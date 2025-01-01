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最热门 最近添加 记录雇主 (EOR) 软件 - 最热门应用

记录雇主 (EOR) 软件使企业能够在其他国家/地区雇用员工，而无需在这些地区建立法人实体。这些平台促进了整个招聘流程，从采购和筛选到管理工资、福利和合规性。员工可以使用该软件请求休假、完成入职并执行其他任务。尽管原公司指导任务并管理绩效，但 EOR 作为合法雇主，承担所有相关风险和责任。 EOR 负责处理重要的人力资源职责，包括福利管理、税务管理、遵守当地劳动法和工资处理。该解决方案非常适合那些希望在全球范围内扩张且无需设立本地实体的复杂公司，从而使他们能够快速招聘并完全符合国际法规。