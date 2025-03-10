员工识别软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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员工认可软件使团队能够庆祝员工的成就和重要里程碑，从而增强公司文化。这些工具使团队成员能够相互认可在项目中的出色工作、体现公司价值观或生日或周年纪念日等个人活动。该软件通常包括同行认可和奖励功能，管理积分、礼物、礼品卡、消息、数字徽章或证书的分配。虽然人力资源团队成员可以监督软件的管理，但任何员工都可以使用该平台来认可和赞扬他们的同事。
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Qarrot
qarrot.com
识别软件实际上可以改善员工绩效！ Qarrot Powers基于成果的奖励和认可，以改善文化并推动更好的员工绩效。 - 通过基于点和徽章的认可使您的经理和员工权力 - 通过基于目标的奖项激励个人和团队绩效 - 通过里程碑奖庆祝生日和工作文学 - 通过实时和公共社交供稿提高计划的知名度和参与度 - 在报告和分析中掌握计划 - 只需单击几下，从任何地方兑换奖励 使用Qarrot，您可以灵活地设计针对公司业务目标和价值观量身定制的识别计划。 Qarrot为成长的公司提供了一种负担得起的工具，以使其经理和员工能够通过基于绩效的奖项来激励个人和团队绩效，以庆祝自己的生日，并通过自动化的里程碑奖励庆祝生日和工作清年，以提高计划的知名度，以吸引人的公共社交饲料，并为您提供吸引人的员工，并为您的员工提供领先的品牌的奖励。 Qarrot还通过使您的计划易于管理来简化您的生活：通过基于角色的预算来控制您的成本，通过设置多个管理员座位来委派您的计划管理，通过公司提供的奖励，衡量和了解员工参与详细的仪表板和报告，以及更多！
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一个员工敬业度和奖励平台，可让您轻松地向您的团队表示感谢、祝贺、告别、干得好等等。 PerkSweet 提供直观的奖励和兑换流程、无限的数字团体卡和自动网络功能。 PerkSweet 允许您的公司直接在员工身上花钱并向您的团队展示您的关心。 PerkSweet 与 Slack 无缝集成。在 Slack 应用商店上查看我们！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管理工具。员工可以在同一平台上提交费用并附加任何必要的文件，使其成为真正全面的员工报销解决方案。 Compt 成立于 2018 年 1 月，总部位于马萨诸塞州波士顿。了解更多信息，请访问 www.compt.io。
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai是一个全球员工敬业度平台，驱动工作场所的经验和福祉，具有奖励，认可，津贴，灵活的员工福利以及在统一平台上建立社区的功能。 * AdvantageClub.ai是一个端到端的数字奖励和识别平台，可让经理和组织通过单击按钮来确认员工的努力。通过该平台，员工可以提供高五个，喜欢，评论等，以表示对同事的赞赏。 R＆R平台与全球奖励赎回市场相匹配，该市场使员工可以从10,000多个全球品牌中进行选择。 *津贴和特权解决方案使组织可以通过在全国范围内提供独特而独家的公司优惠和交易来为员工的收入增加一些特殊的收入。通过灵活的收益，公司可以创建多种类型的员工钱包，这些钱包策划为特定的市场，例如健康，工作中和L＆D钱包。 *社区和娱乐区解决方案在一个平台下带来了多个员工参与计划。借助具有现场排行榜，点对点市场和业余爱好俱乐部的公司内游戏等节目，该解决方案为将各种组织的员工汇集在一起提供了独特的东西。 *财务健康解决方案通过提供节省，获得贷款并以负担得起的价格和零利率获得工资提高的设施来帮助员工在财务上精明。 <>关于advantageClub.ai AdvantageClub.ai是一个全球员工参与平台，在统一平台上具有奖励，认可，社区建设和Flexben之类的功能。它提供了端到端的解决方案，以通过其10,000多个品牌合作伙伴的独家特权和奖励来促进员工参与度。 