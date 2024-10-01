员工推荐软件 - 最热门应用 - 墨西哥

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员工推荐软件可帮助人力资源人员、招聘专业人员和招聘经理管理员工推荐计划 (ERP)。这些平台使员工能够推荐朋友、利用他们的网络并参与全公司范围内的招聘活动。通过鼓励员工充当品牌倡导者，这些工具通过游戏化、促进社交分享等功能来提高员工的参与度。此外，他们还通过有效管理推荐奖金来简化招聘流程。 该软件通常支持多设备访问，使员工能够方便地推荐合格的候选人，无论身在何处。与申请人跟踪系统 (ATS) 或核心人力资源软件的集成进一步增强了其在组织框架内的实用性和无缝操作。
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Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
Teamable
teamable.com
招聘的未来，就在今天。 寻找优秀人才并与之互动。无论是被动采购、培育和消息传递，还是推荐，我们都能帮助公司为其团队聘用合适的人才。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 使用 Referral Factory 的拖放活动构建器，在几天而不是几周内构建您的计划。 Referral Factory 提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ * 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 * 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 * Referral Factory 还提供 webhook ...
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow 是一个用于员工推荐计划数字化的数字平台。它使用户能够使用个性化的视频和文本聊天来联系潜在的新员工。它还提供了一个用于创建个人推荐链接的员工门户。该平台可以无缝集成到现有的人力资源软件中。定价模型可根据要求提供。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
Suitable
suitable.ai
合适的AI是一个人才推荐市场，使公司能够通过我们由1500多家人才合作伙伴、招聘机构和独立招聘人员组成的广泛网络快速聘用顶尖人才。代理机构和招聘人员利用合适的人工智能来获取来自世界各地公司的经过验证的空缺职位。借助合适的AI，合作伙伴可以以零营销和业务开发成本获得10倍的收入。借助合适的人工智能，公司能够更快地找到候选人，将代理机构支出减少多达 3 倍，并大大减轻招聘经理和人才招聘团队的管理负担。与合适的人工智能签订单一合同，消除了选拔机构的行政麻烦。 Fitted 得到了美国领先的天使投资人和风险投资公司的支持。
The Muse
themuse.com
与传统招聘委员会相比，Muse 通过引人入胜的内容和品牌宣传活动讲述雇主品牌故事，帮助公司聘用多元化的合适人才，从而降低招聘成本、缩短招聘时间并提高保留率。 Muse 的人才搜寻和参与平台提供了端到端的招聘解决方案，该解决方案结合了可扩展的品牌放大工具、真实的品牌故事内容以及对我们精心策划的由 500 万知识工作者组成的多元化社区的有针对性的访问。
Phenom
phenom.com
在 AI 的支持下，Phenom 智能人才体验平台是一个单一的解决方案，可以帮助候选人更快地找到和选择您，帮助员工发展技能并不断发展，帮助招聘人员提高工作效率，帮助管理人员建立更强大的团队。
WorkTaps
worktaps.com
适用于小时工的员工推荐软件。让员工参与进来，帮助找到最优质的员工；快点。
Intrro
intrro.com
Intrro 是一个员工推荐平台，可将员工网络中推荐的人才与您的职位相匹配，自动将推荐直接直接推荐至您的 ATS。我们为什么创建 Intro？我们都知道，现有的招聘方式正在遭受回报递减的困扰，而员工推荐如果做得正确，是最有效的来源或招聘之一。然而，由于这在很大程度上仍然是一个基于记忆的过程，招聘人员必须不断地唠叨员工才能看到一致的结果。 Intrro 的现代人工智能辅助平台会自动显示您同事网络中可能认识的人才，使员工可以轻松推荐并将他们介绍给招聘团队。 通过 Intrro 的推荐流程自动化，您的招聘团队可以花更多的时间与愿意接受的候选人交谈，减少追逐潜在客户的时间，同时让招聘经理能够接触到更...
Refari
refari.co
Refari 的故事始于推荐。我们拥有首屈一指的候选人推荐技术，可帮助您利用候选人、网络、校友或员工取得更大的招聘成功。我们独特的社交推荐流程与推荐透明度相结合，可推动推荐人的宣传，将您的网络变成一个促销动力源，提高您对自己角色的认识。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一个员工推荐和内部流动平台，可通过员工推荐将招聘人数增加 5 倍，并将营业额减少一半。 ERIN 通过自动通知、轻松推荐、内部流动功能和游戏化功能吸引员工，让他们更有效、更频繁地参与人才招聘。 ERIN 直观的移动应用程序和网站允许员工在 30 秒内进行推荐、跟踪他们的奖金并在您的公司发展自己的职业生涯！最好的部分是，您的人才招聘团队对他们目前的运作方式绝对没有任何改变，他们可以继续在 ATS 之外工作来管理候选人。 ERIN 100% 自动化，可轻松与您现有的 ATS 和 HRIS 集成。从推荐到发薪日，不需要任何管理时间。您的保单是否充满了特殊除外责任？对多元化员工的额外激励措...
Sense
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Sense 是领先的人工智能人才参与平台，通过将个性化全渠道候选人体验与提高的招聘人员效率无缝融合，重新定义了招聘流程。 Sense 受到 1,000 多个组织的信赖，提供一整套功能，包括招聘自动化、人才 CRM、营销活动、候选人评分和匹配、AI 聊天机器人、短信、面试安排和推荐。通过 Sense，尖端技术与直观功能的融合，优化人才招聘过程中的每一步。