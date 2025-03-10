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员工排班软件简化了员工排班的创建、维护和跟踪。通过实施这样的系统，公司可以提高生产力和团队合作，更好地了解员工的整体能力。这些系统通常监控假期、病假和其他个人休假。许多工具还具有自动警报功能，以防止日程安排冲突。随着时间的推移，收集到的调度数据可以与工资软件等财务系统集成。此外，员工调度软件通常提供分析功能，以帮助有效管理和协调任务。
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SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一个行业领先的、智能的、可定制的在线员工调度平台，围绕您的业务而构建。 SubItUp 首先让专家团队了解您的调度流程，从而简化并改进您的调度流程。然后，我们的劳动力专家帮助您配置 SubItUp，以自动收集可用性和生成计划，消除整个企业的计划冲突，构建适合您团队的考勤时钟，将时间和出勤数据传达给您的薪资软件，并满足最高的可访问性以及一路上的合规标准。是时候找回你的时间了。是时候对员工进行自动化管理了。而且，是时候专注于您每天需要完成的所有其他任务了。 SubItUp 的专有平台是从头开始开发的，旨在最大限度地延长您处理业务相关任务的时间并最大限度地减少劳动力管理问题。
Rotageek
rotageek.com
Rotageek 是一款智能劳动力调度应用，通过数据驱动技术帮助企业优化员工安排，提升运营效率和员工满意度。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决方案的优点是让无数用户能够验证重要文档并将其发送给所需人员。使用 VeriDoc Sign 的工具不会出错，它为您提供了验证区块链上电子签名文档的时间戳和哈希值的优势。只需用手机扫描二维码，您就可以在验证页面上看到原始文件。 VeriDoc Sign 的其他功能不容错过： 访问控制 法律认可 防篡改区块链安全 经济实惠
Playvox
playvox.com
Playvox 是领先的客户服务代理性能优化软件。 Playvox 与大多数主要联络中心平台集成，允许团队在一个便捷的平台上查看、分析和管理整个质量保证流程。 简化您的 QA 流程，激励、指导和培训您的代理，并通过透明、实时的指标为您的整个团队提供支持。监控服务、衡量 KPI，最后放弃电子表格。
Harri
harri.com
Harri是一个为餐饮和酒店行业提供员工管理、招聘和沟通工具的平台，旨在简化团队运营和提升员工体验。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
Coast
coastapp.com
Coast是一款综合工作管理应用，帮助团队管理沟通、任务、日程和工作流程，提升生产力并节省时间。可从任何设备访问。
Celayix
celayix.com
Celayix 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供员工排班、时间和出勤跟踪以及各种劳动力管理解决方案。 该工具对于医疗保健、安全、零售和其他寻求提高调度效率并节省时间和金钱的行业的大型企业特别有用。 Celayix 日程安排可以帮助减少高达 95% 的日程安排时间，因为它可以根据员工的可用性、技能和绩效在几分钟内生成日程安排。 该工具提供自动更换功能，用于管理病假电话、缺席和最后一刻的变更，并且每年可为每位员工收回高达 2,600 美元的缺勤成本。 借助 Celayix，企业可以轻松管理员工日程、跟踪出勤情况并针对突然变化找到合格的替代者。该平台提供各种集成和资源，包括博客、案例研究、信息图表和视频，为用户提供有关该工具的所有必要信息。 Celayix 提供各种功能包以满足不同的需求和预算，并提供免费试用版以帮助用户在做出决定之前评估该工具。 客户可以通过支持页面联系 Celayix 支持人员或直接联系该公司。总体而言，寻求全面劳动力管理软件的企业可以从 Celayix 的人工智能解决方案中受益。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
Surfboard
teamsurfboard.com
