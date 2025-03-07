员工排班软件 - 最热门应用 - 美国

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
员工排班软件简化了员工排班的创建、维护和跟踪。通过实施这样的系统，公司可以提高生产力和团队合作，更好地了解员工的整体能力。这些系统通常监控假期、病假和其他个人休假。许多工具还具有自动警报功能，以防止日程安排冲突。随着时间的推移，收集到的调度数据可以与工资软件等财务系统集成。此外，员工调度软件通常提供分析功能，以帮助有效管理和协调任务。
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Homebase
joinhomebase.com
100,000多个小型（但强大的）企业使用家庭基金来管理其小时团队，并使用员工安排时间，时间时钟等。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Sling
getsling.com
吊索是针对员工在轮班工作的公司的计划，时间跟踪和通信软件。吊索结合了调度，消息传递，时间跟踪，任务管理和报告功能，使经理和员工都可以在单个平台上组织其工作的所有方面。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一种统一的数字工作场所解决方案，旨在通过一个全面的平台连接和授权无办事员工。该创新工具专门针对各个行业的一线团队，包括零售，酒店，制造，物流和医疗保健。通过简化操作并增强沟通，WorkJam通过与现有的Workforce Management（WFM）系统无缝集成来提高生产率和效率。 该平台为各种各样的目标受众提供服务，专注于拥有大量无办公室工人的组织，这些组织需要有效的工具来管理其日常任务。 WorkJam通过为其所有运营需求提供集中式枢纽，解决了这些员工所面临的独特挑战，例如对信息和资源的访问有限。这在快节奏的环境中尤其有益，及时的沟通和任务管理对成功至关重要。 WorkJam涵盖了一系列满足一线工人特定需求的功能。该平台包括用于组织日常职责的任务管理，实时更新和协作的通信工具以及学习和开发资源以促进正在进行的培训。此外，自助服务功能使员工能够独立管理其时间表和任务，而独特的开放式市场可以灵活地交换和覆盖范围。这些功能共同增强了员工的体验，增强了员工之间的所有权和参与感。 通过使前线团队与组织目标保持一致，Workjam简化了日常操作，并提高了整体参与度。该平台不仅促进了更好的沟通和任务管理，而且还促进了持续学习和发展的文化。这种劳动力管理的整体方法使组织能够培养更快乐，更有生产力的前线劳动力，最终推动业务成功并提高客户忠诚度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其类别中脱颖而出。它可以为前线工人创建连接的体验的能力是一个关键的区别，这对于希望优化其运营并赋予其员工能力的组织来说，它是无价的工具。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐厅和酒店业领先的员工排班解决方案，因为它是管理日程安排和与团队沟通的最快、最简单的方法。团队成员喜欢它，因为他们可以一键在移动应用程序中交换、接班或释放班次。当您需要更多工作时间时，可以通过自动轮班来轻松管理工作与生活的平衡，当您不需要时，可以请求休假。日历同步、通知和消息传递使团队保持联系并了解最新的日程安排变化。经理们非常欣赏制定时间表和一键批准轮班变更时节省的时间。劳动力预测和合规管理功能可帮助管理人员控制成本并最大程度地降低合规风险。最重要的是，通过广播和一对一消息传递保持联系可以营造快乐且富有成效的团队文化。 HotSchedules 是由第四智能平台提供支持的完整劳动力管理解决方案的一部分。其他模块包括： 时间和出勤 - 使用我们的集成应用程序快速准确地处理工资单，生成汇总的打卡数据，同时标记缺少休息时间、加班等的例外情况。保持工资单符合膳食、休息和预测性日程安排的特殊工资计算。添加用于地理围栏以及加班和错过打卡提醒的 WebClock 选项后，可以实现额外的节省。日志 - 基于黄金标准的经理红皮书，我们的数字日志通过合并的轮班记录、任务列表、消息等消除了无休止的来回通信。在轮班之间交流关键信息并直接通过手机分配任务，从而提高员工绩效和责任感。劳动力预测 - 通过更智能的调度，同时节省资金并改善体验。借助我们的高级预测解决方案，管理人员可以在预测、计划、预算和实际工时之间保持更高的准确性。