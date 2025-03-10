Actifile

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Actifile 帮助组织自动化其数据发现、监控和保护需求，解决外部数据威胁（如勒索软件）、内部威胁（如影子 IT）并协助遵守数据隐私法规。 Actifile 保护数据的方法主要集中在两个方面： * 识别和量化风险：识别、发现和跟踪存储中的敏感数据以及往返应用程序（公司认可的数据和影子 IT）的敏感数据。 * 限制与数据盗窃相关的责任：使用自动加密保护数据免遭盗窃，从而减少与数据盗窃事件（例如勒索软件）相关的责任和监管影响。 这种方法可以在当今的多云、多 SaaS 应用程序中无缝运行，适合那些寻求赋予员工权力，同时保护其最重要资产 - 数据的企业！ Actifile 支持多种用例和框架，并在全球范围内成功部署，支持越来越多的隐私法规，包括 HIPAA、GDPR 和 NIFRA、CMMC 和 CCPA。