找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
员工排班软件简化了员工排班的创建、维护和跟踪。通过实施这样的系统，公司可以提高生产力和团队合作，更好地了解员工的整体能力。这些系统通常监控假期、病假和其他个人休假。许多工具还具有自动警报功能，以防止日程安排冲突。随着时间的推移，收集到的调度数据可以与工资软件等财务系统集成。此外，员工调度软件通常提供分析功能，以帮助有效管理和协调任务。
提交新应用
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Clockify
clockify.me
Clockify是一个免费的时间跟踪应用，帮助用户监控项目的工作时间和生产力，支持生成各种格式的报告。可在多平台使用。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts是一款员工调度应用，简化轮班创建、分配和跟踪，支持出勤管理和休假请求，适用于移动设备。
When I Work
wheniwork.com
当我工作时是一款用于员工调度、考勤跟踪和沟通的应用程序，支持员工调班和休假管理，提供移动访问。
Sling
getsling.com
Sling是一款为轮班员工提供的调度、时间跟踪和沟通软件，集成了排班、消息、时间跟踪、任务管理和报告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款劳动力管理工具，简化员工调度、时间跟踪和沟通，支持薪资系统集成和出勤监控。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules是一款餐厅和酒店行业的员工排班应用，提供简便的排班、沟通和劳动力管理工具。
7shifts
7shifts.com
7shifts是一个为餐厅设计的团队管理平台，提供调度、沟通和人工成本管理工具，帮助提高运营效率和团队协作。
Legion
legion.co
Legion应用是一个劳动力管理平台，优化排班、减少员工流失，提高生产力，为企业提供智能自动化解决方案，支持员工参与。
Planday
planday.com
Planday是一款劳动力管理平台，帮助企业管理员工排班、工时、请假和薪资等，提供实时沟通和运营分析功能。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一款时间跟踪和调度应用，适用于施工和服务行业，支持项目管理与员工时间管理。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
Skello
skello.io
Skello是一款针对班次工作的劳动力管理应用，简化调度、促进沟通，优化管理，适用于酒店、零售等多个行业。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx是一款劳动力管理平台，简化员工调度、时间跟踪，提供需求预测、劳动力计划和员工参与度工具，以提高企业效率和员工满意度。
OnTheClock
ontheclock.com
Ontheclock是一个员工时间跟踪应用，帮助小型企业精确记录工作时间，简化薪资流程，并提供多种功能，如GPS定位、休假管理等。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyshift是一款员工调度软件，简化排班、调休请求管理和劳动力成本跟踪。支持移动访问，适合各类企业使用。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix是一款员工排班和劳动力管理软件，帮助企业简化排班、员工沟通及考勤跟踪流程。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款临时雇员调度软件，帮助机构管理员工、安排工作、生成工时表和发送发票。
Avaza
avaza.com
Avaza是一款综合管理软件，帮助企业有效管理项目、时间跟踪、费用报告和发票，可以在任何设备上访问。
Rotageek
rotageek.com
Rotageek 是一款智能劳动力调度应用，通过数据驱动技术帮助企业优化员工安排，提升运营效率和员工满意度。
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard是一款客户支持管理平台，帮助国际品牌优化团队运作，包括预测、排班和绩效分析。
Harri
harri.com
Harri是一个为餐饮和酒店行业提供员工管理、招聘和沟通工具的平台，旨在简化团队运营和提升员工体验。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee是一款全面的员工管理软件，提供排班、考勤、请假、工作流程和工资管理等功能，适用于提升工作效率和透明度。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Aplano
aplano.de
Aplano是一个在线排班软件，支持实时管理班次、请假及员工工作时间追踪，适用于手机和平板设备。
Workforce
workforce.com
Workforce是一款综合劳动力管理应用，提供员工计划、出勤跟踪、绩效管理等功能，支持移动访问和实时监控。
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch是一款基于云的时间记录和员工管理应用，支持GPS定位、薪资报表生成及多种考勤方式，便于企业管理员工时间。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift 是一款以人为本的云排班工具，帮助管理者和员工更轻松地创建排班、跟踪考勤和实时沟通。提供14天免费试用。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自动员工生产力监控软件，提供时间跟踪、项目管理和报告功能，帮助管理者有效监督团队工作。
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan 是一个基于云的自动排班解决方案，可处理复杂排班，计算员工资格、可用性等因素，提供理想的排班建议。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款云端人力资源管理软件，帮助企业自动化员工排班、请假管理和工作时间跟踪。
