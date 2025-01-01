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最热门 最近添加 加密密钥管理软件 - 最热门应用

加密密钥管理软件旨在监督加密密钥的管理、分发和存储。有效的管理可保证这些密钥以及敏感信息的加密和解密只能由授权个人访问。 IT 和安全专业人员依靠这些工具来保护对高度敏感数据的访问。 该软件还提供在存储密钥时保护密钥的功能，并包括防止数据丢失的备份功能。此外，它还有助于将密钥安全地分发给授权方并强制执行管理密钥共享的策略。