工资访问/按需支付 – Fuego 是一款专门面向 HotSchedule 用户提供的按需支付应用程序。作为 2023 年最受欢迎的福利之一，采用 EWA 的雇主不仅有助于缓解低收入和无小费员工的财务压力，而且保留率会提高 20-40%，减少轮班，并可以消除使用纸质支票——所有这些都无需额外费用。报告和分析 - 我们完整的报告和分析解决方案通过将日程安排、时间和出勤、劳动力预测和 POS 数据整合到一处来揭示运营见解。开箱即用的仪表板可显示用于区域或公司分析的汇总劳动力数据，而商店级报告可帮助经理跟踪每个班次的 KPI。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了该行业最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM平台是智能，自动化和以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化，减少损耗，提高生产率和提高运营效率来提供13倍的投资回报率。 Legion在员工喜欢的易于使用的平台和移动应用程序中提供了尖端技术。根据2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture Partners，Stripes，第一轮资本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公认为美国增长最快的私营公司之一。德勤500排名。 <>改进的计划： - 战略见解 - 劳动预算 - 按需预测 <>优化执行： -Labor优化 - 安排 - 时间和出勤率 <>员工授权： -Frontline通信 - 律师事务 - 雇员的绩效和奖励
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一体化餐厅团队管理平台，可帮助经营者： 1) 做出更有利可图的决策。您每天都会获得做出最佳团队和运营决策所需的见解。通过计划执行、最佳劳动力跟踪和实时报告来实现您的劳动力目标。 2）提高运行效率。我们将帮助您井然有序地运营并减少容易避免的错误。主动管理合规性，轻松运行工资单，并使用数字清单跟踪任务。 3）争取时间。随着效率的提高，您将有更多的空闲时间来创造出色的宾客体验。更轻松的调度、集中通信和自动小费计算触手可及。 4）提高团队保留率。您将获得帮助建立强大团队所需的工具。密切关注团队敬业度、情绪和满意度，将人员流动率降低 13%。以下是您的餐厅如何从 7 班制中受益： - 每周最多可节省 4 个小时创建和管理员工日程安排 - 减少 80% 的日程安排时间 - 每月节省最多 250 美元的经理时间 - 减少人工成本，最多可节省每年 3,000 美元 - 减少员工的电话和短信 70% - 创建人工准确率达 95% 的计划 - 以 95% 的准确率预测未来销售额 - 通过更高效的计划，每月节省 1,000 美元的人工成本 - 每月节省 1,000 美元提前打卡和人工超额管理您团队的工作日程、打卡时间、团队沟通、劳工合规性、工资单、小费等，一切都从一个地方变得更加容易。从夫妻店到 Bareburger、Highway 55 和 Five Guys 等全国连锁店，各种规模的餐厅都可以找到 7 班制餐厅。加入超过 1,500,000 名餐厅专业人士的行列，他们已经使用 7shifts 来简化团队管理。
Clockify
clockify.me
团队最受欢迎的空闲时间跟踪器会使各种规模，数字代理商，非政府组织和教育机构的企业都能跟踪各个项目的生产力和可计费工作时间。该平台使管理人员能够为每个项目指定时间持续时间，跟踪员工的小时费率，查看正在进行的活动，并可视化各种任务的时间分解。还可以使管理员以PDF，Excel和CSV格式生成，共享和导出可自定义的报告。跨平台可用：Web，Android，iOS，Mac，Windows和Linux
When I Work
wheniwork.com
当我工作是一种简单的方法，可以使企业安排，跟踪时间和出勤，并与他们的小时员工进行交流。将日程安排和时间时钟放在每个员工的口袋中，并使用免费的iOS和Android应用程序。只需单击几下，请跟踪休息时间，员工的可用性并管理换档掉期。与您的薪资提供商集成以简化流程并避免人为错误。立即开始进行14天免费试用。
