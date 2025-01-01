员工排班软件 - 最热门应用 - 瑙鲁

SubItUp

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SubItUp 是一个行业领先的、智能的、可定制的在线员工调度平台，围绕您的业务而构建。 SubItUp 首先让专家团队了解您的调度流程，从而简化并改进您的调度流程。然后，我们的劳动力专家帮助您配置 SubItUp，以自动收集可用性和生成计划，消除整个企业的计划冲突，构建适合您团队的考勤时钟，将时间和出勤数据传达给您的薪资软件，并满足最高的可访问性以及一路上的合规标准。是时候找回你的时间了。是时候对员工进行自动化管理了。而且，是时候专注于您每天需要完成的所有其他任务了。 SubItUp 的专有平台是从头开始开发的，旨在最大限度地延长您处理业务相关任务的时间并最大限度地减少劳动力管理问题。