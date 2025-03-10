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记录雇主 (EOR) 软件使企业能够在其他国家/地区雇用员工，而无需在这些地区建立法人实体。这些平台促进了整个招聘流程，从采购和筛选到管理工资、福利和合规性。员工可以使用该软件请求休假、完成入职并执行其他任务。尽管原公司指导任务并管理绩效，但 EOR 作为合法雇主，承担所有相关风险和责任。 EOR 负责处理重要的人力资源职责，包括福利管理、税务管理、遵守当地劳动法和工资处理。该解决方案非常适合那些希望在全球范围内扩张且无需设立本地实体的复杂公司，从而使他们能够快速招聘并完全符合国际法规。
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Lano
lano.io
全球 EOR 和工资单，已简化。 为 170 多个国家/地区的人员提供服务并为其付费，并保持 100% 合规。您找到人才，我们会处理其他一切。
Rivermate
rivermate.com
在 Rivermate，我们通过记录雇主 (EOR) 服务让像您这样的企业轻松雇用和管理世界各地的员工。我们的平台通过处理超过 135 个国家/地区的招聘所涉及的复杂任务，简化了全球就业。我们负责遵守当地法律、工资、福利和税收，因此您可以专注于为您的团队寻找最优秀的人才，无论他们身在何处。借助我们用户友好的平台和一流的服务，您可以在一个中心位置轻松入职新员工、跟踪休假和费用并管理工资单。我们的全球薪资专家团队随时为您的全球招聘之旅提供帮助。只需点击几下，即可轻松雇用 135 个国家/地区的远程员工。我们负责薪资、合规、福利和人力资源，以便您可以专注于您的业务。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一种用于远程招聘的端到端解决方案。寻找候选人，通过我们的雇主服务进行招聘，通过我们的平台管理一切
Teamed
teamed.global
Teamed 是全球记录雇主 (EOR) 平台，帮助中小型公司在世界各地雇用、支付和照顾世界一流的团队。因此，无论您是一家老牌公司还是一家新兴初创公司，Teamed 先进但用户友好的平台都能提供可靠的优势，例如： 全球薪资专业知识：无缝处理 50 多种货币的薪资，确保全球范围内准确且合规的付款。当地税务和合规性：依靠 Teamed 的法律专家来驾驭错综复杂的全球法规网络，降低风险并确保完全合规。轻松入职：通过我们的当天入职流程，员工在数小时内入职，而不是几周。 24/5 支持：只要您需要，即可获得专家帮助，通过专门（且人工！）的支持团队解决全球招聘的复杂性。透明定价：无需支付高昂费用即可使用关键功能，套餐起价为每月 199 英镑。预订演示以获得 Teamed 平台的个人指南，让我们一起让全球招聘变得轻松。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
Playroll
playroll.com
借助 Playroll 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有就业功能。 Playroll 比传统的有记录的雇主更好，它可以为您处理财务、行政和法律方面的繁重工作，通过一个平台应对全球劳动力的复杂性。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一种全球 EOR 解决方案，使您能够专注于发展世界一流的业务和团队。作为您的合作伙伴，我们让您能够灵活地聘用最优秀的国际人才，而无需建立昂贵的本地实体。作为您的记录雇主，我们让您在世界任何地方都可以轻松进行远程招聘。我们负责 160 个国家/地区的所有就业管理和合规职责，同时为您的员工提供他们需要的工具和支持，让他们感受到自己是您团队的一部分。我们知道您的时间很宝贵，您需要一个值得信赖的合作伙伴来让事情尽可能简单，以便您能够继续经营您的业务。 随时随地就业。无所不在。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 使跨国招聘比以往任何时候都更加容易，不受国界限制，从而改变了工作场所。我们以德国效率而闻名，是缩小雇主与全球人才之间差距的欧洲领先企业之一。借助我们的解决方案，我们使公司能够在全球范围内发展团队，而无需建立本地实体。我们的平台可自动执行耗时的入职流程和全球薪资管理，使公司能够以快速、轻松且合规的方式招聘来自 160 多个国家/地区的人才。如果您想了解更多信息，请在此处预订演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Ontop
getontop.com
3-1 全球薪资解决方案。借助 Ontop，您只需点击几下即可开始组建您的全球团队。管理世界各地的国际团队并为其支付报酬。在全球范围内扩展您的业务，并为您的国际人才提供内置金融服务。 - 简化您的工资管理，在一个地方找到所有内容。 - 只需点击一下即可支付整个员工的工资。从多种支付方式中进行选择，以满足您的财务需求。 - 在 5 分钟内创建合同。在几秒钟内自定义、过滤和更新您的团队的详细信息。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
HireArt
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管理您自己的合同工所需的一切。 使用单一工具构建和管理现代合同工队伍。记录雇主、按需采购、供应商管理和自由职业者管理，全部都在同一个自助用户界面中。