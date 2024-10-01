加密密钥管理软件 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq 平台是一个基于 API 的开发者平台，使开发者能够跨多种编程语言将客户端数据加密（您的数据留在您身边）快速构建到任何应用程序中，而无需事先具备加密知识或专业知识。随着新的密码学和加密创新的出现，我们将它们采用到我们的平台中，因此您不必这样做。客户端库我们为所有主要编程语言提供完全可互操作的客户端库，支持与我们的 API 层交互。 API 层 我们的可扩展 API 层与我们的客户端库连接，并支持与我们基于 SaaS 的加密平台进行交互。加密平台 我们通过优雅而简单的开发人员仪表板消除了加密和加密的猜测、行话和复杂性，该仪表板由可扩展的基于云的基础设施提供支持，提供密钥管理和防篡改、符合...