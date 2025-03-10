加密密钥管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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加密密钥管理软件旨在监督加密密钥的管理、分发和存储。有效的管理可保证这些密钥以及敏感信息的加密和解密只能由授权个人访问。 IT 和安全专业人员依靠这些工具来保护对高度敏感数据的访问。 该软件还提供在存储密钥时保护密钥的功能，并包括防止数据丢失的备份功能。此外，它还有助于将密钥安全地分发给授权方并强制执行管理密钥共享的策略。
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Box
box.com
Box是一个云存储和协作平台，允许用户安全存储、管理和共享文件，并支持多设备同步与第三方应用集成。
Doppler
doppler.com
多普勒是一个秘密管理平台，帮助团队安全地管理和共享敏感信息，支持多种工具和自动化集成。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一款安全的多云平台，用于内容管理和协作，帮助企业保护数据并满足合规要求。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
只需几分钟而不是几个月即可完成部署。 通过 Equinix 的自动化即服务基础架构提高应用程序性能并增强您的网络。在全球范围内部署，然后私下连接到数千个目的地。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq是一个API平台，让开发者轻松将数据加密集成到应用中，确保数据安全，无需加密专业知识。
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security 是 Akeyless Platform 背后的公司，Akeyless Platform 是一种基于云原生 SaaS 的方法，可帮助管理企业机密（凭证、证书和密钥），同时有效地逐步淘汰传统保管库并将相关成本削减高达 70%。 Akeyless 平台专为企业混合和多云环境中的信息安全和 DevOps 专业人员而设计，可有效控制秘密蔓延并实现秘密管理自动化。该平台还提供安全远程访问、密钥管理和密码管理解决方案的扩展。利用获得专利的分布式片段加密技术 (DFC™)，Akeyless 是许多财富 500 强公司值得信赖的合作伙伴，使他们能够安全、完全地控制自己的秘密。
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY 是一个托管技术平台，提供安全的 MPC 钱包基础设施，以实现无缝、灵活的加密资产管理。该平台结合了行业领先的保护技术和直观的用户仪表板，用于操作数字资产、发送和接收交易、生成热钱包和温钱包等。