Advantageclub.ai成立于2016年，是UCLA研究生的创意Sourabh Deorah和Smiti Bhatt Deorah，他们将员工的福利确定为使用数据挖掘和分析造成破坏的空间。从那时起，它一直在重新定义员工福利，而不是传统的公积金和公司折扣政策。 目前，AdvantageClub.ai的总部位于特拉华州，拥有超过500万用户，具有令人印象深刻的客户投资组合，其中包含BCG，Compinix，远程攻击性，Hexaware，Target等，并在100个国家 /地区拥有超过100个国家 /地区。 该公司为提供可扩展，可自定义，具有成本效益的计划以提高员工的敬业度而感到自豪。它的统一平台提供了各种各样的认可计划，包括里程碑/周年/服务年奖，实时现场奖金，自动奖励措施，对等者的良好表现，入职计划，健康计划以及季度和年度绩效奖励。 2022年，AdvantageClub.ai被世界人权国会大会授予“全球R＆R计划的卓越”，“卓越的员工敬业度”和“员工经验卓越”。 凭借其唯一帮助组织保持员工参与和驱动力的使命，Advantage Club应用程序得到了强大的员工参与解决方案的支持，该解决方案为其用户提供了一流的体验。该平台将通过详尽的员工参与工具直接影响员工招聘和保留率来彻底改变行业。 <>任务 Advantageclub.ai设想了一个员工高度参与和快乐的世界，每个大小的工作场所都有积极的欣赏和认可文化。它旨在帮助组织建立和运行员工的经验和参与计划，这些计划与他们的文化和价值观产生共鸣。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一个员工推荐和内部流动平台，可通过员工推荐将招聘人数增加 5 倍，并将营业额减少一半。 ERIN 通过自动通知、轻松推荐、内部流动功能和游戏化功能吸引员工，让他们更有效、更频繁地参与人才招聘。 ERIN 直观的移动应用程序和网站允许员工在 30 秒内进行推荐、跟踪他们的奖金并在您的公司发展自己的职业生涯！最好的部分是，您的人才招聘团队对他们目前的运作方式绝对没有任何改变，他们可以继续在 ATS 之外工作来管理候选人。 ERIN 100% 自动化，可轻松与您现有的 ATS 和 HRIS 集成。从推荐到发薪日，不需要任何管理时间。您的保单是否充满了特殊除外责任？对多元化员工的额外激励措施？分级付款注重保留？不同国家有不同的货币吗？没问题！ ERIN 旨在自动化您保单的每个细节，让您能够在您运营的每个国家/地区自动管理转介。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria是员工参与软件，可建立和衡量敬业的劳动力和公司文化。这是第一个提供实时员工参与度指标的软件平台，并允许组织监视和促进组织范围内的文化。功能专注于提高认识，改善沟通，捕获反馈和提高绩效，以帮助公司更快乐，更成功，更有生产力。 Teamphoria使您可以通过自定义工具和分析来提高生产力和员工的敬业度，以激励和认识您的员工。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是领先的员工敬业度解决方案，使客户具有从奖励和认可到调查和挑战的全面功能。我们结合了屡获殊荣的平台和我们的参与专家团队，以制定完美的参与策略，并提供制定所需的工具。该平台使公司能够通过脉冲调查来吸引员工情绪，使人们通过认可和虚拟活动来融合员工，并通过强大的仪表板和分析来衡量员工的经验。从那里开始，我们的战略支持步骤是专家分析和建议，以继续追求您的目标。我们认为，每种工作场所文化都可以充实和吸引人，我们致力于释放客户的爱心和照顾他们的人民。
Nectar
nectarhr.com
Nectar是一个员工认可和奖励平台，支持360度认可，积分兑换奖励，并与Slack和Teams等工具集成，提升员工参与度。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我们的平台使员工和经理可以轻松地相互认可和奖励彼此的里程碑和成就。与任何其他表彰计划不同，Bucketlist 使公司能够按照员工想要的方式奖励员工，从而获得 97% 的产品满意度评分。借助“遗愿清单”，员工或经理可以轻松表彰和奖励那些在生活中体现核心价值观或表现出色的同事。
Fringe
fringe.us
