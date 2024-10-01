加密密钥管理软件 - 最热门应用 - 纳米比亚

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加密密钥管理软件旨在监督加密密钥的管理、分发和存储。有效的管理可保证这些密钥以及敏感信息的加密和解密只能由授权个人访问。 IT 和安全专业人员依靠这些工具来保护对高度敏感数据的访问。 该软件还提供在存储密钥时保护密钥的功能，并包括防止数据丢失的备份功能。此外，它还有助于将密钥安全地分发给授权方并强制执行管理密钥共享的策略。
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Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。 官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用于内容安全和治理的安全多云平台，使组织能够更好地保护最有价值的内容并就其最有价值的内容进行协作。 Egnyte 成立于 2008 年，已为超过 17,000 个组织实现了云内容安全的民主化，帮助客户提高数据安全性、保持合规性、预防和检测勒索软件威胁，并提高员工在任何应用程序、任何云、任何地方的工作效率。 Egnyte 的简单、交钥匙解决方案可让 IT 领导者轻松管理和控制全方位的内容风险 – 从意外数据删除、数据泄露、监管合规性、正确的生命周期管理、隐私等等 – 同时为业务用户提供他们需要从任何云、任何设备、任何地方更快、更智能地工作的工具。
Doppler
doppler.com
Doppler 的开发人员优先的秘密管理平台使团队能够在任何环境中大规模无缝地编排、治理和控制秘密。从初创公司到大型企业，数千家各种规模的公司都依靠 Doppler 来保持其秘密和应用程序配置在设备、环境和团队成员之间保持同步。再见 .env 文件。
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA ...
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq 平台是一个基于 API 的开发者平台，使开发者能够跨多种编程语言将客户端数据加密（您的数据留在您身边）快速构建到任何应用程序中，而无需事先具备加密知识或专业知识。随着新的密码学和加密创新的出现，我们将它们采用到我们的平台中，因此您不必这样做。客户端库我们为所有主要编程语言提供完全可互操作的客户端库，支持与我们的 API 层交互。 API 层 我们的可扩展 API 层与我们的客户端库连接，并支持与我们基于 SaaS 的加密平台进行交互。加密平台 我们通过优雅而简单的开发人员仪表板消除了加密和加密的猜测、行话和复杂性，该仪表板由可扩展的基于云的基础设施提供支持，提供密钥管理和防篡改、符合...
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY 是一个托管技术平台，提供安全的 MPC 钱包基础设施，以实现无缝、灵活的加密资产管理。该平台结合了行业领先的保护技术和直观的用户仪表板，用于操作数字资产、发送和接收交易、生成热钱包和温钱包等。
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security 是 Akeyless Platform 背后的公司，Akeyless Platform 是一种基于云原生 SaaS 的方法，可帮助管理企业机密（凭证、证书和密钥），同时有效地逐步淘汰传统保管库并将相关成本削减高达 70%。 Akeyless 平台专为企业混合和多云环境中的信息安全和 DevOps 专业人员而设计，可有效控制秘密蔓延并实现秘密管理自动化。该平台还提供安全远程访问、密钥管理和密码管理解决方案的扩展。利用获得专利的分布式片段加密技术 (DFC™)，Akeyless 是许多财富 500 强公司值得信赖的合作伙伴，使他们能够安全、完全地控制自己的秘密。
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
只需几分钟而不是几个月即可完成部署。 通过 Equinix 的自动化即服务基础架构提高应用程序性能并增强您的网络。在全球范围内部署，然后私下连接到数千个目的地。