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最热门 最近添加 员工推荐软件 - 最热门应用

员工推荐软件可帮助人力资源人员、招聘专业人员和招聘经理管理员工推荐计划 (ERP)。这些平台使员工能够推荐朋友、利用他们的网络并参与全公司范围内的招聘活动。通过鼓励员工充当品牌倡导者，这些工具通过游戏化、促进社交分享等功能来提高员工的参与度。此外，他们还通过有效管理推荐奖金来简化招聘流程。 该软件通常支持多设备访问，使员工能够方便地推荐合格的候选人，无论身在何处。与申请人跟踪系统 (ATS) 或核心人力资源软件的集成进一步增强了其在组织框架内的实用性和无缝操作。