Bizimply
bizimply.com
Bizimply是一款针对酒店行业的劳动力管理软件，提供员工调度、考勤跟踪和人力资源管理功能。
Shyfter
shyfter.co
Shyfter 是一款班次管理应用，用于员工排班和考勤管理，支持固定和灵活的排班方案，帮助跟踪员工工作时间及请假情况。
Novagems
novage.ms
Novagems是一款管理软件，连接安全员与后勤，实现工作调度、GPS考勤、地理围栏、事件报告与实时巡检。提供数据分析和报告功能。
Coast
coastapp.com
Coast是一款综合工作管理应用，帮助团队管理沟通、任务、日程和工作流程，提升生产力并节省时间。可从任何设备访问。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya是一款针对临时工的管理平台，帮助企业高效管理灵活劳动力、班次安排、收入跟踪和工作分配。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift是一款基于云的员工排班管理工具，能简化调度、管理可用性、请假、加班和换班冲突。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一款现代化人力资源管理系统，支持员工管理，出勤跟踪及文件组织，适合混合团队使用，提供14天免费试用。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign是一款安全的电子签名和文档管理应用，提供便捷的签名流程，确保文件的完整性和可追溯性。
StaffAny
staffany.com
StaffAny是一款劳动力管理应用，帮助企业优化员工排班、出勤跟踪及管理，提高运营效率和员工生产力。
Workee
workee.net
Workee 是一款帮助自由职业者在线管理业务的工具，提供个人网站、预约、调度和付款功能，节省时间和成本。
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules是一款员工排班和打卡软件，支持快速创建和分享工作时间表，跟踪员工出勤和请假，确保遵守劳动法规。
busybusy
busybusy.com
BusyBusy是一款专为建筑行业设计的时间跟踪和项目管理应用，支持GPS跟踪考勤、设备和材料，简化薪资和调度管理。
Workfeed
workfeed.io
Workfeed是一款用于简化团队调度和劳动力管理的工具，提供班次管理、时间跟踪和员工协调等功能。
Playvox
playvox.com
Playvox是一款客户服务代理绩效优化软件，支持质量监控和分析，帮助团队提高工作效率和客户满意度，简化QA流程。
Tinq
tinq.com
Tinq是一个跨平台的团队管理应用，提供时间跟踪、排班和定制工资报告功能，支持管理者与员工的云端协作。
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox是一个激励管理平台，帮助组织创建、跟踪和管理激励措施，提高员工参与度和商业绩效。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用于人事管理和轮班安排的 Web 应用程序，非常适合零售、餐饮、体育、酒店和专业服务领域中小型企业的需求。安排轮班、管理带薪休假和缺勤、让您的团队轮班并通过 TeamUltim 获得所有这一切的全面报告。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一个行业领先的、智能的、可定制的在线员工调度平台，围绕您的业务而构建。 SubItUp 首先让专家团队了解您的调度流程，从而简化并改进您的调度流程。然后，我们的劳动力专家帮助您配置 SubItUp，以自动收集可用性和生成计划，消除整个企业的计划冲突，构建适合您团队的考勤时钟，将时间和出勤数据传达给您的薪资软件，并满足最高的可访问性以及一路上的合规标准。是时候找回你的时间了。是时候对员工进行自动化管理了。而且，是时候专注于您每天需要完成的所有其他任务了。 SubItUp 的专有平台是从头开始开发的，旨在最大限度地延长您处理业务相关任务的时间并最大限度地减少劳动力管理问题。
Celayix
celayix.com
Celayix 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供员工排班、时间和出勤跟踪以及各种劳动力管理解决方案。 该工具对于医疗保健、安全、零售和其他寻求提高调度效率并节省时间和金钱的行业的大型企业特别有用。 Celayix 日程安排可以帮助减少高达 95% 的日程安排时间，因为它可以根据员工的可用性、技能和绩效在几分钟内生成日程安排。 该工具提供自动更换功能，用于管理病假电话、缺席和最后一刻的变更，并且每年可为每位员工收回高达 2,600 美元的缺勤成本。 借助 Celayix，企业可以轻松管理员工日程、跟踪出勤情况并针对突然变化找到合格的替代者。该平台提供各种集成和资源，包括博客、案例研究、信息图表和视频，为用户提供有关该工具的所有必要信息。 Celayix 提供各种功能包以满足不同的需求和预算，并提供免费试用版以帮助用户在做出决定之前评估该工具。 客户可以通过支持页面联系 Celayix 支持人员或直接联系该公司。总体而言，寻求全面劳动力管理软件的企业可以从 Celayix 的人工智能解决方案中受益。
Assembled
assembled.com
Assembled 是一个劳动力管理平台，它使现代支持团队在人员配置方面更加准确，在创建计划时更加轻松和控制，以及更好地跨团队了解数据，从而帮助他们提高绩效并为自己辩护。我们与大多数主要联系平台、Google 日历和 Slack 集成，以提供适合您和您的团队的工作流程。如今，我们的解决方案帮助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客户为中心的品牌打造世界一流的客户体验。 组装后的区别： → 快速入职和金星成功与支持 → 快速、直观且完全可定制的调度 → 有意义的跨团队可见性 → 强大、准确且可行的预测 → 集中、稳健且相关的报告
© 2025 WebCatalog, Inc.