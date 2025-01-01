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加密密钥管理软件 - 最热门应用

加密密钥管理软件旨在监督加密密钥的管理、分发和存储。有效的管理可保证这些密钥以及敏感信息的加密和解密只能由授权个人访问。 IT 和安全专业人员依靠这些工具来保护对高度敏感数据的访问。 该软件还提供在存储密钥时保护密钥的功能，并包括防止数据丢失的备份功能。此外，它还有助于将密钥安全地分发给授权方并强制执行管理密钥共享的策略。

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Box

Box

box.com

Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte是一款安全的多云平台，用于内容管理和协作，帮助企业保护数据并满足合规要求。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。

Doppler

Doppler

doppler.com

多普勒是一个秘密管理平台，帮助团队安全地管理和共享敏感信息，支持多种工具和自动化集成。

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq是一个API平台，让开发者轻松将数据加密集成到应用中，确保数据安全，无需加密专业知识。

Vaultody

Vaultody

vaultody.com

Vaultody是一个安全的托管技术平台，提供多方计算钱包基础设施，用于灵活管理加密资产，支持交易、生成热钱包和冷钱包等功能。

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless 是一款基于云的秘密管理平台，旨在帮助企业安全管理凭证、证书和密钥，支持混合云环境，具备动态秘密管理和强访问控制。

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

Equinix部署应用简化数字基础设施的管理和部署，支持跨多个环境灵活配置IT资源，提高应用性能和连接性。

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