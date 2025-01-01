员工排班软件 - 最热门应用 - 尼泊尔

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
员工排班软件简化了员工排班的创建、维护和跟踪。通过实施这样的系统，公司可以提高生产力和团队合作，更好地了解员工的整体能力。这些系统通常监控假期、病假和其他个人休假。许多工具还具有自动警报功能，以防止日程安排冲突。随着时间的推移，收集到的调度数据可以与工资软件等财务系统集成。此外，员工调度软件通常提供分析功能，以帮助有效管理和协调任务。
提交新应用
Homebase
joinhomebase.com
超过 100,000 家小型（但实力雄厚）企业使用 Homebase 来管理其计时团队，包括员工日程安排、时钟等。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理...
Clockify
clockify.me
最受团队欢迎的空闲时间跟踪器 Clockify 可帮助各种规模的企业、数字机构、非政府组织和教育机构跟踪各个项目的生产力和计费工作时间。该平台使管理人员能够指定每个项目的持续时间、跟踪员工的小时费率、查看正在进行的活动以及可视化各种任务的时间细分。 Clockify 还允许管理员生成、共享和导出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可定制报告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Deputy
deputy.com
Vice 是终极劳动力经理，为您提供基于网络和移动应用程序的解决方案中的最佳技术。简化您的日程安排、时间表、任务分配、员工沟通和管理任务。凭借出色的应用程序和一键式薪资集成，我们让您的生活更轻松。让 Vice 为您提供对业务和劳动力管理的可见性和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企业安排、跟踪时间和出勤以及与小时工沟通的一种简单方法。通过免费的 iOS 和 Android 应用程序，将日程安排和时钟放入每位员工的口袋中。只需点击几下即可跟踪休假时间、员工可用性并管理轮班调换。与您的薪资提供商集成以简化流程并避免人为错误。立即开始 14 天免费试用。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Sling
getsling.com
Sling 是一款日程安排、时间跟踪和通信软件，适用于员工轮班工作的公司。 Sling 整合了日程安排、消息传递、时间跟踪、任务管理和报告功能，允许经理和员工在一个平台上组织工作的各个方面。
Planday
planday.com
Planday 是一个劳动力管理平台，使几乎任何规模和垂直行业的轮班企业都可以在一个基于网络的系统中管理其劳动力。在一处管理员工日程、工作时间、轮班、休假请求和工资单。 Planday还拥有完全集成的员工沟通功能，因此经理可以快速给员工发短信或发送电子邮件。
Zoho Shifts
zoho.com
更快安排。提前计划。夺回你的时间。 Zoho Shifts 是您专用的轮班安排工具。凭借其强大且易于使用的功能，您可以起草工作计划、跟踪团队时间并通过任何设备与员工进行沟通。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐厅和酒店业领先的员工排班解决方案，因为它是管理日程安排和与团队沟通的最快、最简单的方法。团队成员喜欢它，因为他们可以一键在移动应用程序中交换、接班或释放班次。当您需要更多工作时间时，可以通过自动轮班来轻松管理工作与生活的平衡，当您不需要时，可以请求休假。日历同步、通知和消息传递使团队保持联系并了解最新的日程安排变化。经理们非常欣赏制定时间表和一键批准轮班变更时节省的时间。劳动力预测和合规管理功能可帮助管理人员控制成本并最大程度地降低合规风险。最重要的是，通过广播和一对一消息传递保持联系可以营造快乐且富有成效的团队文化。 HotSchedules 是由第四智能平台提...
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一体化餐厅团队管理平台，可帮助经营者： 1) 做出更有利可图的决策。您每天都会获得做出最佳团队和运营决策所需的见解。通过计划执行、最佳劳动力跟踪和实时报告来实现您的劳动力目标。 2）提高运行效率。我们将帮助您井然有序地运营并减少容易避免的错误。主动管理合规性，轻松运行工资单，并使用数字清单跟踪任务。 3）争取时间。随着效率的提高，您将有更多的空闲时间来创造出色的宾客体验。更轻松的调度、集中通信和自动小费计算触手可及。 4）提高团队保留率。您将获得帮助建立强大团队所需的工具。密切关注团队敬业度、情绪和满意度，将人员流动率降低 13%。以下是您的餐厅如何从 7 班制中受益： ...