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。经营现场服务或建筑业务需要协调和优秀的团队。借助 ClockShark 的一体化工具包，您可以获得业界排名第一的时间表应用程序，以及快速准确地完成工作同时更快获得报酬所需的一切。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 创建于 2004 年，是一款易于使用的员工考勤系统，旨在通过提高考勤卡准确性和遵守合规时间跟踪法律来帮助小型企业节省时间。 OnTheClock 的时间跟踪功能通过简化薪资流程并提供各种薪资集成来提供额外的便利。时间数据是实时收集的，使您能够查看考勤卡，了解谁在上班并且工作效率高。薪资集成：OnTheClock 提供各种薪资集成以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、汤森路透等。时钟功能：小型企业和员工将享受时钟技术的最新功能，包括 GPS、地理围栏、生物识别和 IP 识别。其他功能包括 PTO 跟踪、员工调度、项目和作业成本核算、小费、奖金和佣金跟踪、考勤卡审计日志、移动应用程序、小时和工资选项、报告等等。管理员和经理可以通过分配特定员工进行正确、准确的计费来快速创建部门和职位。客户支持：享受 OnTheClock 在美国的支持，来自时间跟踪爱好者，他们总是愿意提供帮助。利用 OnTheClock 的便捷联系方式，包括实时聊天、提交票证、电子邮件和电话。
Deputy
deputy.com
Vice 是终极劳动力经理，为您提供基于网络和移动应用程序的解决方案中的最佳技术。简化您的日程安排、时间表、任务分配、员工沟通和管理任务。凭借出色的应用程序和一键式薪资集成，我们让您的生活更轻松。让 Vice 为您提供对业务和劳动力管理的可见性和控制力。
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
Surfboard
teamsurfboard.com
来认识一下 Surfboard，它是您的客户支持策略的所在地。 Ruggable、Beauty Pie 和 Grow Therapy 等领先品牌团队使用 Surfboard 的劳动力管理平台来管理其国际支持团队的成长和发展。 Surfboard 提供智能、现代的 WFM，可简化和整合从预测到容量规划、调度和性能分析的运营。识别整个支持职能部门的隐藏成本和低效率。释放主动客户服务以及人力和人工智能服务资源的利润驱动机会。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用于临时人员配置。 Zoho Workerly 的员工排班软件使机构能够管理其客户和临时数据库、根据客户要求安排工作、生成时间表并发送发票，所有这些都在一个界面中进行。
Harri
harri.com
Harri是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri平台是为拥有业务核心服务的公司而建造的，其中包括用于人才吸引力，劳动力管理，员工参与度和合规性的解决方案。 Harri使组织能够聪明地招募，保留和管理最佳人才来经营和改善业务。它为全球55,000多家餐厅和酒店的地点以及400万个酒店员工提供服务，零售和医疗保健增长。哈里（Harri）与全球许多顶级款待品牌建立了关系，他将以激光为专注于改善前线团队的员工体验的使命。 Harri欢迎著名的客户，例如Rising Cane的鸡手指，并为美国和英国的麦当劳推出了全系统的实施。该公司的活跃用户群每年增加一倍，促进720万个工作应用程序，260万个邮件，并创建了237K职位清单。
Planday
planday.com
Planday 是一个劳动力管理平台，使几乎任何规模和垂直行业的轮班企业都可以在一个基于网络的系统中管理其劳动力。在一处管理员工日程、工作时间、轮班、休假请求和工资单。 Planday还拥有完全集成的员工沟通功能，因此经理可以快速给员工发短信或发送电子邮件。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款员工排班和劳动力管理软件，旨在帮助各种规模的企业改进排班流程、简化员工沟通并简化时间和出勤跟踪。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 员工安排：轻松创建、管理和发布工作计划，并根据需要快速进行更改。 - 时间和出勤：通过将任何设备变成自动输入考勤表的打卡钟，轻松跟踪员工的工作时间和出勤情况。 - 员工请求管理：审核和批准直接在应用程序中提交的员工请求，包括休假、替换和轮班。 - 沟通：通过平台与您的团队沟通，实时分享日程和消息。 - 报告和分析：生成有关员工出勤和日程安排数据的详细报告和分析。由于其灵活的定价模式、许多可选的附加组件以及随时取消政策，Agendrix 的软件价格实惠，适合各种规模的企业使用。该平台基于云，这意味着可以从任何有互联网连接的地方访问它，并且无需安装或设置费用。借助 Agedrix 最新的人力资源模块，企业可以更有效地入职新员工、集中员工记录和文档，并通过调查收集员工反馈。这有助于企业简化人力资源流程并确保遵守法规和最佳实践。此外，通过击掌功能突出每天的良好工作可以帮助企业培养积极的工作文化并提高员工士气。总体而言，Agendrix 是一款全面且用户友好的劳动力管理软件，可简化日程安排、内部沟通和劳动力管理流程。员工也喜欢 Agendrix，因为它可以帮助他们的经理制定真正满足他们需求的时间表，这对于成为人们喜欢为之工作的企业大有帮助。