来认识一下 Surfboard，它是您的客户支持策略的所在地。 Ruggable、Beauty Pie 和 Grow Therapy 等领先品牌团队使用 Surfboard 的劳动力管理平台来管理其国际支持团队的成长和发展。 Surfboard 提供智能、现代的 WFM，可简化和整合从预测到容量规划、调度和性能分析的运营。识别整个支持职能部门的隐藏成本和低效率。释放主动客户服务以及人力和人工智能服务资源的利润驱动机会。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx是一款劳动力管理平台，简化员工调度、时间跟踪，提供需求预测、劳动力计划和员工参与度工具，以提高企业效率和员工满意度。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift 提供了一种简化的基于云的方式来创建和管理员工日程。它允许您管理员工的可用性、休假请求、加班和轮班冲突。它还允许您发布工作计划并向员工发送通知。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift 是唯一一个以人为本的云调度解决方案，可改善经理和员工的调度体验。它易于设置，甚至更易于使用。无论您的团队规模如何，您都可以更快地创建日程、更准确地跟踪出勤情况并与员工实时沟通。我们的客户体验到更少的空缺轮班、更好的工作与生活平衡、更快乐的员工以及更健康的利润。这是以人为本的安排，企业喜欢它！立即注册以节省时间、降低劳动力成本并提高员工敬业度 --> makeshift.ca MakeShift 提供 14 天免费试用。
Workforce
workforce.com
Workforce是一款综合劳动力管理应用，提供员工计划、出勤跟踪、绩效管理等功能，支持移动访问和实时监控。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya开发了一个SaaS B2B平台，该平台将技术革命带给了临时工作的世界。它连接管理灵活工人的企业，并允许他们管理，外包，评估和支付整个员工。它通过自动化和优化工作流程，日程安排，沟通，工资和合规性来弥合人员，企业和转移工人之间的差距。 Ubeya统一了分散的沟通渠道，增加了工人的保留率，并降低了没有显示速度，以重塑灵活的工作经验。 Ubeya的平台可帮助全球数百家企业变得更加有弹性和适应性变化，从而导致增长，卓越运营和快乐的员工。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
Workfeed
workfeed.io
雇主和管理者使用 Workfeed 来创建时间表，在员工需求和业务需求之间实现完美平衡。通过这样做，他们为优化劳动力成本、一流的工作环境和出色的业务成果铺平了道路。最重要的是，Workfeed 的客户节省了高达 80% 的时间和数千美元，同时提高了员工满意度、灵活性和保留率。
busybusy
busybusy.com
BusyBusy是领先的施工时间跟踪和工作成本核算软件。利用GPS有效地跟踪现场时间，设备，材料和进度。简化工资单，管理员工时间表并在一个易于使用的应用程序中生成每日报告。 BusyBusy的工作网站数据可立即提供给您的团队，使您可以随时随地查看发生的事情。由员工投票＃1，以易于使用和可靠性，加入了75,000多个放弃过时的纸张时间表的快乐客户。构建＃1的移动时间跟踪和工作成本化应用程序以及所有具有员工在现场的行业。使用易于使用，可靠的应用程序进行GPS时间跟踪和安排轻而易举。最喜欢的功能包括GPS时间跟踪，主管时间跟踪，日程安排，照片和笔记，预算，PTO，安全报告，每日项目报告，完成工作等等。我们提供90天的退款保证，无合同和账单，并确保出色的客户服务！
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款屡获殊荣的员工日程安排和计时软件，适用于小时工。产品演示：https://youtu.be/3Q5p71_Dsis 在几分钟内建立您的工作计划，轻松对其进行更改，然后单击一下即可与您的团队共享。免费的 iOS 和 Android 应用程序意味着您可以随时随地编辑和检查日程安排。您的员工始终拥有最新版本。跟踪休假时间、预测销售以获得更具成本效益的时间表、与您的 POS 集成并快速找到替代品。群组消息、轮班交换和轮班提醒等功能让生活更轻松。轻松跟踪员工时间和出勤情况，并轻松将时间表数据导出到工资单。员工可以在现场通过手机或平板电脑打卡。遏制时间盗窃并使用 GPS 和照片打卡确保员工仅在计划工作的时间和地点打卡。通过跟踪带薪和无薪休息时间来遵守当地劳动法。确保员工休息，并在员工错过休息时间时收到通知。
Novagems
novage.ms
Novagems Mobile＆Web的安全卫队和清洁管理软件将您的前线连接到后台，使您可以概述一个地方的整个操作。我们的保安管理允许用户安排班次，查看GPS验证的时钟入口/外，访问GEO围栏和事件报告技术，并实时执行检查点之旅。以数据支持的报告形式分析所有可用的信息，以可视化趋势并获得可行的见解以改善操作。
