员工推荐软件 - 最热门应用 - 马耳他

Intrro

intrro.com

Intrro 是一个员工推荐平台，可将员工网络中推荐的人才与您的职位相匹配，自动将推荐直接直接推荐至您的 ATS。我们为什么创建 Intro？我们都知道，现有的招聘方式正在遭受回报递减的困扰，而员工推荐如果做得正确，是最有效的来源或招聘之一。然而，由于这在很大程度上仍然是一个基于记忆的过程，招聘人员必须不断地唠叨员工才能看到一致的结果。 Intrro 的现代人工智能辅助平台会自动显示您同事网络中可能认识的人才，使员工可以轻松推荐并将他们介绍给招聘团队。﻿ 通过 Intrro 的推荐流程自动化，您的招聘团队可以花更多的时间与愿意接受的候选人交谈，减少追逐潜在客户的时间，同时让招聘经理能够接触到更...