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。经营现场服务或建筑业务需要协调和优秀的团队。借助 ClockShark 的一体化工具包，您可以获得业界排名第一的时间表应用程序，以及快速准确地完成工作同时更快获得报酬所需的一切。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 创建于 2004 年，是一款易于使用的员工考勤系统，旨在通过提高考勤卡准确性和遵守合规时间跟踪法律来帮助小型企业节省时间。 OnTheClock 的时间跟踪功能通过简化薪资流程并提供各种薪资集成来提供额外的便利。时间数据是实时收集的，使您能够查看考勤卡，了解谁在上班并且工作效率高。薪资集成：OnTheClock 提供各种薪资集成以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、汤森路透等。时钟功能：小型企业和员工将享受时钟技术的最新功能，包括 GPS、地理围栏、生物识别和 IP 识别。其他功能包括 PTO 跟踪、员工调度、项目和作业成本核算、小费、奖金和佣金跟踪、考勤...
Findmyshift
findmyshift.com
员工排班软件变得简单。创建员工时间表、管理轮班请求、跟踪劳动力成本并与员工沟通。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用于临时人员配置。 Zoho Workerly 的员工排班软件使机构能够管理其客户和临时数据库、根据客户要求安排工作、生成时间表并发送发票，所有这些都在一个界面中进行。
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套集成的功能来运行以客户为中心的业务。这包括项目管理和协作、团队聊天、资源调度、时间跟踪、费用管理、报价和发票。这些模块中的每一个都可以一起使用或独立使用，以适应广泛的业务。 Avaza 对于需要所有这些功能并喜欢拥有单一事实来源和强大报告的咨询和专业服务公司特别有用。 Avaza 构建于云端，可在任何设备上使用。
Skello
skello.io
Skello 是一家欧洲公司，其使命只有一个：通过协作解决方案重塑轮班工作，使整个团队能够更好地预测、组织和沟通。简而言之，Skello 是一种针对轮班工作场所的劳动力管理解决方案，使团队能够解决复杂调度的麻烦。对于经理来说，Skello 通过帮助他们在管理员工成本方面做出最佳决策来优化工作组织。对于员工来说，该工具可以促进轻松、开放的沟通并简化日常生活。 Skello 的目标是成为欧洲轮班工作团队的第一解决方案。为了实现这一目标，Skello 从该领域的专家基金（Partech、Aglaé Ventures 和 XAnge）筹集了 4000 万欧元的 B 轮融资，以便通过新功能为我们的客户带...
Rotageek
rotageek.com
智能劳动力调度可提高生产力、盈利能力和幸福感。无论您是在车间调度员工还是对医生进行排班，都可以通过世界一流的调度和劳动力管理解决方案为您的员工提供支持。 Rotageek 正在永久改变日程安排。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款员工排班和劳动力管理软件，旨在帮助各种规模的企业改进排班流程、简化员工沟通并简化时间和出勤跟踪。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 员工安排：轻松创建、管理和发布工作计划，并根据需要快速进行更改。 - 时间和出勤：通过将任何设备变成自动输入考勤表的打卡钟，轻松跟踪员工的工作时间和出勤情况。 - 员工请求管理：审核和批准直接在应用程序中提交的员工请求，包括休假、替换和轮班。 - 沟通：通过平台与您的团队沟通，实时分享日程和消息。 - 报告和分析：生成有关员工出勤和日程安排数据的详细报告和分析。由于其灵活的定价模式、许多可选的附加组件以及随时取消政策，Agendri...
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易于使用的自动员工生产力监控软件，使管理人员能够密切关注团队的工作，而无需对员工一天的各个方面进行微观管理。我们认为，管理者不应该花时间担心员工的生产力，员工也不应该被烦人的手动时间跟踪方法所困扰。解决方案很简单：DeskTime。 DeskTime 使管理者能够在团队中建立透明和诚实的文化，同时使员工能够在工作/生活平衡方面设定明确的界限。借助 DeskTime 的生产力监控功能，管理人员可以了解团队的工作习惯、安排员工轮班、管理缺勤以及跟踪特定项目或任务。这将使监督团队的工作进度变得容易，并确保没有员工过度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自动...
Quinyx
quinyx.com
Quinyx 帮助公司平衡业务、客户和一线员工的需求，以提高生产力、保留率和盈利能力。我们的一体化前线平台可简化劳动力预测、优化日程管理并提高员工敬业度。结果呢？大幅减少加班时间并提高利润。经理有更多的时间来领导他们的团队，员工的工作效率和参与度也更高。依赖一线员工的企业希望优化业务、管理员工并吸引一线员工。有了 Quinyx，每个人都会赢。经理花在管理上的时间更少，而有更多的时间来领导团队，而一线员工最终可以更好地规划自己的生活，并感受到与雇主的联系。最好的部分是什么？ HQ 可以轻松优化劳动力预测，以提高盈利能力并让员工和企业受益。 https://Quinyx.com
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未来的 HCM 套件，可实现人力资源流程自动化、简化人际互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了让人力资源的一切都实现自动驾驶，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源职能，为 1100 多家企业节省了数百万个小时。此计数包括来自 20 多个行业的名称 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby...