Workforce
workforce.com
日常运营所需的一切，都有强大的人力资源和薪资支持。 Workforce.com 是小时工的 HCM。在一个系统中管理入职、日程安排、出勤、时间表、绩效、任务等。通过移动应用程序和桌面门户，实时跟踪员工工作的时间和地点、劳动力成本、休假和参与度。通过 GPS 定位的移动时钟自动生成并批准薪资就绪时间表。使用行业领先的人工智能，只需单击一下即可构建和填充更智能的时间表。 Workforce.com 在美国、英国、澳大利亚、意大利、乌拉圭和菲律宾设有办事处，在全球拥有 8,000 多家客户，在为全球最值得信赖的品牌提供现代劳动力管理解决方案方面处于市场领先地位。
Zoho Shifts
zoho.com
安排更快。收回你的时间。 Zoho Shifts是您专用的换档计划工具。凭借其功能强大，易于使用的功能，您可以起草工作时间表，跟踪团队时间以及与任何设备的员工进行交流。
Buddy Punch
buddypunch.com
基于云的时钟解决方案，可预先填充工资单报告。打卡和下班对于您的员工来说非常直观，并且您可以轻松查看和导出时间。员工可以使用浏览器或我们的 Google、iOS 和 Android 应用程序打卡。您可以查看谁在工作、他们的 GPS 位置，甚至限制他们可以打卡的位置。我们与 QuickBooks、ADP、Paychex 和 SurePayroll 集成，同时还提供 Excel 导出。 PTO 应计跟踪、冲压舍入、作业代码、QR 代码、自动休息和 SSO 等高级功能都包含在我们基于云的时钟中。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift 是唯一一个以人为本的云调度解决方案，可改善经理和员工的调度体验。它易于设置，甚至更易于使用。无论您的团队规模如何，您都可以更快地创建日程、更准确地跟踪出勤情况并与员工实时沟通。我们的客户体验到更少的空缺轮班、更好的工作与生活平衡、更快乐的员工以及更健康的利润。这是以人为本的安排，企业喜欢它！立即注册以节省时间、降低劳动力成本并提高员工敬业度 --> makeshift.ca MakeShift 提供 14 天免费试用。
Findmyshift
findmyshift.com
员工排班软件变得简单。创建员工时间表、管理轮班请求、跟踪劳动力成本并与员工沟通。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪 - 员工数据库和分析 - 无限文档存储 - 轮值表、时间和出勤 开始 14 天试用今天，看看 Breathe 直观的产品如何帮助您和您的企业。
Avaza
avaza.com
Avaza是用于运行以客户为中心的业务的领先的多合一软件。 Avaza允许各种规模的企业更轻松有效地管理团队项目，团队聊天，时间跟踪，费用报告，引用和发票。可以通过任何设备上的世界任何地方的Web浏览器访问它。 Avaza提供了一套集成的功能套件，用于运营以客户为中心的业务。这包括项目管理与协作，团队聊天，资源调度，时间跟踪，费用管理，引用和发票。这些模块中的每一个都可以一起使用或独立使用以适合各种业务。 Avaza对于需要所有这些功能的咨询和专业服务公司特别有用，并享受具有单一的真相和强大报告的来源。 Avaza是在云中建造的，并在任何设备上可用。 Avaza在150多个国家 /地区使用了30,000多个专业服务业务。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift 提供了一种简化的基于云的方式来创建和管理员工日程。它允许您管理员工的可用性、休假请求、加班和轮班冲突。它还允许您发布工作计划并向员工发送通知。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx可以帮助公司平衡其业务，客户和前线员工的需求，以提高生产力，保留率和盈利能力。我们的多合一前线平台简化了劳动预测，优化时间表管理并改善员工的敬业度。结果？急剧减少的加班和改进的底线。经理有更多时间领导团队，员工的工作效率更高和参与。企业依靠一家前线劳动力，希望优化其业务，管理员工队伍并吸引他们的一线工人。 Quinyx每个人都赢了。经理在管理员上花费更少的时间，更多的时间来领导他们的团队，而一线工人最终可以更好地计划自己的生活并感到与雇主的联系。最好的部分？总部可以轻松地优化劳动预测，以提高盈利能力并使员工和企业受益。
