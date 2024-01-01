企业搜索软件 - 最热门应用 - 百慕大

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业搜索软件简化了存储数据的系统检索，无论是组织内的内部数据还是应用程序和网站等外部来源。这些解决方案组织和细化数据，使用户能够安全地访问和定位不同来源的信息，例如数据库、文档、应用程序、网站和内部网。它使组织内不同角色和团队的用户受益，因为从多个数据库和共享源访问数据对于在业务环境中完成众多任务是不可或缺的。此外，企业搜索软件可以提供搜索即服务功能，使企业能够安全地将特定数据和信息源（如产品目录、视频和营销内容）公开到移动应用程序和网站等外部平台。
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Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智能助手，可帮助用户在需要时在所有关联的 Google 应用程序（包括 Gmail、Google 文档、Google 云端硬盘、Google 日历、Google 通讯录等）中快速查找相关信息。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混乱。不再需要持续不断的 ping，不再需要琐碎的会议，也不再需要寻找最新的文档。我们的工作中心连接了现代协作工具（维基、项目管理、团队聊天等），并让您可以协同使用它们。它以相同的方式连接人员和团队，因此当他们不在同一个地方时也可以保持同步。这是新的工作方式。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驱动的内联网，在 Google Workspace 组织中排名第一。我们创建数字家庭，让组织保持联系并通过消除信息混乱、提供结构化知识管理和团结一致来提高效率。我们为每个客户打造独特的数字家庭，并为他们提供克服内部运营挑战的空间。然后，我们将其与我们的人工智能功能分层，这些功能可以直观地学习并与公司和每个用户一起成长，自动化手动、耗时的流程，并通过快速、智能的信息发现来创建组织一致性。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Command E
getcommande.com
您的一切搜索。 Command E 的思考速度和您一样快。以最新、最快的方式访问计算机和云中的所有内容。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Glean
glean.com
Glean 使您能够发现所需的信息。我们基于人工智能的动态技术会在您公司的整个范围内进行搜索，并深入到您的内容中，以便在您的员工需要时快速发现他们需要的知识。 Glean 通过了解组织特有的环境、语言、行为和员工关系，无缝地提供相关且高度个性化的结果。此外，我们的搜索安全可靠地涵盖了您公司的整个范围，并且只需最少的集成费用。凭借闪电般的快速实施，它易于使用，开箱即可使用。通过连接员工已经熟悉和喜爱的应用程序，入职变得轻而易举。通过各种软件应用程序无休止地寻找答案的日子已经一去不复返了，而是收集它们。
nuclia
nuclia.com
将人工智能搜索和生成答案嵌入到您的产品中。 Nuclia API 可让您从文档、文本和视频中获得 100% 开箱即用的人工智能搜索和生成答案，同时保护您的数据隐私并避免产生幻觉。
Aiven
aiven.io
作为满足所有数据库需求的中心枢纽，Aiven 提供关系型和非关系型数据库服务以及可视化套件和高吞吐量消息代理。我们的服务产品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服务均根据实际使用情况按小时计费，无隐藏费用。立即开始 30 天试用！
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Search.io
search.io
只需几分钟即可将机器学习支持的搜索和发现添加到您的网站、电子商务商店或应用程序中。完全托管，14 天免费试用。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先进的公司消除决策中不确定性的方法。凭借基于经过验证的人工智能构建的市场情报和搜索，AlphaSense 可以从值得信赖的公共和私人内容（包括股权研究、公司备案、活动记录、专家通话、新闻、贸易期刊和客户自己的研究内容）中快速提供相关见解。 AlphaSense 总部位于纽约市，在美国、英国、芬兰、印度和新加坡设有办事处，拥有 1,000 多名员工。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia 是一款人工智能驱动的搜索引擎，可帮助用户快速高效地找到问题的准确答案。它使用户能够通过了解用户需求的人工智能分析师来搜索广泛的市场研究、有针对性的信息提取等。 Hebbia 的神经搜索使用尖端的人工智能技术来检索人类可能忽略的答案，从而获得更快、更可靠的研究结果。 Hebbia 成立于 2020 年 8 月，此后已筹集了两轮融资，并聘请了来自世界各地的多元化人才团队。赫比亚还为那些充满热情和好奇心、想要有所作为的个人提供空缺职位。 该公司致力于为用户提供尽可能最佳的搜索体验，并致力于重塑我们的工作方式。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
Site Search 360
sitesearch360.com
智能、快速、高度可定制的网站搜索。 - 索引您的网站页面、产品、YouTube 视频、常见问题解答和文档（PDF、DOC、XLS、PPT）。 - - 使用我们强大的爬虫、提供站点地图、上传 Feed、使用我们的 API 或同时组合所有方法来成功索引您的内容。 - 获得明智的结果。我们使用语义推理来增强我们的引擎。这意味着，如果您的爱狗访客搜索“小狗”或“小狗”，他们仍然会找到与狗相关的页面。添加无限的自定义同义词。 - 按你的方式设置。跨域甚至不同平台搜索。隐藏不需要的页面，将结果分组到自定义类别中以便于导航，添加过滤器和排序选项。 - 享受极快的搜索建议和结果。没有人喜欢等待。我们的搜索提供...
