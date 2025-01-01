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员工认可软件使团队能够庆祝员工的成就和重要里程碑，从而增强公司文化。这些工具使团队成员能够相互认可在项目中的出色工作、体现公司价值观或生日或周年纪念日等个人活动。该软件通常包括同行认可和奖励功能，管理积分、礼物、礼品卡、消息、数字徽章或证书的分配。虽然人力资源团队成员可以监督软件的管理，但任何员工都可以使用该平台来认可和赞扬他们的同事。
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard是一个数字平台，允许团队创建协作卡片，分享祝贺和回忆，以庆祝员工的特殊场合和成就。
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink是一个员工认可软件，帮助企业加强与员工的联系，提升工作文化和员工参与度。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款员工认可与奖励软件，通过感恩与社交连接增强员工参与感，促进团队合作与士气。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly是一个员工认可和奖励平台，促进团队之间的感激和合作，增强工作场所文化，支持多种工具与功能。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一个员工连接和人力资源管理的平台，提供动态组织图表、员工目录和庆祝活动功能，促进员工之间的互动。
Awardco
award.co
Awardco 是一个员工认可和奖励平台，促进文化建设，支持各种奖励选择，确保数据安全合规，并与人力资源系统集成。
Snappy
snappy.com
Snappy是一款礼包平台，帮助用户轻松选择和发送礼物，促进人与人之间的关系与感恩。
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com是一个公司赠品平台，提供自动化流程和多种可定制礼物，帮助企业管理并发送礼物。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu是一个专为MSP构建的平台，结合了客户反馈、游戏化和员工认可，帮助跟踪重要绩效指标，提升员工敬业度和客户满意度。
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 是一个在 Slack、Microsoft Teams 和 Google Chat 中促进同事之间相互认可的平台，鼓励团队文化和日常感谢。
Nectar
nectarhr.com
Nectar是一个员工认可和奖励平台，支持360度认可，积分兑换奖励，并与Slack和Teams等工具集成，提升员工参与度。
Compt
compt.io
Compt 是一款可定制的福利津贴软件，支持全球团队，符合 IRS 标准，简化员工福利管理和报销流程。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作场所应用程序通过员工调查、目标跟踪和反馈工具，帮助组织提高员工参与度和工作表现。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack是一个AI驱动的企业礼品平台，简化并个性化礼品选择，支持全球范围的礼物领取或慈善捐赠。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一款员工参与与认可平台，提供奖励、健康计划和认可工具，旨在提升员工体验与工作文化。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是一款员工参与和体验平台，提供认可、反馈、奖励和社区建设工具，支持多语言和分析功能，促进积极的工作文化。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 提供人员和绩效管理工具，通过 StayFactor™ 分数和组织网络分析帮助企业优化团队表现和员工敬业度。
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp是一个员工参与平台，通过收集反馈和提供洞察，帮助组织提高员工满意度和参与度，促进健康的工作环境。
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp是一个绩效管理平台，通过反馈和AI分析帮助员工发展，提高工作效率和参与度。
Perkfix
perkfix.com
Perkfix是一款SAAS工具，帮助公司高效管理和提供员工福利，适用于大规模运营。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 是一款让团队轻松在线聚会的应用，允许团队成员一起签名电子卡片、上传图片、发送表情与 GIF，并集资购买礼品卡。
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre是一个员工参与平台，通过多种工具增强沟通和团队互动，提高员工参与度和公司文化。
Fringe
fringe.us
Fringe是第一个全球福利市场，提供定制化福利方案，以满足员工多样化需求，并提升员工满意度和参与度。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Bucketlist是一款员工认可和奖励管理平台，帮助公司通过定制化的激励计划提升员工的参与度和满意度。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款将健康、参与、认可和奖励整合到一个移动平台的应用，帮助组织优化工作流程和促进团队合作。
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles是一个AI驱动的平台，帮助员工在工作中建立联系与合作，提供员工目录、同伴识别和组织结构图。
Recognition
rewardable.co.uk
Recognition 是一个免费的奖励平台，用户可以轻松地向任何人发送奖励、付款和激励，无需费用。
Accolader
accolader.io
Accolader是一款免费的同行奖励系统，提供Pro版本，鼓励通过社交认同来提升快乐和参与感，简化管理和使用。
Group Cards
groupcards.app
Group Cards 是一款帮助用户发送团体祝贺卡的应用，支持无限页面和签名，用户还可为礼物筹款并将卡片打印成书。
Applauz
applauz.me
Applauz是一个员工认可平台，帮助公司建立积极的文化，支持员工之间的相互认可，并提供定制奖励和绩效分析工具。
Staffino
staffino.com
Staffino是一个客户和员工体验管理平台，帮助企业收集和改善客户反馈，提升员工参与度，适用于各行业和规模。
Espresa
espresa.com
Espresa 是一款软件平台，帮助企业管理员工福利，提升员工体验和参与度，支持灵活的个性化福利计划。
CardClan
cardclan.io
CardClan是一款帮助您向员工和客户表达感激之情的应用，提供定制卡片来庆祝生日、纪念日和退休等里程碑。
Caroo
caroo.com
Caroo是一个员工认可平台，提供定制的奖励和护理包，简化员工认可和参与，提高士气和留存率。
Qarrot
qarrot.com
Qarrot是一款员工识别软件，通过点数和徽章激励，提升员工绩效和企业文化，简化管理和激励流程。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox是全球员工奖励和福利平台，帮助公司提升员工体验，支持员工参与感。提供个性化奖励、健康福利和在线支持。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria是员工参与度软件，提供实时反馈和认可工具，帮助组织提升员工满意度和工作效率。
ERIN
erinapp.com
ERIN是一个员工推荐和内部流动平台，能提高员工推荐的招聘效率并减少员工流失，支持快速推荐和自动化管理。
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club是一个全球员工参与平台，提供奖励、认可、灵活福利和社区建设功能，旨在提升员工体验和福祉。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet是一个员工互动与奖励平台，方便团队内互致感谢、祝贺和鼓励，支持自动化网络功能并与Slack无缝集成。
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp应用使企业可以轻松发送员工的礼物和奖励，包括工作周年纪念、生日礼物、现金奖励和品牌商品。
Kudos
kudos.com
Kudos是一个员工认可平台，帮助组织通过有意义的认可提升员工参与度和满意度，从而改善业务业绩。
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting是一个数字平台，允许多人在线签署贺卡，支持个性化、集体庆祝和礼品卡整合，方便远程团队和朋友互致问候。
Guusto
guusto.com
Guusto是一个员工识别平台，支持灵活奖励员工，提供多种兑换选项，并通过每次奖励捐赠干净水源。
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