Buddy Punch
buddypunch.com
基于云的时钟解决方案，可预先填充工资单报告。打卡和下班对于您的员工来说非常直观，并且您可以轻松查看和导出时间。员工可以使用浏览器或我们的 Google、iOS 和 Android 应用程序打卡。您可以查看谁在工作、他们的 GPS 位置，甚至限制他们可以打卡的位置。我们与 QuickBooks、ADP、Paychex 和 SurePayroll 集成，同时还提供 Excel 导出。 PTO 应计跟踪、冲压舍入、作业代码、QR 代码、自动休息和 SSO 等高级功能都包含在我们基于云的时钟中。
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan 是第一个用于自动排班的云原生解决方案。该解决方案可扩展到数千名员工，甚至对于复杂的情况也是如此。它考虑了 20 多个因素，例如员工的资格水平、可用性甚至机器利用率。 shyftplan 强大的人工智能可以计算因素之间的相关性，并建议理想的轮班时间表。这使得您的团队的轮班计划变得透明、公平且非常省时。
Surfboard
teamsurfboard.com
来认识一下 Surfboard，它是您的客户支持策略的所在地。 Ruggable、Beauty Pie 和 Grow Therapy 等领先品牌团队使用 Surfboard 的劳动力管理平台来管理其国际支持团队的成长和发展。 Surfboard 提供智能、现代的 WFM，可简化和整合从预测到容量规划、调度和性能分析的运营。识别整个支持职能部门的隐藏成本和低效率。释放主动客户服务以及人力和人工智能服务资源的利润驱动机会。
Harri
harri.com
Harri 是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri 平台专为以服务为业务核心的公司而构建，包括人才吸引、劳动力管理、员工敬业度和合规性解决方案。 Harri 使组织能够智能地招聘、留住和管理最优秀的人才，以运营和改进其业务。该公司为全球 55,000 多家餐厅和酒店以及 400 万名酒店员工提供服务，零售和医疗保健领域不断增长。 Harri 专注于改善一线团队员工体验的使命，与许多世界顶级酒店品牌建立了合作关系。 Harri 迎来了像 Raising Cane's Chicken Fingers 这样的知名客户，并为美国的 Subway 和英国的 McDonald's 推出了全系统实施。...
Shiftee
shiftee.io
Shiftee 是一款完整的劳动力管理软件，具有用于员工排班、轮班计划、时间和出勤、休假管理、工作流程、电子合同和工资单的强大工具。借助 Shiftee，您可以建立健康的工作场所文化，从而提高透明度和生产力。使用 Shiftee Web 和移动应用程序创建更便捷的劳动力管理环境。 [我们的功能] • 日程安排 • 出勤 • 请假 • 报告 • 工作流程 • 员工信息管理 • 自定义请求 • 电子签名 • 消息 • 具有 PC-OFF 功能的桌面 • 安全性
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift 是唯一一个以人为本的云调度解决方案，可改善经理和员工的调度体验。它易于设置，甚至更易于使用。无论您的团队规模如何，您都可以更快地创建日程、更准确地跟踪出勤情况并与员工实时沟通。我们的客户体验到更少的空缺轮班、更好的工作与生活平衡、更快乐的员工以及更健康的利润。这是以人为本的安排，企业喜欢它！立即注册以节省时间、降低劳动力成本并提高员工敬业度 --> makeshift.ca MakeShift 提供 14 天免费试用。
Papershift
papershift.com
Papershift 可帮助您在云上管理和自动化员工轮班计划、休假管理和员工时间跟踪。 Papershift 拥有超过 200,000 名用户，是欧洲最受欢迎的劳动力规划软件。
Bizimply
bizimply.com
让每个轮班都像时钟一样运行 员工排班、时间跟踪、人力资源和轮班管理软件 输入您的电子邮件 4.7/5 阅读我们的评论 3 种解决方案合二为一。在一起更好。劳动力管理 为管理者提供专为一线员工设计的出色劳动力管理解决方案。跟踪实时考勤、构建、成本和 [...]