Findr
usefindr.com
通用搜索您的所有应用程序。 Findr 是一款人工智能驱动的搜索助手，可帮助您同时搜索所有应用程序。使用 Findr，您可以： 1. 减少搜索信息的时间。 2. 不再索要链接和文档 - 提高团队协作和生产力。 3. 通过集中数据搜索从单一视图收集有关某个主题的参考资料
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自定义搜索引擎可让您快速将超快的搜索结果添加到您的网站。它还通过单击按钮提供强大的自定义选项。它也是一个很棒的谷歌网站搜索替代品 特点 - 1. 超快自动完成。 2. 拼写正确Expertrec 经济实惠的自定义搜索引擎可让您快速将超快的搜索结果添加到您的网站。它还通过单击按钮提供强大的自定义选项。特点 - 1. 超快自动完成。 2. 拼写正确 3. 自定义爬虫。 4. 登录页面后面的索引。 5.语音搜索。 6. 搜索UI编辑器。 3.自定义爬虫。 4. 登录页面后面的索引。 5.语音搜索。 6. 搜索UI编辑器。
Akooda
akooda.co
Akooda 是一个突破性的运营智能平台，可帮助公司全面了解其内部数字足迹。在人工智能的支持下，Akooda 的引擎分析核心业务元素，包括流程、人员、客户和资源，以提供回答关键业务问题的见解。 该平台允许团队无缝连接和协作，简化运营并实现更快的决策。Akooda 与现有 SaaS 工具集成，消除了手动数据输入的需要，并确保所有业务部门和学科都能有效沟通。 该平台优先考虑安全和隐私，提供必要的工具来提高生产力，同时维护数据保护。通过 Akooda，用户可以快速访问公司数字足迹中的信息，包括通信渠道、项目管理应用程序、HRIS 系统和 CRM 平台。 实时警报通知用户异常情况和潜在挑战，使他...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Cludo
cludo.com
Cludo 是一款智能搜索工具，旨在通过自动化和有意义的数据简化网络和营销团队的生活。我们让您和您的最终用户都可以轻松进行搜索。 Cludo 优化组织及其客户联系和使用信息的方式。我们易于使用的网站搜索平台使您能够轻松自定义网站的搜索功能并获得深入的见解。无论您是寻求更高的相关性还是更好的分析，Cludo 都能提供更好的搜索方式。 Cludo 总部位于哥本哈根，在明尼阿波利斯和伦敦设有办事处，其智能搜索和洞察 SaaS 产品与任何网站兼容，并以对客户满意度的卓越承诺为后盾。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch 为任何网站、电子商务或 Web 应用程序提供快速、轻松且可定制的个性化网站搜索。使用爬网程序或索引 API 来索引内容并使其保持最新。使用完整的实施服务可以节省开发人员的时间并充分利用 AddSearch 的搜索专业知识。 AddSearch 在全球拥有近 2000 个客户，涉及媒体、电信、政府、教育、电子商务等领域，是经过验证的同类最佳网站搜索解决方案。通过快速进入市场、支持基于人工智能的功能和分析，AddSearch 拥有您通过搜索获得业务成果所需的一切。 AddSearch 功能包括： - 自动完成 - 智能结果排名 - 包含/排除内容 - 保留 1 年的高级搜索分析...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
