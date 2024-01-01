企业绩效管理 (EPM) 顾问提供商 - 最热门应用 - 刚果（金） 最热门 最近添加

EPM 顾问通过在企业规划、分析和报告工作中提供指导和支持，帮助组织提高绩效。他们为公司提供基于项目的持续援助，以帮助他们提高绩效。此外，这些顾问还帮助企业实施、采用并最大限度地利用 EPM 或 CPM 软件解决方案。