企业内容交付网络 (eCDN) 软件 - 最热门应用 - 蒙特塞拉特

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企业内容交付网络 (eCDN) 利用私有基础设施在企业防火墙内分发内容。与专为长距离大规模内容交付而设计的传统 CDN 不同，eCDN 专注于在企业网络内高效地交付高质量内容。他们优化视频路由，确保内容从最近的源传送给用户，从而提高性能并最大限度地减少带宽消耗。 虽然 CDN 和 eCDN 都应对类似的挑战，但它们满足不同的需求。传统 CDN 擅长向企业网络外部的大量受众提供高带宽媒体，确保远距离稳定的数据流。相比之下，eCDN 专为在同一公司网络内的员工之间分发内容而量身定制，利用内部资源实现高效、安全的内容交付。
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解决方案和云平台，在流媒体、编码、缓存、微缓存、混合CDN和网站加速方面拥有丰富的经验。 Medianova 的业务遍及 20 个国家，拥有 100% SSD 驱动的选播网络，是欧洲和中东基于 Cedexis 的最快的 https 安全 CDN 之一。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy 是一个基于 SaaS 的平台，可重新设计和重新架构网站，以在中国实现更快的网络性能。它是迄今为止唯一能够在海上实现几乎岸上性能的网络兼容性平台。该平台与网站相连，帮助网站在中国快速、完整、安全地加载。提供在岸选项 Chinafy 的平台可以加速、优化和保护在中国交付的任何互联网财产，而无需添加硬件、手动修改一行代码或添加新的 URL。通过将针对中国的智能资源优化与多负载平衡基础设施相结合，网站能够全面显着提高性能。从页面完全呈现，到整个网站加载更加一致，Chinafied 网站以经济有效、结果驱动的方式降低了跳出率，提高了可用性，并提高了转化率。总部位于香港。 Chinafy ...
Imgix
imgix.com
图像是互联网最重要的结缔组织，它告知人们的购买决策，将内容与人们以及人们彼此联系起来。尽管视觉媒体格局在过去十年中变得比以往任何时候都更加复杂和多样化，但大多数企业错误地将图像视为一个长期解决的问题。错误的图像会产生负面后果，随着时间的推移，这种后果会加剧，以意想不到的方式严重限制您的业务。对于具有频繁更新和丰富多媒体内容的高度互动网站来说，挑战尤其明显。 在 imgix，他们让通过图像增强您的业务变得简单。将您的图像存储库与其平台集成，您可以在几分钟内轻松创建优化的图像并将其交付到全球任何设备。我们的图像管理、渲染以及 AVIF、HLS 转码和图像 AI 等顶级技术值得信赖。让我们来处理这...