Shyfter
shyfter.co
轮班工作管理。员工日程安排和考勤应用程序。固定或灵活的时间表，我们的计划和时间表管理应用程序可以为您节省大量时间。通过休假和缺勤管理以及考勤，您可以以透明的方式跟踪员工的工作时间。
Aplano
aplano.de
Aplano 是一款在线调度软件，可在所有设备上实时运行。通过让员工参与计划流程，经理可以轻松安排班次。该软件涵盖缺勤和可用性管理，并允许员工通过智能手机或平板电脑跟踪他们的工作。此外，可以在列表视图中评估过去的班次。员工可以互相调换班次、申请空缺班次、插入空闲时间或发送假期申请。 Aplano 还计算加班时间并为每周创建一个小时账户，以便管理人员可以更动态地安排工人。
Novagems
novage.ms
Novagems Mobile＆Web的安全卫队和清洁管理软件将您的前线连接到后台，使您可以概述一个地方的整个操作。我们的保安管理允许用户安排班次，查看GPS验证的时钟入口/外，访问GEO围栏和事件报告技术，并实时执行检查点之旅。以数据支持的报告形式分析所有可用的信息，以可视化趋势并获得可行的见解以改善操作。
busybusy
busybusy.com
BusyBusy是领先的施工时间跟踪和工作成本核算软件。利用GPS有效地跟踪现场时间，设备，材料和进度。简化工资单，管理员工时间表并在一个易于使用的应用程序中生成每日报告。 BusyBusy的工作网站数据可立即提供给您的团队，使您可以随时随地查看发生的事情。由员工投票＃1，以易于使用和可靠性，加入了75,000多个放弃过时的纸张时间表的快乐客户。构建＃1的移动时间跟踪和工作成本化应用程序以及所有具有员工在现场的行业。使用易于使用，可靠的应用程序进行GPS时间跟踪和安排轻而易举。最喜欢的功能包括GPS时间跟踪，主管时间跟踪，日程安排，照片和笔记，预算，PTO，安全报告，每日项目报告，完成工作等等。我们提供90天的退款保证，无合同和账单，并确保出色的客户服务！
Sage HR
sage.hr
一家屡获殊荣的人力资源技术公司，为全球客户提供出席，绩效和招聘管理。免费的14天试用！简单设置！随时取消！ 多合一的人力资源软件可以改变中小型企业的管理和吸引员工的方式。无论是简单的休假管理还是端到端的人力资源管理，Sage HR都可以通过在整个就业旅程中自动化和简化其人力资源任务来帮助您更有效地工作。与其他涉及多个系统和不同系统的解决方案不同，Sage HR允许企业从单个数字平台中访问和管理所需的一切，从而为每个人提供了惊人的工作生活体验。 Sage HR的关键特征包括： •核心人力资源和离开管理 •移动计划和时间表 •绩效管理 •入职和卸货 •员工记录和数据库 •资产管理 •支出管理 •报告和分析 • 招聘
Skello
skello.io
Skello 是一家欧洲公司，其使命只有一个：通过协作解决方案重塑轮班工作，使整个团队能够更好地预测、组织和沟通。简而言之，Skello 是一种针对轮班工作场所的劳动力管理解决方案，使团队能够解决复杂调度的麻烦。对于经理来说，Skello 通过帮助他们在管理员工成本方面做出最佳决策来优化工作组织。对于员工来说，该工具可以促进轻松、开放的沟通并简化日常生活。 Skello 的目标是成为欧洲轮班工作团队的第一解决方案。为了实现这一目标，Skello 从该领域的专家基金（Partech、Aglaé Ventures 和 XAnge）筹集了 4000 万欧元的 B 轮融资，以便通过新功能为我们的客户带来更多价值，并开拓超出我们的范围的新市场。酒店、零售和健康等历史悠久的行业。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决方案的优点是让无数用户能够验证重要文档并将其发送给所需人员。使用 VeriDoc Sign 的工具不会出错，它为您提供了验证区块链上电子签名文档的时间戳和哈希值的优势。只需用手机扫描二维码，您就可以在验证页面上看到原始文件。 VeriDoc Sign 的其他功能不容错过： 访问控制 法律认可 防篡改区块链安全 经济实惠
Ubeya
ubeya.com
Ubeya开发了一个SaaS B2B平台，该平台将技术革命带给了临时工作的世界。它连接管理灵活工人的企业，并允许他们管理，外包，评估和支付整个员工。它通过自动化和优化工作流程，日程安排，沟通，工资和合规性来弥合人员，企业和转移工人之间的差距。 Ubeya统一了分散的沟通渠道，增加了工人的保留率，并降低了没有显示速度，以重塑灵活的工作经验。 Ubeya的平台可帮助全球数百家企业变得更加有弹性和适应性变化，从而导致增长，卓越运营和快乐的员工。
