记录雇主 (EOR) 软件 - 最热门应用 - 圣皮埃尔和密克隆群岛

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记录雇主 (EOR) 软件使企业能够在其他国家/地区雇用员工，而无需在这些地区建立法人实体。这些平台促进了整个招聘流程，从采购和筛选到管理工资、福利和合规性。员工可以使用该软件请求休假、完成入职并执行其他任务。尽管原公司指导任务并管理绩效，但 EOR 作为合法雇主，承担所有相关风险和责任。 EOR 负责处理重要的人力资源职责，包括福利管理、税务管理、遵守当地劳动法和工资处理。该解决方案非常适合那些希望在全球范围内扩张且无需设立本地实体的复杂公司，从而使他们能够快速招聘并完全符合国际法规。
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Lano
lano.io
全球 EOR 和工资单，已简化。 为 170 多个国家/地区的人员提供服务并为其付费，并保持 100% 合规。您找到人才，我们会处理其他一切。
Rivermate
rivermate.com
在 Rivermate，我们通过记录雇主 (EOR) 服务让像您这样的企业轻松雇用和管理世界各地的员工。我们的平台通过处理超过 135 个国家/地区的招聘所涉及的复杂任务，简化了全球就业。我们负责遵守当地法律、工资、福利和税收，因此您可以专注于为您的团队寻找最优秀的人才，无论他们身在何处。借助我们用户友好的平台和一流的服务，您可以在一个中心位置轻松入职新员工、跟踪休假和费用并管理工资单。我们的全球薪资专家团队随时为您的全球招聘之旅提供帮助。只需点击几下，即可轻松雇用 135 个国家/地区的远程员工。我们负责薪资、合规、福利和人力资源，以便您可以专注于您的业务。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一种用于远程招聘的端到端解决方案。寻找候选人，通过我们的雇主服务进行招聘，通过我们的平台管理一切
Teamed
teamed.global
Teamed 是全球记录雇主 (EOR) 平台，帮助中小型公司在世界各地雇用、支付和照顾世界一流的团队。因此，无论您是一家老牌公司还是一家新兴初创公司，Teamed 先进但用户友好的平台都能提供可靠的优势，例如： 全球薪资专业知识：无缝处理 50 多种货币的薪资，确保全球范围内准确且合规的付款。当地税务和合规性：依靠 Teamed 的法律专家来驾驭错综复杂的全球法规网络，降低风险并确保完全合规。轻松入职：通过我们的当天入职流程，员工在数小时内入职，而不是几周。 24/5 支持：只要您需要，即可获得专家帮助，通过专门（且人工！）的支持团队解决全球招聘的复杂性。透明定价：无需支付高昂费用即可使用关键功能，套餐起价为每月 199 英镑。预订演示以获得 Teamed 平台的个人指南，让我们一起让全球招聘变得轻松。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是面向全球团队的最强大且易于使用的全球入职和薪资平台。我们的愿景是创造一个任何人都可以在任何地方工作，同时获得福利和金融服务的世界。通过消除流程的复杂性，我们正在为具有前瞻性的公司和远程团队重塑薪资和福利。对于公司而言，我们的一体化解决方案可帮助您控制整个远程工作生命周期，使您能够轻松入职、支付费用和管理 150 个国家/地区的远程团队。对于团队和承包商，RemotePass 可确保您按时并以您选择的付款方式和货币获得付款，而我们的超级应用程序可让您无缝访问领先的金融服务和福利 - 无论您身在世界何处。我们的团队专注于用户体验，我们运营具有消费级用户体验的复杂产品。我们非常关心使人力资源和财务团队能够避免手工工作并保持合规性，以便您可以专注于吸引和留住全球顶尖人才。立即预订演示，了解 RemotePass 如何让您的入职和薪资管理变得真正轻松。 RemotePass：随时随地为任何人提供服务并付款。
Playroll
playroll.com
借助 Playroll 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有就业功能。 Playroll 比传统的有记录的雇主更好，它可以为您处理财务、行政和法律方面的繁重工作，通过一个平台应对全球劳动力的复杂性。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界人工智能是一种独特的全球薪资解决方案，利用生成式人工智能的力量来自动化并加快国际团队成员的入职、管理和支付流程。为什么独特？我们将直观的技术与高接触性的服务融为一体，使组织能够快速、合规地吸引世界各地的员工并为其支付工资。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一种全球 EOR 解决方案，使您能够专注于发展世界一流的业务和团队。作为您的合作伙伴，我们让您能够灵活地聘用最优秀的国际人才，而无需建立昂贵的本地实体。作为您的记录雇主，我们让您在世界任何地方都可以轻松进行远程招聘。我们负责 160 个国家/地区的所有就业管理和合规职责，同时为您的员工提供他们需要的工具和支持，让他们感受到自己是您团队的一部分。我们知道您的时间很宝贵，您需要一个值得信赖的合作伙伴来让事情尽可能简单，以便您能够继续经营您的业务。 随时随地就业。无所不在。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股权等。立即预订 Deel 平台个人指南的演示并解锁您的全球员工队伍。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一个快速发展的全球就业和薪资平台，使像您这样的公司能够合规地在世界任何地方雇用优秀人才并为其支付工资。 Skuad 专为新的工作世界而打造，大型企业和新兴初创企业可以在其中接触到全球最优秀的人才，以发展业务并建立多元化的分布式团队。不涉及任何预付费用、隐藏成本或长期锁定。在 160 多个国家/地区招聘 ||以 100 多种货币付款 ||获得 24x5 专家支持
Worksome
worksome.com
强大的外部劳动力管理：重新定义承包商体验。 使用唯一用于管理独立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部劳动力，并具有强大的合规性和快速的付款能力。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 使跨国招聘比以往任何时候都更加容易，不受国界限制，从而改变了工作场所。我们以德国效率而闻名，是缩小雇主与全球人才之间差距的欧洲领先企业之一。借助我们的解决方案，我们使公司能够在全球范围内发展团队，而无需建立本地实体。我们的平台可自动执行耗时的入职流程和全球薪资管理，使公司能够以快速、轻松且合规的方式招聘来自 160 多个国家/地区的人才。如果您想了解更多信息，请在此处预订演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有雇佣功能。 Oyster 比传统的有记录的雇主更好，部署了深入的就业洞察力以及法律和人力资源专家团队，以确保 180 多个国家/地区的合规性。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Ontop
getontop.com
3-1 全球薪资解决方案。借助 Ontop，您只需点击几下即可开始组建您的全球团队。管理世界各地的国际团队并为其支付报酬。在全球范围内扩展您的业务，并为您的国际人才提供内置金融服务。 - 简化您的工资管理，在一个地方找到所有内容。 - 只需点击一下即可支付整个员工的工资。从多种支付方式中进行选择，以满足您的财务需求。 - 在 5 分钟内创建合同。在几秒钟内自定义、过滤和更新您的团队的详细信息。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更轻松地在另一个国家雇用人才吗？ Multiplier 是您的解决方案——我们的技术使您能够无缝入职、向员工支付工资、遵守监管法律、提供跨境福利，并与您的全球团队保持联系。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
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