Doofinder
doofinder.com
15% 的客户在没有找到他们需要的东西的情况下就离开了。 Doofinder 可以帮助您修复它。 Doofinder 是一款人工智能驱动的电子商务智能网站搜索引擎，可提高搜索结果和产品可见性。我们的应用程序可在 25 毫秒内根据个人实时偏好提供个性化搜索结果，而不会提高您的加载速度。 - 通过 Doofinder 的先进搜索技术，让您的客户能够准确找到他们想要的东西，从而降低跳出率并增加销售机会。 - 通过分析搜索结果，更深入地了解客户的行为和需求 - 即使搜索混乱，也能以精确的结果改变您的电子商务搜索体验 - 通过我们强大的搜索结果分析，做出明智的决策并预测客户需求和新趋势 +20 % 转化...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企业能够利用行业领先的 UI 组件、实时部署更改的控制平面并提供可操作的搜索分析来构建最佳的应用程序搜索体验。它可以与 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，开箱即用。
Outmind
outmind.ai
Outmind 让您能够即时访问您的文档、电子邮件、对话...，让您节省时间、提高质量和提高效率。使用 Outmind，您无需重新创建现有文档：您可以从内部参考项目开始。我们的机器学习算法会自动显示每个查询的最佳结果。当您需要比共享更多的信息时，Outmind 还会根据贡献来识别最相关的内部联系人。这将使您避免不必要地招揽错误的人。
Raffle
raffle.ai
搜索变得人性化且易于使用 创新型公司使用 Raffle 的软件和 API 来增强其搜索功能、促进知识共享并深入了解客户和员工的行为和需求。我们的搜索解决方案 - 包括网站搜索、工作场所搜索和应用内搜索 - 让公司可以轻松组织和优化其现有内容。通过 Raffle Search，您可以简化搜索过程并充分利用您的数据。我们使用人工智能通过跟踪互动并利用行为分析获得数据洞察（例如趋势问题、知识差距和解决率）来提高公司对客户和员工的理解，从而加强沟通和支持。
Conversica
conversica.com
Conversica 正在使用对话式人工智能打造世界上最大的增强型劳动力。我们使每一次联系都变得个性化。 Conversica 是对话式 AI 的领先提供商，帮助公司在整个客户生命周期中吸引、获取和增加收入。我们的全渠道人工智能助手可以实时或在买家的时间进行类人的双向对话，以提高生产力、提高绩效并最终增加收入机会。凭借经过十多年经验和 10 亿次交互考验的内置最佳实践，Conversica AI 助手可帮助营销、销售和客户成功团队更智能地工作，以满足客户期望。为您的收入团队提供由自然语言处理 (NLP)、深度学习功能和业务流程自动化支持的真正、复杂的 AI。我们的人工智能助手的准确率高达 98...