Incentivefox
incentivefox.com
InspiveFox是一家关系营销公司，可提供一个一流的，可自定义的推荐和激励平台，以跟踪和奖励有针对性的销售活动产生的潜在客户。它的多项技术以较低的收购成本为客户和员工提供了入学，跟踪和奖励管理的自动化。客户可以通过利用行为作为模型来增强公司文化并通过易于使用的工具来实现增长，从而无缝地融合到任何新计划或现有计划中。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
Workfeed
workfeed.io
雇主和管理者使用 Workfeed 来创建时间表，在员工需求和业务需求之间实现完美平衡。通过这样做，他们为优化劳动力成本、一流的工作环境和出色的业务成果铺平了道路。最重要的是，Workfeed 的客户节省了高达 80% 的时间和数千美元，同时提高了员工满意度、灵活性和保留率。
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款屡获殊荣的员工日程安排和计时软件，适用于小时工。产品演示：https://youtu.be/3Q5p71_Dsis 在几分钟内建立您的工作计划，轻松对其进行更改，然后单击一下即可与您的团队共享。免费的 iOS 和 Android 应用程序意味着您可以随时随地编辑和检查日程安排。您的员工始终拥有最新版本。跟踪休假时间、预测销售以获得更具成本效益的时间表、与您的 POS 集成并快速找到替代品。群组消息、轮班交换和轮班提醒等功能让生活更轻松。轻松跟踪员工时间和出勤情况，并轻松将时间表数据导出到工资单。员工可以在现场通过手机或平板电脑打卡。遏制时间盗窃并使用 GPS 和照片打卡确保员工仅在计划工作的时间和地点打卡。通过跟踪带薪和无薪休息时间来遵守当地劳动法。确保员工休息，并在员工错过休息时间时收到通知。
Workee
workee.net
Workee 是一款已经帮助 6,000 名自由职业者和专业人士在线管理他们的业务（如私人教师、导师、教练、设计师、自由作家等）的软件。 Workee 在 1 分钟内创建一个内置预订、日程安排和付款的个人网站，让您可以直接预订和付款，并开箱即用地自动驾驶工作和客户管理。 Workee 帮助已经拥有客户的自由职业者更有效地与他们合作并立即扩展业务。据我们的用户称，Workee 每周节省 10 个小时，每月节省数千美元。 Workee 有两个计划：Starter 和 Pro。 Workee Starter 计划是免费的，无需按月订阅，Workee 的交易费用为 0%。它专为刚刚入门的专业人士而设计，包括以下内容： 个人网站的基本模板 1 个可用性时间表 2 个预约时间段 2 个用于一次性工作和服务的 Workee 项目 3 个每月发票 提供 Workee Pro 计划Workee 提供按月订阅和 0% 交易费用。该专业计划非常适合寻求高级功能和定制选项的专业人士和活跃用户。以下是 Pro 计划非常适合的原因： 1. Pro 网站模板。使用近数十种新的专业模板和样式、自定义颜色和品牌来增强业务品牌。 2.定制搜索引擎优化。获得自然流量并通过品牌脱颖而出。为个人 Workee 网站设置自定义标题和描述。 3. 无限的时间表、时间段、发票和项目。 4.专业预订规则。限制您可以进行下一次预订的时间、在通话之间添加自动休息时间以及限制每天的最大会话数。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee是一款完整的劳动力管理软件，其功能强大的工具可用于员工计划，班次计划，时间和出勤，以及离开管理，工作流，电子合同和薪资。使用Shiftee，您可以建立健康的工作场所文化，从而培养透明度和生产力。使用Shiftee Web和移动应用程序创建一个更方便的劳动力管理环境。 [我们的功能]•时间表•出勤•离开•报告•工作流•员工信息管理•自定义请求•电子签名•消息•带PC-OFF的桌面•安全性•安全
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用于人事管理和轮班安排的 Web 应用程序，非常适合零售、餐饮、体育、酒店和专业服务领域中小型企业的需求。安排轮班、管理带薪休假和缺勤、让您的团队轮班并通过 TeamUltim 获得所有这一切的全面报告。
StaffAny
staffany.com
