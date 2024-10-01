加密软件 - 最热门应用 - 埃塞俄比亚

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加密软件采用密码学来保护数据的机密性和完整性。企业利用该软件来确保只有授权方才能访问信息，从而最大限度地降低信息泄露或泄露的风险。通过将可读数据转换为加密的、难以理解的格式，加密软件使未经授权的用户几乎无法解密数据。公司可以跨通信、数据库和各种类型的文件或存储系统实施加密。它可应用于静态数据、传输中的数据和使用中的数据，这对于保护敏感信息特别有价值，例如个人身份信息 (PII)、受保护的健康信息 (PHI) 和支付卡行业 (PCI)数据。
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一个端到端加密、零知识内容协作平台，使具有安全意识的公司能够安全地管理、同步、签名和共享其文件。与其他公共云供应商不同，Tresorit 无法访问用户的文件，这确保了最大程度的机密性。 - 毫不妥协的安全性：从您将文件上传到云端直至到达预期收件人，您的文件都会受到保护。从技术上讲，其他人不可能未经授权访问您的文件。 - 无缝、安全的团队合作：无论是人力资源文档、法律合同、财务计划还是绝密研发原型的个人数据 - Tresorit 都提供了一个数字工作空间，确保您的高度敏感文档的安全。 - 强大的控制和监控选项：管理和监督所有用户及其信息和活动。 Tresorit 提供强大的控...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款来自德国的一体化协作工具，具有团队协作所需的所有功能：任务和项目管理、视频会议、团队聊天、文档协作工作等等。 Stackfield 不仅符合 DSGVO 标准，而且满足最高的隐私和数据安全标准。所有数据都存储在德国，无法在欧盟境外访问。此外，Stackfield 是唯一一家通过端到端加密保护所有项目管理和整个工作流程的提供商。因此，任何人都无法看到聊天消息、任务或文件的内容，甚至 Stackfield 的员工也无法看到。超过 10,000 家公司使用一体化协作工具来管理他们的项目、更好地进行团队沟通并实现他们的目标。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款从头开始构建的虚拟化和云业务安全解决方案，可为物理端点、移动设备、公共云中的虚拟机和 xchange 邮件服务器提供安全服务。 GravityZone 是一款在云中提供统一管理控制台的产品，由 Bitdefender 托管，或者作为一个虚拟设备安装在公司场所，它提供单点部署、实施和管理任意数量端点的安全策略，任何类型、任何地点。 GravityZone 为端点和 Microsoft Exchange 邮件服务器提供多层安全保护：具有行为监控功能的反恶意软件、零日威胁防护、应用程序控制和沙箱、防火墙、设备控制、内容控制、反网络钓鱼和反垃圾邮件。
Sophos Central
sophos.com
借助 Sophos 自适应防御和专业知识为您服务，保护您的组织免受网络攻击。充满信心地保护您企业的未来。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 使您可以操作敏感数据，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还可以帮助您获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。我们加快您的上市时间并简化敏感数据的使用，同时消除违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA ...
WatchGuard
watchguard.com
20 多年来，WatchGuard 一直引领尖端网络安全技术，并将其作为易于部署和管理的解决方案提供。我们独特的网络安全方法致力于为任何组织（无论其规模或技术专长）提供一流的企业级安全性。我们屡获殊荣的统一威胁管理 (UTM) 设备是中小型企业和分布式企业组织的理想之选，除了提供尽可能强大的安全性之外，其设计还注重易于部署、使用和持续管理。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq 平台是一个基于 API 的开发者平台，使开发者能够跨多种编程语言将客户端数据加密（您的数据留在您身边）快速构建到任何应用程序中，而无需事先具备加密知识或专业知识。随着新的密码学和加密创新的出现，我们将它们采用到我们的平台中，因此您不必这样做。客户端库我们为所有主要编程语言提供完全可互操作的客户端库，支持与我们的 API 层交互。 API 层 我们的可扩展 API 层与我们的客户端库连接，并支持与我们基于 SaaS 的加密平台进行交互。加密平台 我们通过优雅而简单的开发人员仪表板消除了加密和加密的猜测、行话和复杂性，该仪表板由可扩展的基于云的基础设施提供支持，提供密钥管理和防篡改、符合...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® 是一家快速发展的网络安全公司，专注于持续技术创新。自 2014 年在哥本哈根成立以来，基于 CTF 世界冠军的制胜理念，Heimdal 通过积极构建可预测威胁趋势的产品，实现了惊人的增长。该公司提供多层安全套件，结合了威胁预防、补丁和资产管理、端点权限管理以及防病毒和邮件安全，共同保护客户免受网络攻击，并确保关键信息和知识产权的安全。 Heimdal 被公认为行业思想领袖，并因其解决方案和教育内容创作而荣获多项国际奖项。 Heimdal 产品线目前由 10 种产品和 2 种服务组成。前一类包括威胁防御端点、威胁防御网络、补丁和资产管理、特权访问管理、应用程序控制、下一代端点防...
SlashID
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SlashID 是可组合的身份平台，可提高身份安全性，避免用户摩擦。 SlashID Gate 可在几分钟内为您的 API 和工作负载添加身份验证、授权、速率限制和无验证码机器人检测。 Gate 还可以在任何内部应用程序上强制执行密钥和 SSO，而无需修改任何代码。得益于我们 HSM 支持的、全球复制的无服务器架构，SlashID Access 是最可靠、最安全的用户身份管理模块。借助 Access，您可以在数小时（而不是数周）内实施无密码身份验证流程、多租户、一键式用户邀请、RBAC、SAML 和 MFA。 Access 可最大程度地减少用户的延迟、无缝处理流量峰值并避免停机和客户数据泄露。
Actifile
actifile.com
我们的使命是让各种规模的组织都可以使用数据隐私风险管理 Actifile 由 IT 资深人士创立，他们认为数据和隐私监管正在给小型安全团队带来越来越大的风险，这主要是因为数据作为数据的一部分驻留在各处并在各处移动。组织的标准业务流程。我们的解决方案基于正在申请专利的技术，旨在帮助任何专业水平的小型安全团队为各种规模的组织提供数据隐私解决方案。
ShareSecret
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安全地共享 ShareSecret 的短期自动过期加密保管库中的密码、令牌、信用卡和任何其他内容。
Protegrity
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Protegrity 的数据保护解决方案和产品可以通过受保护的动态数据共享来提高您的业务能力。我们全面的方法使您能够解锁您的数据并将其变为现实。无论您的数据存放、移动或使用在何处，包括本地、云端以及两者之间的任何地方，Protegrity 数据保护软件都能提供最全面的保护。