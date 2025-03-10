Advantage Club

advantageclub.ai

AdvantageClub.ai是一个全球员工敬业度平台，驱动工作场所的经验和福祉，具有奖励，认可，津贴，灵活的员工福利以及在统一平台上建立社区的功能。 * AdvantageClub.ai是一个端到端的数字奖励和识别平台，可让经理和组织通过单击按钮来确认员工的努力。通过该平台，员工可以提供高五个，喜欢，评论等，以表示对同事的赞赏。 R＆R平台与全球奖励赎回市场相匹配，该市场使员工可以从10,000多个全球品牌中进行选择。 *津贴和特权解决方案使组织可以通过在全国范围内提供独特而独家的公司优惠和交易来为员工的收入增加一些特殊的收入。通过灵活的收益，公司可以创建多种类型的员工钱包，这些钱包策划为特定的市场，例如健康，工作中和L＆D钱包。 *社区和娱乐区解决方案在一个平台下带来了多个员工参与计划。借助具有现场排行榜，点对点市场和业余爱好俱乐部的公司内游戏等节目，该解决方案为将各种组织的员工汇集在一起​​提供了独特的东西。 *财务健康解决方案通过提供节省，获得贷款并以负担得起的价格和零利率获得工资提高的设施来帮助员工在财务上精明。 <>关于advantageClub.ai AdvantageClub.ai是一个全球员工参与平台，在统一平台上具有奖励，认可，社区建设和Flexben之类的功能。它提供了端到端的解决方案，以通过其10,000多个品牌合作伙伴的独家特权和奖励来促进员工参与度。 Advantageclub.ai成立于2016年，是UCLA研究生的创意Sourabh Deorah和Smiti Bhatt Deorah，他们将员工的福利确定为使用数据挖掘和分析造成破坏的空间。从那时起，它一直在重新定义员工福利，而不是传统的公积金和公司折扣政策。 目前，AdvantageClub.ai的总部位于特拉华州，拥有超过500万用户，具有令人印象深刻的客户投资组合，其中包含BCG，Compinix，远程攻击性，Hexaware，Target等，并在100个国家 /地区拥有超过100个国家 /地区。 该公司为提供可扩展，可自定义，具有成本效益的计划以提高员工的敬业度而感到自豪。它的统一平台提供了各种各样的认可计划，包括里程碑/周年/服务年奖，实时现场奖金，自动奖励措施，对等者的良好表现，入职计划，健康计划以及季度和年度绩效奖励。 2022年，AdvantageClub.ai被世界人权国会大会授予“全球R＆R计划的卓越”，“卓越的员工敬业度”和“员工经验卓越”。 凭借其唯一帮助组织保持员工参与和驱动力的使命，Advantage Club应用程序得到了强大的员工参与解决方案的支持，该解决方案为其用户提供了一流的体验。该平台将通过详尽的员工参与工具直接影响员工招聘和保留率来彻底改变行业。 <>任务 Advantageclub.ai设想了一个员工高度参与和快乐的世界，每个大小的工作场所都有积极的欣赏和认可文化。它旨在帮助组织建立和运行员工的经验和参与计划，这些计划与他们的文化和价值观产生共鸣。