在 StaffAny，我们通过移动和网络应用程序集成调度和时间跟踪 SaaS，帮助许多我们喜爱的实体店优化他们的调度和人力资源管理。除了管理小时工外，StaffAny 还跟踪员工绩效并自动进行月末时间表整合。我们今天的工作是在组织内部连接人力资源和运营部门。借助 StaffAny，企业可以提高绩效、降低运营成本并腾出时间来做对他们来说最重要的事情。
Tinq
tinq.com
Tinq 是适用于所有企业的多平台团队管理解决方案。从时间跟踪、排班到为工资单准备自定义报告，经理和员工可以在云上无缝协作。
Assembled
assembled.com
Assembled 是一个劳动力管理平台，它使现代支持团队在人员配置方面更加准确，在创建计划时更加轻松和控制，以及更好地跨团队了解数据，从而帮助他们提高绩效并为自己辩护。我们与大多数主要联系平台、Google 日历和 Slack 集成，以提供适合您和您的团队的工作流程。如今，我们的解决方案帮助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客户为中心的品牌打造世界一流的客户体验。 组装后的区别： → 快速入职和金星成功与支持 → 快速、直观且完全可定制的调度 → 有意义的跨团队可见性 → 强大、准确且可行的预测 → 集中、稳健且相关的报告
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一个行业领先的、智能的、可定制的在线员工调度平台，围绕您的业务而构建。 SubItUp 首先让专家团队了解您的调度流程，从而简化并改进您的调度流程。然后，我们的劳动力专家帮助您配置 SubItUp，以自动收集可用性和生成计划，消除整个企业的计划冲突，构建适合您团队的考勤时钟，将时间和出勤数据传达给您的薪资软件，并满足最高的可访问性以及一路上的合规标准。是时候找回你的时间了。是时候对员工进行自动化管理了。而且，是时候专注于您每天需要完成的所有其他任务了。 SubItUp 的专有平台是从头开始开发的，旨在最大限度地延长您处理业务相关任务的时间并最大限度地减少劳动力管理问题。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
HROne
hrone.cloud
HRONE是一套未来就可以的HCM套件，可自动化人力资源流程，简化人类的互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了在自动驾驶仪上设置所有人力资源时，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源功能，为1100多个企业节省了数百万小时。该计数包括来自20多个行业的名称 - TimeX，ABP，Lux Cozi，Droom，Amar Ujala，Haier，Bikanervala，Bikanervala，Weikfield，Burberry，Burberry，Harvest Gold，Studds，Nippon Steel，Nippon Steel，Annapurna，Nissin，Travelxp，Careerxp，Careery Launcher和Paynearby和Paynearby是少数人。最好的部分？我们以零成本为用户提供移动应用程序，以帮助他们随时随地体验HR自动化的真正力量。我们通过以下显着功能在人力资源软件市场中与众不同 - ✅有史以来首次以Gmail启发的收件箱为HR指导您的一天✅创新的任务见解，以及时完成工作✅直观的全球搜索框，以跟踪和访问任何信息和任何系统，不仅可以显示您的ROI，但实际上向您显示了真正的ROI。作为第一个在所有人力资源任务上采取实时操作的HCM，以微妙的提醒阻止积压，我们通过自动执行所有操作任务来为您提供成功。要了解更多信息，请访问我们的网站-https://hrone.cloud/
Celayix
celayix.com
Celayix 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供员工排班、时间和出勤跟踪以及各种劳动力管理解决方案。 该工具对于医疗保健、安全、零售和其他寻求提高调度效率并节省时间和金钱的行业的大型企业特别有用。 Celayix 日程安排可以帮助减少高达 95% 的日程安排时间，因为它可以根据员工的可用性、技能和绩效在几分钟内生成日程安排。 该工具提供自动更换功能，用于管理病假电话、缺席和最后一刻的变更，并且每年可为每位员工收回高达 2,600 美元的缺勤成本。 借助 Celayix，企业可以轻松管理员工日程、跟踪出勤情况并针对突然变化找到合格的替代者。该平台提供各种集成和资源，包括博客、案例研究、信息图表和视频，为用户提供有关该工具的所有必要信息。 Celayix 提供各种功能包以满足不同的需求和预算，并提供免费试用版以帮助用户在做出决定之前评估该工具。 客户可以通过支持页面联系 Celayix 支持人员或直接联系该公司。总体而言，寻求全面劳动力管理软件的企业可以从 Celayix 的人工智能解决方案中受益。
