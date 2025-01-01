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记录雇主 (EOR) 软件使企业能够在其他国家/地区雇用员工，而无需在这些地区建立法人实体。这些平台促进了整个招聘流程，从采购和筛选到管理工资、福利和合规性。员工可以使用该软件请求休假、完成入职并执行其他任务。尽管原公司指导任务并管理绩效，但 EOR 作为合法雇主，承担所有相关风险和责任。 EOR 负责处理重要的人力资源职责，包括福利管理、税务管理、遵守当地劳动法和工资处理。该解决方案非常适合那些希望在全球范围内扩张且无需设立本地实体的复杂公司，从而使他们能够快速招聘并完全符合国际法规。
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Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Ontop
getontop.com
Ontop是一款全球薪资解决方案，可以轻松管理和支付国际团队，快速创建合同，支持多种支付方式。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Rivermate
rivermate.com
Rivermate是一款全球雇佣平台，提供雇主的记录服务，简化超135个国家的员工招聘、薪资、福利和合规管理。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一款简化全球雇佣和管理员工与承包商的应用，支持180多个国家的合规支付和入职管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一个全球雇佣解决方案，简化国际招聘和合规管理，支持160个国家的远程团队和员工管理。
HireArt
hireart.com
HireArt应用提供一个平台，帮助用户构建和管理合同劳动力，包括雇主记录、临时招聘、供应商和自由职业者管理。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一个远程招聘解决方案，可帮助企业发布职位、筛选候选人及管理招聘流程。
Playroll
playroll.com
Playroll是一款全球人力资源管理平台，提供合规雇佣、薪资管理和劳动力解决方案，简化国际团队管理。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一个人力资源平台，简化全球团队的招聘和管理过程，支持跨国雇用和合规入职。
Teamed
teamed.global
Teamed是全球雇主记录平台，帮助中小企业在全球范围内招聘、支付和管理员工。支持快速入职和合规管理，提供24/5客服。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一个全球工作平台，简化雇主和人才的招聘、管理与支付，支持在185个国家合法雇佣员工。
Lano
lano.io
Lano是一个全球EOR和薪资管理平台，支持在170多个国家招聘和支付员工，确保合规性。
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