Workee
workee.net
Workee 是一款已经帮助 6,000 名自由职业者和专业人士在线管理他们的业务（如私人教师、导师、教练、设计师、自由作家等）的软件。 Workee 在 1 分钟内创建一个内置预订、日程安排和付款的个人网站，让您可以直接预订和付款，并开箱即用地自动驾驶工作和客户管理。 Workee 帮助已经拥有客户的自由职业者更有效地与他们合作并立即扩展业务。据我们的用户称，Workee 每周节省 10 个小时，每月节省数千美元。 Workee 有两个计划：Starter 和 Pro。 Workee Starter 计划是免费的，无需按月订阅，Workee 的交易费用为 0%。它专为刚刚入门的专业人士而设计，包括以下内容： 个人网站的基本模板 1 个可用性时间表 2 个预约时间段 2 个用于一次性工作和服务的 Workee 项目 3 个每月发票 提供 Workee Pro 计划Workee 提供按月订阅和 0% 交易费用。该专业计划非常适合寻求高级功能和定制选项的专业人士和活跃用户。以下是 Pro 计划非常适合的原因： 1. Pro 网站模板。使用近数十种新的专业模板和样式、自定义颜色和品牌来增强业务品牌。 2.定制搜索引擎优化。获得自然流量并通过品牌脱颖而出。为个人 Workee 网站设置自定义标题和描述。 3. 无限的时间表、时间段、发票和项目。 4.专业预订规则。限制您可以进行下一次预订的时间、在通话之间添加自动休息时间以及限制每天的最大会话数。
Aplano
aplano.de
Aplano是一个在线排班软件，支持实时管理班次、请假及员工工作时间追踪，适用于手机和平板设备。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee是一款完整的劳动力管理软件，其功能强大的工具可用于员工计划，班次计划，时间和出勤，以及离开管理，工作流，电子合同和薪资。使用Shiftee，您可以建立健康的工作场所文化，从而培养透明度和生产力。使用Shiftee Web和移动应用程序创建一个更方便的劳动力管理环境。 [我们的功能]•时间表•出勤•离开•报告•工作流•员工信息管理•自定义请求•电子签名•消息•带PC-OFF的桌面•安全性•安全
Shyfter
shyfter.co
轮班工作管理。员工日程安排和考勤应用程序。固定或灵活的时间表，我们的计划和时间表管理应用程序可以为您节省大量时间。通过休假和缺勤管理以及考勤，您可以以透明的方式跟踪员工的工作时间。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用于人事管理和轮班安排的 Web 应用程序，非常适合零售、餐饮、体育、酒店和专业服务领域中小型企业的需求。安排轮班、管理带薪休假和缺勤、让您的团队轮班并通过 TeamUltim 获得所有这一切的全面报告。
StaffAny
staffany.com
在 StaffAny，我们通过移动和网络应用程序集成调度和时间跟踪 SaaS，帮助许多我们喜爱的实体店优化他们的调度和人力资源管理。除了管理小时工外，StaffAny 还跟踪员工绩效并自动进行月末时间表整合。我们今天的工作是在组织内部连接人力资源和运营部门。借助 StaffAny，企业可以提高绩效、降低运营成本并腾出时间来做对他们来说最重要的事情。
Incentivefox
incentivefox.com
InspiveFox是一家关系营销公司，可提供一个一流的，可自定义的推荐和激励平台，以跟踪和奖励有针对性的销售活动产生的潜在客户。它的多项技术以较低的收购成本为客户和员工提供了入学，跟踪和奖励管理的自动化。客户可以通过利用行为作为模型来增强公司文化并通过易于使用的工具来实现增长，从而无缝地融合到任何新计划或现有计划中。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
7shifts
7shifts.com
7shifts是一个为餐厅设计的团队管理平台，提供调度、沟通和人工成本管理工具，帮助提高运营效率和团队协作。
Assembled
assembled.com
Assembled 是一个劳动力管理平台，它使现代支持团队在人员配置方面更加准确，在创建计划时更加轻松和控制，以及更好地跨团队了解数据，从而帮助他们提高绩效并为自己辩护。我们与大多数主要联系平台、Google 日历和 Slack 集成，以提供适合您和您的团队的工作流程。如今，我们的解决方案帮助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客户为中心的品牌打造世界一流的客户体验。 组装后的区别： → 快速入职和金星成功与支持 → 快速、直观且完全可定制的调度 → 有意义的跨团队可见性 → 强大、准确且可行的预测 → 集中、稳健且相关的报告