Unleash
getunleash.io
朋友不会让朋友建立自己的功能标志系统。 Unleash 功能管理是针对大型企业而构建的，因此您不必自己构建它。我们是开源的、私有的、安全的，并且准备好进行最复杂的开箱即用设置。
Onna
onna.com
Onna使企业能够从非结构化数据中快速获得商业价值。 Onna 的数据管理平台提供了一个涵盖当今工作场所应用程序（例如 Slack、Google Workspace、Microsoft 365 等）的中央工作流程，生成一组统一的可操作数据。通过连接和统一不同的数据源，法律和 IT 团队增强了电子取证、内部调查和信息治理等关键用例。 Onna 的团队遍布北美和欧洲，为一些世界领先的公司提供支持，包括 Dropbox、Electronic Arts、Lyft、Carvana 和 NewsCorp。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.onna.com。
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全托管和托管服务 OpenSearch 是一个功能强大的搜索和分析套件，允许数据摄取、日志记录、搜索、聚合、查看和分析。这些功能支持各种有价值的用例，例如日志记录和应用程序搜索。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一个 100% 开源解决方案，这意味着您将受益于社区创新和供应商选择，同时还受益于我们易于使用的自动化平台和专家支持。只需几分钟即可将我们的托管 OpenSearch 解决方案整合到您当前的工作流程中，并释放您的宝贵资源，以专注于应用程序堆栈的其余部分。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 通过专家部署、持续维护以及 Elasticsearch 或 OpenSearch 的最大数据安全性，让您的搜索保持常青。
Miso.ai
miso.ai
Miso 使 Google 和 Amazon 等平台的机器学习超级力量民主化，因此任何团队都可以为其整个用户旅程快速构建可扩展且统一的搜索、发现和参与。与传统解决方案不同，Miso 可以 100% 匿名进行个性化——无需跟踪用户或挖掘数据。
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide 是带有 PowerPoint 插件的幻灯片搜索和库解决方案。无需离开 PowerPoint 即可访问所有幻灯片、图像和视频。 TeamSlide 检查您的演示文稿的版本控制，并在有过时的幻灯片时提示您。将 TeamSlide 无缝连接到 SharePoint、Box、OneDrive、Google Drive 或任何其他内容管理系统。通过 TeamSlide 的幻灯片库功能最大限度地发挥内容的价值并构建更好的演示文稿。
Constructor
constructor.io
产品发现平台可在整个购物者旅程的每个渠道中推动有吸引力的产品发现时刻（从搜索和浏览到推荐和引导销售）。 Constructor 的原生商务核心基于最新的 AI/ML 搜索技术而构建，可从每次客户交互中学习，根据您的优先电子商务指标进行优化，并为销售团队提供控制和洞察力，以推动无与伦比的业务成果。秘密酱汁？其他解决方案从开源关键字匹配引擎开始，并在其之上添加人工智能，而我们是唯一具有专为电子商务构建的专有本机核心的产品发现解决方案。 Constructor 的先进算法、转换器和大型语言模型一起工作，提供实时、个性化的体验，解码复杂的模式并理解用户意图。这就是为什么在推动收入、转化率和利润率等重要...
QBox
qbox.ai
QBox 是一个优秀的工具，它提供了一个全面的、可定制的应用程序来测试对话式人工智能应用程序。它简化并加速了测试过程，提高了准确性，并帮助用户提供高质量的数字助理。 QBox 通过可视化和了解聊天机器人训练数据的执行情况和不执行情况以及原因（针对您选择的 NLP 提供商）来分析和基准测试您的聊天机器人训练数据。它将测试、理解并修复您的聊天机器人模型——这一切都在几分钟内完成。 QBox，有助于提高聊天机器人的准确性，让您 100% 放心部署。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一种搜索即服务。我们的搜索 API 为您的数据和文档提供网络规模、实时、全文、即时搜索。 SeekStorm 是一种爬虫即服务。高性能、专注的爬虫程序可将任何网站转换为具有结构化数据的 JSON 文档 与 Lucene 相比，速度提高 20 倍，有效负载提高 200 倍 与其他 SaaS 相比，每花费 1 美元的查询和文档数量多 30 倍
Vectara
vectara.com
Vectara 是一个由法学硕士支持的对话式搜索和知识发现平台，允许企业对自己的数据进行智能对话（想想 ChatGPT，但针对的是您的数据）。该平台以开发人员为先，提供简单的 API，让开发人员能够访问具有行业领先相关性的尖端 NLU（自然语言理解）技术。借助 Vectara 的“Grounded Generation”，企业可以快速、安全且经济地将一流的语义搜索和问答集成到其应用程序、知识库、网站、聊天机器人或支持服务台中。 “即时索引”、“交叉注意力神经重新排序”和“抽象摘要”等功能确保始终可以访问最新信息，并且只向用户呈现最相关的答案。此外，结果以自然语言进行总结并提供引用，使用户能够理...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch 使开发人员和业务团队能够创建最直观的搜索体验，从而提高基于搜索的转化
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch 是 GoLinks 制造商推出的生成式人工智能企业搜索平台。 GoSearch 连接 100 多个个人和公司应用程序，提供单一、统一的搜索界面 - 由生成式 AI 提供支持，可从多个来源总结见解。无论查询是“如何重置我的密码”还是“q4 路线图”，GoSearch 都会像 Google 一样根据相关性显示资源：内部文档、人员、任务、聊天对话等。生成式人工智能总结个人和公司资源中包含的相关背景和信息，以提供全面的答案——包括组织中合适的人员和位置，您可以在其中发现更多知识。 GoSearch 的内置对话助手 GoAI 将您的搜索转换为交互式聊天，支持后续行动并返回来自组织的连接...
