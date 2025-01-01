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加密软件 - 最热门应用

加密软件采用密码学来保护数据的机密性和完整性。企业利用该软件来确保只有授权方才能访问信息，从而最大限度地降低信息泄露或泄露的风险。通过将可读数据转换为加密的、难以理解的格式，加密软件使未经授权的用户几乎无法解密数据。公司可以跨通信、数据库和各种类型的文件或存储系统实施加密。它可应用于静态数据、传输中的数据和使用中的数据，这对于保护敏感信息特别有价值，例如个人身份信息 (PII)、受保护的健康信息 (PHI) 和支付卡行业 (PCI)数据。

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Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit是一款提供端到端加密的文件协作平台，确保用户文件安全、私密地管理、同步和共享。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone是一款企业安全解决方案，提供对物理端点、移动设备和虚拟机的全面保护，支持云和本地部署。

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。

ShareSecret

ShareSecret

sharesecret.co

ShareSecret是一款安全共享和管理敏感信息的应用程序，支持短期加密存储密码、令牌和信用卡等机密数据。

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq是一个API平台，让开发者轻松将数据加密集成到应用中，确保数据安全，无需加密专业知识。

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal是一款提供全面网络安全的应用程序，包括恶意软件检测、Web保护、勒索软件保护和自动软件更新功能，兼容多个操作系统。

WatchGuard

WatchGuard

watchguard.com

WatchGuard是一款网络安全应用，提供防火墙、VPN管理和统一威胁管理（UTM）功能，旨在保护组织的网络和数据安全。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。

Progress

Progress

progress.com

Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。

SlashID

SlashID

slashid.dev

SlashID是一个数字身份管理平台，提供无密码身份验证、安全的数据存储和全面的身份管理解决方案，旨在提高用户安全性。

Actifile

Actifile

actifile.com

Actifile帮助组织自动化数据发现、监控与保护，防范外部和内部威胁，确保符合数据隐私法规。提供敏感数据管理与加密功能。

Protegrity

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protegrity.com

Protegrity是一个数据保护平台，帮助组织管理和保护敏感数据，确保数据隐私并遵守监管标准。

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