Fringe 是世界上第一个福利市场，提供生活方式支出账户、奖励和认可、福利以及灵活的福利计划的全球解决方案。停止在参与度低且使用规则混乱的多点解决方案上浪费时间和金钱。将所有人员计划整合到一个平台中，节省高达 80% 的成本。 Fringe 有助于满足员工的多样化需求。 Fringe 拥有市场上 120 多种服务和体验，允许员工根据自己的具体偏好定制福利方案。我们的许多客户在推出 Fringe 后的 6 个月内就看到了 80-90% 的参与度，难怪 84% 的员工对提供灵活福利的公司表现出更高的忠诚度。通过 Fringe 吸引并留住您不能失去的关键人才。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox是一个全球奖励和福利平台，无论他们身在何处或想要什么，都可以帮助公司照顾，与员工联系和庆祝员工。该平台协助组织使员工与他们的目的保持一致。 在全球4000多家公司的信任下，Perkbox平台有助于使员工保持积极性，支持和参与。它使团队能够选择最希望获得奖励，认可和庆祝的方式。从个性化的奖励和认可到有意义的收益和福祉支持，无论他们的位置或偏好如何，每个人都有一些东西。 全球移动应用程序为所有员工提供了无缝的体验，并已被证明可以节省企业的时间和金钱，同时改善团队绩效。 Perkbox拥有超过10年的专业知识，旨在帮助组织将其员工价值主张提升到一个新的水平。
PerkUp
perkupapp.com
通过 PerkUp 向员工发送令人难以置信的礼物和奖励。简化工作周年纪念日和生日礼物、发送现金奖励并向您的全球团队分发品牌礼品。
Caroo
caroo.com
我们设想一个人们通过认可在工作中体验深层联系的世界。我们的平台揭示了对员工个人认可需求的深入行为理解，提供了何时认可的见解，并让员工可以轻松地发送真正想要的奖励。全部集中在一处。我们相信…… - 每个员工的影响力都值得得到认可 - 为个人量身定制的认可才是最有意义的 - 认可不一定要很麻烦或昂贵才能真正具有魔力 - 认可文化应该存在于企业的各个角落Caroo 组织是由女性和退伍军人创立的，并与包括 Feeding America 在内的各种慈善机构合作。自 2015 年以来，Caroo 已向有需要的家庭捐赠了超过 2000 万份餐食。要了解更多信息，请访问 Caroo.com。
CardClan
cardclan.io
让大家感受到被重视！ CardClan 消除了您向员工和客户表达谢意的麻烦。使用定制贺卡庆祝生日、周年纪念日甚至退休等里程碑，一定会让收件人微笑。借助我们易于使用的工具，您可以超越表达感激之情 - 无论他们在世界各地！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre is the only "closed loop" employee engagement platform, helping customers like Duke Energy, Medtronic, and Adtalem drive engagement at enterprise scale and save 5-7 figures annually with lower software and rewards costs. The platform brings together multiple engagement tools—Team Activities, Broadcasts, Surveys, Challenges, Recognition, Nominations, Rewards, and more—into the channels employees are already using every day (Microsoft Teams, email, SMS, QR codes, and the native Bonfyre适用于Android/iOS的应用程序。借助文化教练AI，它将参与调查数据转化为直接可测量的，建议的操作，经理可以在2-3点击中采取的行动。 屡获殊荣的认可解决方案正在破坏该行业。 Customers have seen a 2x increase in recognition activity and net cost savings of $35 per person per year. Bonfyre's 800+ digital gift cards across 80 countries allow team members to enjoy immediate, full purchasing power without having to save up points. This also saves customers money on shipping costs and other fees, typically 15% of rewards spend.