Loop54
loop54.com
Loop54s 电子商务网站搜索和个性化由专有人工智能提供支持。 Loop54 AI 个性化您的网站搜索和类别导航，以便每个访问者都能体验到相关的结果。虽然大多数个性化工具需要数月的数据收集，但 Loop54 使用少量数据来完成数千条规则的工作。让您快速自动个性化用户体验。站点搜索 将您的搜索框变成一个有用的销售助理 - 无需霸道的徘徊。 - 预测个性化 - 自动完成 - 学习新单词 - 拼写检查 - 自动排名和排序 - 内容搜索 - 动态分面 - 相关结果 我们的搜索平均将 AOV 和转化率提高 30%。我们合作的一些客户不在 The High Street、Webhallen、Office...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一个人工智能驱动的个性化搜索和推荐平台，可帮助所有行业的任何规模的企业取得成功。我们的目标是确保品牌拥有创新工具来提供准确、相关的搜索体验，使用户能够在上下文中找到满足其需求的相关结果，无论设备、平台或语言如何。 Hawksearch 已完成 800 多项实施，通过我们的创新功能提供引人入胜的个性化搜索体验，使营销人员、销售人员和开发人员能够实现他们的目标。 Hawksearch 的先进机器学习和自动化处理所有反应性日常监控，使您的团队能够专注于全局解决方案。我们的转化分析器旨在了解客户的关键字并将其转换为数据中包含的短语。借助内置的度量标准系列和库，您不再需要数百个同...
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强大的搜索变得简单 SearchStax 是营销人员和开发人员提供最强大、相关和稳健的搜索体验的最简单、最快的方法。我们提供端到端的软件解决方案，从后端的托管 Solr 基础设施到前端的高级和个性化站点搜索。 SearchStax 托管搜索 - 任何云中的完全托管 Solr 服务。SearchStax 托管搜索是一个完全托管的 SaaS 解决方案，可在公共或私有云中自动化、管理和扩展 Solr 基础设施： • 更快实施、风险更低 • 将资源集中于构建更好的搜索• 花更少的时间管理和支持Solr SearchStax 站点搜索- 使网站搜索变得简单。 SearchStax 站点搜索为您的网站或自...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io 是一款一体化电子商务个性化平台，可提高您的网上商店的性能和盈利能力，同时节省您的时间并推动您的业务增长。通过使用行业领先的人工智能来增强整个客户旅程的高度相关性，我们可以自动实现更高的转化率、购物篮规模和订单价值。在 Clerk，我们致力于为客户提供他们所需的所有工具，以充分利用我们的电子商务个性化平台。我们通过动态产品推荐、个性化电子邮件、高效的网站搜索和受众细分来帮助客户增加销售额：所有这些都通过我们的无 Cookie 解决方案实现。我们致力于帮助全球客户为其用户提供个性化的购物体验。我们的网站上提供了有关我们的商品和服务的许多详细信息，包括定期产品更新。我们认识到向您通...
Collato
collato.com
Collato 是一款人工智能驱动的搜索引擎工具，旨在连接和组织产品团队使用的各种来源的分散信息。借助 Collato，用户可以零费力地实时找到产品相关问题的答案。 该工具提供了一个可视化地图，用户可以在其中连接 Confluence、Jira、Figma 或 Google Drive 等工具，以消除信息孤岛并在一个地方找到所有内容。 Collato 的智能算法使得通过简单的问题搜索输入来搜索特定于上下文的链接、文件和设计成为可能。该工具不是浏览无休止的文档，而是从不同来源生成即时、简短且自动生成的相关信息摘要，用户可以高效地浏览。 Collato 的设计具有无缝设置和扩...