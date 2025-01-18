员工排班软件 - 最热门应用 - 巴拉圭

HotSchedules

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HotSchedules 是餐厅和酒店业领先的员工排班解决方案，因为它是管理日程安排和与团队沟通的最快、最简单的方法。团队成员喜欢它，因为他们可以一键在移动应用程序中交换、接班或释放班次。当您需要更多工作时间时，可以通过自动轮班来轻松管理工作与生活的平衡，当您不需要时，可以请求休假。日历同步、通知和消息传递使团队保持联系并了解最新的日程安排变化。经理们非常欣赏制定时间表和一键批准轮班变更时节省的时间。劳动力预测和合规管理功能可帮助管理人员控制成本并最大程度地降低合规风险。最重要的是，通过广播和一对一消息传递保持联系可以营造快乐且富有成效的团队文化。 HotSchedules 是由第四智能平台提供支持的完整劳动力管理解决方案的一部分。其他模块包括： 时间和出勤 - 使用我们的集成应用程序快速准确地处理工资单，生成汇总的打卡数据，同时标记缺少休息时间、加班等的例外情况。保持工资单符合膳食、休息和预测性日程安排的特殊工资计算。添加用于地理围栏以及加班和错过打卡提醒的 WebClock 选项后，可以实现额外的节省。日志 - 基于黄金标准的经理红皮书，我们的数字日志通过合并的轮班记录、任务列表、消息等消除了无休止的来回通信。在轮班之间交流关键信息并直接通过手机分配任务，从而提高员工绩效和责任感。劳动力预测 - 通过更智能的调度，同时节省资金并改善体验。借助我们的高级预测解决方案，管理人员可以在预测、计划、预算和实际工时之间保持更高的准确性。工资访问/按需支付 – Fuego 是一款专门面向 HotSchedule 用户提供的按需支付应用程序。作为 2023 年最受欢迎的福利之一，采用 EWA 的雇主不仅有助于缓解低收入和无小费员工的财务压力，而且保留率会提高 20-40%，减少轮班，并可以消除使用纸质支票——所有这些都无需额外费用。报告和分析 - 我们完整的报告和分析解决方案通过将日程安排、时间和出勤、劳动力预测和 POS 数据整合到一处来揭示运营见解。开箱即用的仪表板可显示用于区域或公司分析的汇总劳动力数据，而商店级报告可帮助经理跟踪每个班次的 KPI。