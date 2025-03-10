加密密钥管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security 是 Akeyless Platform 背后的公司，Akeyless Platform 是一种基于云原生 SaaS 的方法，可帮助管理企业机密（凭证、证书和密钥），同时有效地逐步淘汰传统保管库并将相关成本削减高达 70%。 Akeyless 平台专为企业混合和多云环境中的信息安全和 DevOps 专业人员而设计，可有效控制秘密蔓延并实现秘密管理自动化。该平台还提供安全远程访问、密钥管理和密码管理解决方案的扩展。利用获得专利的分布式片段加密技术 (DFC™)，Akeyless 是许多财富 500 强公司值得信赖的合作伙伴，使他们能够安全、完全地控制自己的秘密。