveo
coveo.com
Coveo是基于云的企业软件平台，通过搜索和分析技术提供个性化的信息，支持电商、客户服务等场景。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia是一款人工智能驱动的搜索引擎，帮助用户快速高效地找到准确答案，支持市场调研和信息提取。
Findr
usefindr.com
Findr 是一款 AI 驱动的搜索助手，可以同时在所有应用中进行信息搜索，提高团队协作和 productivity。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch提供快速、定制化的网站搜索解决方案，支持内容索引、分析和个性化搜索，提高用户体验和满意度。
Yext
yext.com
Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。
Search.io
search.io
Search.io是一个搜索和发现应用，利用机器学习优化搜索体验，支持复杂数据结构的索引和检索，适用于各种网站和应用。
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch是一个生成式人工智能企业搜索平台，连接100多种个人与公司应用，提供统一的搜索界面，快速查找相关资源和信息。
ExpertRec
expertrec.com
ExpertRec 是一个自定义搜索引擎，能快速为网站添加搜索功能，提供自动补全、拼写校正、定制爬虫等功能。
nuclia
nuclia.com
Nuclia是一款数据管理和检索工具，提供高级搜索和生成答案功能，帮助用户快速分类和访问信息，界面友好，易于使用。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一种搜索即服务的应用，提供实时全文搜索和高性能爬虫服务，将网站转换为结构化数据的 JSON 文档。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一个基于云的企业搜索引擎，提供定制化的网站搜索解决方案，帮助提升搜索体验和转化率。
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide是一个幻灯片搜索和库解决方案，允许用户在PowerPoint中管理、共享和访问幻灯片、图片和视频，并确保版本控制。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
Akooda
akooda.co
Akooda是一个AI驱动的运营智能平台，帮助公司整合和分析内部数字足迹，提供实时洞察，促进高效决策和团队协作。
Outmind
outmind.ai
Outmind应用可以快速访问文档、邮件和对话，通过机器学习算法提供最佳查询结果，并识别相关联系人。
Cludo
cludo.com
Cludo是一款搜索优化应用，帮助用户管理搜索体验，提供定制化搜索和分析工具，以提高信息检索的效率。
Raffle
raffle.ai
Raffle应用程序帮助公司优化搜索能力，提升知识共享，并通过AI分析客户和员工行为，简化数据搜索过程。
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch是一款开源搜索引擎，通过RESTFUL API集成到应用中，支持复杂查询和个性化推荐，优化搜索体验。
Doofinder
doofinder.com
Doofinder是一个AI驱动的电子商务搜索引擎，提供实时个性化搜索结果，帮助客户快速找到所需产品并提升销售。
Unleash
getunleash.io
Unleash是一个功能标志管理平台，帮助开发人员控制新功能的推出，支持灵活集成和用户细分，确保安全性与隐私。
Miso.ai
miso.ai
Miso.ai 应用程序使团队能够快速构建可扩展的搜索和用户互动，无需用户跟踪或数据挖掘，保证100%匿名个性化。
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch允许企业通过与Elasticsearch和OpenSearch集成，构建高效的搜索体验，提供实时修改和可操作分析。
QBox
qbox.ai
QBox是一款用于测试对话AI应用的工具，能够快速分析和修复聊天机器人模型，提高准确性，帮助用户交付高质量的数字助手。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks是一个AI生产力平台，通过智能助手提供工作相关问题的快速答案，并与各种应用集成，提升信息管理效率。
Conversica
conversica.com
Conversica是一个AI驱动的平台，利用自然语言处理与客户进行智能对话，自动化销售和营销任务，提高客户参与度和销售转化率。
Onna
onna.com
Onna是一款数据管理平台，帮助企业整合和管理非结构化数据，支持法律和IT团队进行调查和信息治理。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 提供 Elasticsearch 或 OpenSearch 的专业部署、持续维护和数据安全服务，确保搜索功能始终有效。
Constructor
constructor.io
构造函数是一个产品发现平台，通过实时优化产品搜索和推荐，提升电子商务企业的客户体验和转化率。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch是一个AI驱动的个性化搜索和推荐平台，帮助企业提升用户体验和销售，支持视觉搜索和概念搜索等功能。
SearchStax
searchstax.com
SearchStax是一个提供完全托管的Solr搜索解决方案的平台，简化搜索引擎的部署和管理，帮助用户实现高效、个性化的网站搜索体验。
Collato
collato.com
Collato是一个AI驱动的搜索工具，帮助产品团队整合和访问不同来源的信息，以便轻松找到与产品相关的答案。
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr 是一款完全托管的 OpenSearch 服务，提供数据采集、日志处理、搜索和分析功能，支持多种应用场景，简单易用，方便集成。
Loop54
loop54.com
Loop54 是一个基于AI的电商搜索和个性化平台，通过分析用户行为为其提供相关产品推荐，提升购物体验和转化率。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io是一个电子商务个性化平台，提供个性化产品推荐、自动化邮件和实时顾客分析，提升客户体验和销售绩效。
Vectara
vectara.com
Vectara是一款基于大型语言模型的对话搜索平台，帮助企业安全地整合语义搜索和问答功能于自身数据中。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box是一款适用于电子商务平台的产品搜索与发现解决方案，提供AI驱动的搜索和个性化购物体验。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services是一款个性化和客户数据平台，帮助品牌识别用户行为，提供个性化推荐，提高转化率和用户体验。