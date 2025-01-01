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加密软件采用密码学来保护数据的机密性和完整性。企业利用该软件来确保只有授权方才能访问信息，从而最大限度地降低信息泄露或泄露的风险。通过将可读数据转换为加密的、难以理解的格式，加密软件使未经授权的用户几乎无法解密数据。公司可以跨通信、数据库和各种类型的文件或存储系统实施加密。它可应用于静态数据、传输中的数据和使用中的数据，这对于保护敏感信息特别有价值，例如个人身份信息 (PII)、受保护的健康信息 (PHI) 和支付卡行业 (PCI)数据。