Novagems
novage.ms
Novagems 移动和基于网络的保安和清洁管理软件将您的前线与后台连接起来，让您在一处即可概览整个运营情况。我们的保安管理允许用户安排轮班、查看 GPS 验证的上下班打卡、访问地理围栏和事件报告技术，以及实时执行检查站巡视。分析以数据支持的报告形式提供的所有信息，以可视化趋势并获得可操作的见解以改进运营。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的...
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
Shyfter
shyfter.co
轮班工作管理。员工日程安排和考勤应用程序。固定或灵活的时间表，我们的计划和时间表管理应用程序可以为您节省大量时间。通过休假和缺勤管理以及考勤，您可以以透明的方式跟踪员工的工作时间。
Aplano
aplano.de
Aplano 是一款在线调度软件，可在所有设备上实时运行。通过让员工参与计划流程，经理可以轻松安排班次。该软件涵盖缺勤和可用性管理，并允许员工通过智能手机或平板电脑跟踪他们的工作。此外，可以在列表视图中评估过去的班次。员工可以互相调换班次、申请空缺班次、插入空闲时间或发送假期申请。 Aplano 还计算加班时间并为每周创建一个小时账户，以便管理人员可以更动态地安排工人。
Workforce
workforce.com
日常运营所需的一切，都有强大的人力资源和薪资支持。 Workforce.com 是小时工的 HCM。在一个系统中管理入职、日程安排、出勤、时间表、绩效、任务等。通过移动应用程序和桌面门户，实时跟踪员工工作的时间和地点、劳动力成本、休假和参与度。通过 GPS 定位的移动时钟自动生成并批准薪资就绪时间表。使用行业领先的人工智能，只需单击一下即可构建和填充更智能的时间表。 Workforce.com 在美国、英国、澳大利亚、意大利、乌拉圭和菲律宾设有办事处，在全球拥有 8,000 多家客户，在为全球最值得信赖的品牌提供现代劳动力管理解决方案方面处于市场领先地位。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决...
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一体化工作空间，适合希望更好地管理团队沟通、任务、清单、日程安排和工作流程的团队。从您的手机到桌面，您可以随时随地轻松访问 Coast。成千上万的团队和企业使用 Coast 来取代电子邮件、短信、电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，Coast 提高了团队的生产力和责任感，并每周节省数小时的时间。
StaffAny
staffany.com
在 StaffAny，我们通过移动和网络应用程序集成调度和时间跟踪 SaaS，帮助许多我们喜爱的实体店优化他们的调度和人力资源管理。除了管理小时工外，StaffAny 还跟踪员工绩效并自动进行月末时间表整合。我们今天的工作是在组织内部连接人力资源和运营部门。借助 StaffAny，企业可以提高绩效、降低运营成本并腾出时间来做对他们来说最重要的事情。
Workee
workee.net
Workee 是一款已经帮助 6,000 名自由职业者和专业人士在线管理他们的业务（如私人教师、导师、教练、设计师、自由作家等）的软件。 Workee 在 1 分钟内创建一个内置预订、日程安排和付款的个人网站，让您可以直接预订和付款，并开箱即用地自动驾驶工作和客户管理。 Workee 帮助已经拥有客户的自由职业者更有效地与他们合作并立即扩展业务。据我们的用户称，Workee 每周节省 10 个小时，每月节省数千美元。 Workee 有两个计划：Starter 和 Pro。 Workee Starter 计划是免费的，无需按月订阅，Workee 的交易费用为 0%。它专为刚刚入门的专业人士而设计...
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款屡获殊荣的员工日程安排和计时软件，适用于小时工。产品演示：https://youtu.be/3Q5p71_Dsis 在几分钟内建立您的工作计划，轻松对其进行更改，然后单击一下即可与您的团队共享。免费的 iOS 和 Android 应用程序意味着您可以随时随地编辑和检查日程安排。您的员工始终拥有最新版本。跟踪休假时间、预测销售以获得更具成本效益的时间表、与您的 POS 集成并快速找到替代品。群组消息、轮班交换和轮班提醒等功能让生活更轻松。轻松跟踪员工时间和出勤情况，并轻松将时间表数据导出到工资单。员工可以在现场通过手机或平板电脑打卡。遏制时间盗窃并使用 GP...
busybusy
busybusy.com
busybusy 是领先的施工时间跟踪和作业成本计算软件。利用 GPS 有效跟踪现场时间、设备、材料和进度。在一款易于使用的应用程序中简化薪资、管理员工日程并生成每日报告。 busybusy 的工作现场数据可立即提供给您的团队，让您随时随地查看正在发生的事情。因其易用性和可靠性而被员工评选为第一名，与超过 75,000 名满意的客户一起放弃了过时的纸质时间表。适用于建筑业以及所有有员工在外地工作的行业的排名第一的移动时间跟踪和作业成本计算应用程序。通过易于使用、可靠的应用程序，让 GPS 时间跟踪和日程安排变得轻而易举。最喜欢的功能包括 GPS 时间跟踪、主管时间跟踪、日程安排、照片和注释、预...
