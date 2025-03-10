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加密软件采用密码学来保护数据的机密性和完整性。企业利用该软件来确保只有授权方才能访问信息，从而最大限度地降低信息泄露或泄露的风险。通过将可读数据转换为加密的、难以理解的格式，加密软件使未经授权的用户几乎无法解密数据。公司可以跨通信、数据库和各种类型的文件或存储系统实施加密。它可应用于静态数据、传输中的数据和使用中的数据，这对于保护敏感信息特别有价值，例如个人身份信息 (PII)、受保护的健康信息 (PHI) 和支付卡行业 (PCI)数据。
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一款企业安全解决方案，提供对物理端点、移动设备和虚拟机的全面保护，支持云和本地部署。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一款提供端到端加密的文件协作平台，确保用户文件安全、私密地管理、同步和共享。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard是一款网络安全应用，提供防火墙、VPN管理和统一威胁管理（UTM）功能，旨在保护组织的网络和数据安全。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的数据保护解决方案和产品可以通过受保护的动态数据共享来提高您的业务能力。我们全面的方法使您能够解锁您的数据并将其变为现实。无论您的数据存放、移动或使用在何处，包括本地、云端以及两者之间的任何地方，Protegrity 数据保护软件都能提供最全面的保护。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款提供全面网络安全的应用程序，包括恶意软件检测、Web保护、勒索软件保护和自动软件更新功能，兼容多个操作系统。
ShareSecret
sharesecret.co
安全地共享 ShareSecret 的短期自动过期加密保管库中的密码、令牌、信用卡和任何其他内容。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq是一个API平台，让开发者轻松将数据加密集成到应用中，确保数据安全，无需加密专业知识。
Actifile
actifile.com
Actifile 帮助组织自动化其数据发现、监控和保护需求，解决外部数据威胁（如勒索软件）、内部威胁（如影子 IT）并协助遵守数据隐私法规。 Actifile 保护数据的方法主要集中在两个方面： * 识别和量化风险：识别、发现和跟踪存储中的敏感数据以及往返应用程序（公司认可的数据和影子 IT）的敏感数据。 * 限制与数据盗窃相关的责任：使用自动加密保护数据免遭盗窃，从而减少与数据盗窃事件（例如勒索软件）相关的责任和监管影响。 这种方法可以在当今的多云、多 SaaS 应用程序中无缝运行，适合那些寻求赋予员工权力，同时保护其最重要资产 - 数据的企业！ Actifile 支持多种用例和框架，并在全球范围内成功部署，支持越来越多的隐私法规，包括 HIPAA、GDPR 和 NIFRA、CMMC 和 CCPA。
SlashID
slashid.dev
SlashID是一个数字身份管理平台，提供无密码身份验证、安全的数据存储和全面的身份管理解决方案，旨在提高用户安全性。