Avaza
avaza.com
Avaza是一款综合管理软件，帮助企业有效管理项目、时间跟踪、费用报告和发票，可以在任何设备上访问。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
Clockify
clockify.me
Clockify是一个免费的时间跟踪应用，帮助用户监控项目的工作时间和生产力，支持生成各种格式的报告。可在多平台使用。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一款时间跟踪和调度应用，适用于施工和服务行业，支持项目管理与员工时间管理。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Deputy
deputy.com
代理人是一款劳动力管理工具，简化员工调度、时间跟踪和沟通，支持薪资系统集成和出勤监控。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自动员工生产力监控软件，提供时间跟踪、项目管理和报告功能，帮助管理者有效监督团队工作。
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyshift是一款员工调度软件，简化排班、调休请求管理和劳动力成本跟踪。支持移动访问，适合各类企业使用。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules是一款餐厅和酒店行业的员工排班应用，提供简便的排班、沟通和劳动力管理工具。
OnTheClock
ontheclock.com
Ontheclock是一个员工时间跟踪应用，帮助小型企业精确记录工作时间，简化薪资流程，并提供多种功能，如GPS定位、休假管理等。
Planday
planday.com
Planday是一款劳动力管理平台，帮助企业管理员工排班、工时、请假和薪资等，提供实时沟通和运营分析功能。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan 是第一个用于自动排班的云原生解决方案。该解决方案可扩展到数千名员工，甚至对于复杂的情况也是如此。它考虑了 20 多个因素，例如员工的资格水平、可用性甚至机器利用率。 shyftplan 强大的人工智能可以计算因素之间的相关性，并建议理想的轮班时间表。这使得您的团队的轮班计划变得透明、公平且非常省时。
Sling
getsling.com
Sling是一款为轮班员工提供的调度、时间跟踪和沟通软件，集成了排班、消息、时间跟踪、任务管理和报告功能。
Tinq
tinq.com
Tinq 是适用于所有企业的多平台团队管理解决方案。从时间跟踪、排班到为工资单准备自定义报告，经理和员工可以在云上无缝协作。
When I Work
wheniwork.com
当我工作时是一款用于员工调度、考勤跟踪和沟通的应用程序，支持员工调班和休假管理，提供移动访问。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts是一款员工调度应用，简化轮班创建、分配和跟踪，支持出勤管理和休假请求，适用于移动设备。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款临时雇员调度软件，帮助机构管理员工、安排工作、生成工时表和发送发票。
Legion
legion.co
Legion应用是一个劳动力管理平台，优化排班、减少员工流失，提高生产力，为企业提供智能自动化解决方案，支持员工参与。
Bizimply
bizimply.com
Bizimply是一款针对酒店行业的劳动力管理软件，提供员工调度、考勤跟踪和人力资源管理功能。
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch是一款基于云的时间记录和员工管理应用，支持GPS定位、薪资报表生成及多种考勤方式，便于企业管理员工时间。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix是一款员工排班和劳动力管理软件，帮助企业简化排班、员工沟通及考勤跟踪流程。
Skello
skello.io
Skello是一款针对班次工作的劳动力管理应用，简化调度、促进沟通，优化管理，适用于酒店、零售等多个行业。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款云端人力资源管理软件，帮助企业自动化员工排班、请假管理和工作时间跟踪。