Workfeed
workfeed.io
雇主和管理者使用 Workfeed 来创建时间表，在员工需求和业务需求之间实现完美平衡。通过这样做，他们为优化劳动力成本、一流的工作环境和出色的业务成果铺平了道路。最重要的是，Workfeed 的客户节省了高达 80% 的时间和数千美元，同时提高了员工满意度、灵活性和保留率。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya 开发了一个 SaaS B2B 平台，为临时工作领域带来了技术革命。它将管理灵活员工的企业连接起来，并允许他们管理、外包、评估和支付全体员工的工资。它通过自动化和优化工作流程、日程安排、沟通、工资和合规性，弥合了人力资源公司、企业和轮班工人之间的差距。 Ubeya统一分散的沟通渠道，提高员工保留率，降低缺勤率，重塑灵活的工作体验。 Ubeya 的平台帮助全球数百家企业提高弹性和适应能力，从而实现增长、卓越运营和快乐的员工队伍。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift 提供了一种简化的基于云的方式来创建和管理员工日程。它允许您管理员工的可用性、休假请求、加班和轮班冲突。它还允许您发布工作计划并向员工发送通知。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
Playvox
playvox.com
Playvox 是领先的客户服务代理性能优化软件。 Playvox 与大多数主要联络中心平台集成，允许团队在一个便捷的平台上查看、分析和管理整个质量保证流程。 简化您的 QA 流程，激励、指导和培训您的代理，并通过透明、实时的指标为您的整个团队提供支持。监控服务、衡量 KPI，最后放弃电子表格。
Tinq
tinq.com
Tinq 是适用于所有企业的多平台团队管理解决方案。从时间跟踪、排班到为工资单准备自定义报告，经理和员工可以在云上无缝协作。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用于人事管理和轮班安排的 Web 应用程序，非常适合零售、餐饮、体育、酒店和专业服务领域中小型企业的需求。安排轮班、管理带薪休假和缺勤、让您的团队轮班并通过 TeamUltim 获得所有这一切的全面报告。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一个行业领先的、智能的、可定制的在线员工调度平台，围绕您的业务而构建。 SubItUp 首先让专家团队了解您的调度流程，从而简化并改进您的调度流程。然后，我们的劳动力专家帮助您配置 SubItUp，以自动收集可用性和生成计划，消除整个企业的计划冲突，构建适合您团队的考勤时钟，将时间和出勤数据传达给您的薪资软件，并满足最高的可访问性以及一路上的合规标准。是时候找回你的时间了。是时候对员工进行自动化管理了。而且，是时候专注于您每天需要完成的所有其他任务了。 SubItUp 的专有平台是从头开始开发的，旨在最大限度地延长您处理业务相关任务的时间并最大限度地减少劳动力管理问题。
Celayix
celayix.com
Celayix 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供员工排班、时间和出勤跟踪以及各种劳动力管理解决方案。 该工具对于医疗保健、安全、零售和其他寻求提高调度效率并节省时间和金钱的行业的大型企业特别有用。 Celayix 日程安排可以帮助减少高达 95% 的日程安排时间，因为它可以根据员工的可用性、技能和绩效在几分钟内生成日程安排。 该工具提供自动更换功能，用于管理病假电话、缺席和最后一刻的变更，并且每年可为每位员工收回高达 2,600 美元的缺勤成本。 借助 Celayix，企业可以轻松管理员工日程、跟踪出勤情况并针对突然变化找到合格的替代者。该平台提供各种集成和资源，包括博客、案例...
Assembled
assembled.com
Assembled 是一个劳动力管理平台，它使现代支持团队在人员配置方面更加准确，在创建计划时更加轻松和控制，以及更好地跨团队了解数据，从而帮助他们提高绩效并为自己辩护。我们与大多数主要联系平台、Google 日历和 Slack 集成，以提供适合您和您的团队的工作流程。如今，我们的解决方案帮助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客户为中心的品牌打造世界一流的客户体验。 组装后的区别： → 快速入职和金星成功与支持 → 快速、直观且完全可定制的调度 → 有意义的跨团队可见性 → 强大、准确且可行的预测 → 集中、稳健且相关的报告