Coast
coastapp.com
海岸是希望更好地管理团队沟通，任务，清单，时间表和工作流程的团队的多合一工作空间。从您的手机到桌面，随时可以从任何地方访问海岸。成千上万的团队和企业使用海岸替换电子邮件，短信，电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，海岸可以提高团队的生产力和问责制，并每周节省数小时的时间。
Superworks
superworks.com
标题：用Superworks HRMS改变您的工作场所：提高生产力和员工幸福 Superworks通过简化人力资源和操作过程来使企业和中小型企业能够创建蓬勃发展的富有成效的工作场所。我们全面的超级HRMS套件旨在简化复杂的任务并提高员工的参与度，从而为您的业务带来切实的成果。 这是Superworks HRM可以为您做的： *轻松的薪资处理：自动化工资单任务，消除错误并确保员工的准时付款。 *无缝团队管理：简化入职，跟踪性能，促进协作并保持团队的参与度。 *增强的员工经验：SuperWorks HRMS通过自助工具和简化的沟通使您的员工有能力。 *提高效率：通过自动化重复任务并获得宝贵的见解来腾出宝贵的时间和资源。 *可扩展的增长：超级工人HRMS随您的业务增长，提供成功所需的灵活性和支持。 为什么选择Superworks？ 1。综合套件：一个满足您所有人力资源和运营需求的集成平台。 2。用户友好的界面：易于学习和使用，最大程度地减少培训时间并最大化采用。 3。可扩展的解决方案：随着您的业务发展，适应不断变化的需求。 4。专门的支持：其专家团队在这里为您提供每一步。
Playvox
playvox.com
Playvox 是领先的客户服务代理性能优化软件。 Playvox 与大多数主要联络中心平台集成，允许团队在一个便捷的平台上查看、分析和管理整个质量保证流程。 简化您的 QA 流程，激励、指导和培训您的代理，并通过透明、实时的指标为您的整个团队提供支持。监控服务、衡量 KPI，最后放弃电子表格。
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易于使用的自动员工生产力监控软件，使管理人员能够密切关注团队的工作，而无需对员工一天的各个方面进行微观管理。我们认为，管理者不应该花时间担心员工的生产力，员工也不应该被烦人的手动时间跟踪方法所困扰。解决方案很简单：DeskTime。 DeskTime 使管理者能够在团队中建立透明和诚实的文化，同时使员工能够在工作/生活平衡方面设定明确的界限。借助 DeskTime 的生产力监控功能，管理人员可以了解团队的工作习惯、安排员工轮班、管理缺勤以及跟踪特定项目或任务。这将使监督团队的工作进度变得容易，并确保没有员工过度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自动在线和离线时间跟踪 - 项目管理 - 轮班和缺勤安排 - 可选屏幕截图 - 自定义报告 - 以及更多 通过我们的自动员工时间跟踪应用程序，消除您工作日的压力，并为您的工作场所带来透明度。
Rotageek
rotageek.com
智能劳动力调度可提高生产力、盈利能力和幸福感。无论您是在车间调度员工还是对医生进行排班，都可以通过世界一流的调度和劳动力管理解决方案为您的员工提供支持。 Rotageek 正在永久改变日程安排。
Papershift
papershift.com
Papershift 可帮助您在云上管理和自动化员工轮班计划、休假管理和员工时间跟踪。 Papershift 拥有超过 200,000 名用户，是欧洲最受欢迎的劳动力规划软件。
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan 是第一个用于自动排班的云原生解决方案。该解决方案可扩展到数千名员工，甚至对于复杂的情况也是如此。它考虑了 20 多个因素，例如员工的资格水平、可用性甚至机器利用率。 shyftplan 强大的人工智能可以计算因素之间的相关性，并建议理想的轮班时间表。这使得您的团队的轮班计划变得透明、公平且非常省时。
Bizimply
bizimply.com
让每个轮班都像时钟一样运行 员工排班、时间跟踪、人力资源和轮班管理软件 输入您的电子邮件 4.7/5 阅读我们的评论 3 种解决方案合二为一。在一起更好。劳动力管理 为管理者提供专为一线员工设计的出色劳动力管理解决方案。跟踪实时考勤、构建、成本和 [...]