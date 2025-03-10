Vectara

vectara.com

Vectara 是一个由法学硕士支持的对话式搜索和知识发现平台，允许企业对自己的数据进行智能对话（想想 ChatGPT，但针对的是您的数据）。该平台以开发人员为先，提供简单的 API，让开发人员能够访问具有行业领先相关性的尖端 NLU（自然语言理解）技术。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企业可以快速、安全且经济地将一流的语义搜索和问答集成到其应用程序、知识库、网站、聊天机器人或支持服务台中。 “即时索引”、“交叉注意力神经重新排序”和“抽象摘要”等功能确保始终可以访问最新信息，并且只向用户呈现最相关的答案。此外，结果以自然语言进行总结并提供引用，使用户能够理解并信任答案的准确性。由于 Vectara 只索引您自己的业务数据，因此几乎消除了幻觉的风险，即生成的答案基于事实真相 - 以加密形式传输和存储的客户数据永远不会用于训练 Vectara 模型。 Web 和应用程序开发人员可以免费注册，并具有大量数据限制，以便轻松地将语义搜索功能添加到他们的应用程序中。 Vectara 强大的端到端平台可进行自我优化，并可通过简单的 API 轻松使用，只需几分钟即可启动并运行企业，无需添加任何专业工程师或基础设施。由于支持企业中的所有标准文档类型和数据格式，对数据进行索引同样简单。访问 Vectara.com 了解更多信息。