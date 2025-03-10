Workee

workee.net

Workee 是一款已经帮助 6,000 名自由职业者和专业人士在线管理他们的业务（如私人教师、导师、教练、设计师、自由作家等）的软件。 Workee 在 1 分钟内创建一个内置预订、日程安排和付款的个人网站，让您可以直接预订和付款，并开箱即用地自动驾驶工作和客户管理。 Workee 帮助已经拥有客户的自由职业者更有效地与他们合作并立即扩展业务。据我们的用户称，Workee 每周节省 10 个小时，每月节省数千美元。 Workee 有两个计划：Starter 和 Pro。 Workee Starter 计划是免费的，无需按月订阅，Workee 的交易费用为 0%。它专为刚刚入门的专业人士而设计，包括以下内容： 个人网站的基本模板 1 个可用性时间表 2 个预约时间段 2 个用于一次性工作和服务的 Workee 项目 3 个每月发票 提供 Workee Pro 计划Workee 提供按月订阅和 0% 交易费用。该专业计划非常适合寻求高级功能和定制选项的专业人士和活跃用户。以下是 Pro 计划非常适合的原因： 1. Pro 网站模板。使用近数十种新的专业模板和样式、自定义颜色和品牌来增强业务品牌。 2.定制搜索引擎优化。获得自然流量并通过品牌脱颖而出。为个人 Workee 网站设置自定义标题和描述。 3. 无限的时间表、时间段、发票和项目。 4.专业预订规则。限制您可以进行下一次预订的时间、在通话之间添加自动休息时间以及限制每天的最大会话数。