Espresa
espresa.com
通过ESPRESA的领先产品，全球生活方式支出帐户（LSA），以新的和有意义的方式推动员工经验和参与计划。而且，使用LSA Plus，您将有更多的方法来通过综合福利，认可和社区来为包容性灵活性提供动力。在使用HR技术引擎的同时，为您的员工提供自由，该引擎支持吸引和保留，最小管理以及内置的多样性，公平和包容（DEI）团队。 Espresa是一个软件平台和供应商网络，用于提供现场工作场所服务，可帮助公司吸引和保留最佳人士，同时可衡量地提高其生产率。
Staffino
staffino.com
Staffino 是一个客户和员工体验管理平台，在全球拥有强大的影响力，能够为 30 多个国家/地区的不同行业的客户提供服务。我们的尖端在线平台已经发展到可以与世界领先的 CEM 平台竞争，提供用户友好且具有视觉吸引力的界面，用于收集和管理客户和员工反馈。 Staffino XM 产品专为各行业各种规模的企业精心设计，旨在彻底改变国内和国际层面的客户和员工体验。我们全面的 CX 和 EX 产品使您能够提供无与伦比的客户满意度、激发员工积极性并加速收入增长。 客户体验产品和服务： - 闭环反馈管理 - 保留案件监控 - NPS、CSAT、CES 和其他 CX 指标 - 语义引擎 - 个性化 CX 仪表板 - 通达购物® - 客户体验咨询 - 绩效管理评估 - 客户体验调查 EX 产品与服务： - 员工认可和激励 - 员工游戏化 - 员工绩效 - 员工敬业度
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink是一个员工认可软件，帮助企业加强与员工的联系，提升工作文化和员工参与度。
Applauz
applauz.me
使用Pallauz最大程度地减少营业额，并推动新高度的生产力。 Applauz是一个屡获殊荣的员工认可平台，配备了所有基本工具，可以支持和增强积极蓬勃发展的公司文化。 毫不费力地使同事和经理能够通过有意义的欣赏信息相互认可。通过认可具有个性化公司徽章的员工和可赎回的Applauz奖励积分来庆祝成就。通过Applauz的Pulse Surveys与团队的观点保持联系，以激励您的目标为您的团队提供权力，提供定制的公司特权，通过Palpauz的个性化工作周年纪念计划来庆祝服务里程碑，并向整个组织中的团队和个人员工敬业度进行全面报告和分析。 使用Applauz，您不仅要实现识别平台；您正在彻底改变员工敬业度的方法。
Group Cards
groupcards.app
在 Group Cards，我们帮助客户建立更快乐、更高效的团队。我们已向世界各地的人们发送了超过 500 万条感谢信息 - 每一条都充满了欢乐和联系。使用团体卡，您可以发送一张不限页数和签名的团体贺卡、收取礼物费用，甚至可以将您的团体卡打印成书。
Accolader
accolader.io
Accolader 是一个免费的同行奖励系统，提供专业版。 Accolader 建立在提高幸福感和参与度的基础上：通过社会、共同认可而不是奖励来颁发奖项。在管理和使用方面都注重简单性。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以轻松地将团队聚集在一起庆祝个人，无论您是坐在同一个办公室还是分布在全国各地。邀请您的团队在线签署团体卡、上传图片、添加表情包和 GIF，甚至筹款购买团体礼品卡或添加公司资助的礼品卡！
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可让公司高效、大规模地提供和管理员工福利。
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一个免费且易于使用的奖励平台，允许人们免费向任何地方的任何人发送奖励、支出和激励。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly是一个员工认可和奖励平台，促进团队之间的感激和合作，增强工作场所文化，支持多种工具与功能。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 是一个在 Slack、Microsoft Teams 和 Google Chat 中促进同事之间相互认可的平台，鼓励团队文化和日常感谢。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款员工认可与奖励软件，通过感恩与社交连接增强员工参与感，促进团队合作与士气。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一个员工连接和人力资源管理的平台，提供动态组织图表、员工目录和庆祝活动功能，促进员工之间的互动。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作场所应用程序通过员工调查、目标跟踪和反馈工具，帮助组织提高员工参与度和工作表现。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屡获殊荣的一体化礼品公司，致力于传播欢乐、分享感激之情，并消除送礼过程中的猜测。 Snappy 成立于 2015 年，在 2021 年、202 年和 2023 年被评为 Inc. 在东北地区发展最快的公司之一。Snappy 是超过 43% 的财富 100 强公司以及数千名使用 Snappy 的个人值得信赖的礼品合作伙伴适合用作个人礼物。 Snappy 已向全球发送了超过 300 万份礼物。 Snappy 致力于通过感恩和礼物的力量联系人们并培养有意义的关系。我们的收件人挑选经验可确保送礼者在任何场合每次都能为每个人送上完美的礼物。 《财富》杂志对 Snappy 进行了专题报道
StarMeUp
starmeup.com
反馈是公司员工持续发展路线图的基石。收集员工报告、同事和主管的反馈，以确定并肩工作的优势和需要改进的领域，帮助他们提高工作效率。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一个屡获殊荣的员工参与和认可平台，可帮助人力资源专业人员通过创新的AI驱动和基于SaaS的解决方案来建立胜利的工作文化，即，有利的奖励，Vantage Pulse，Vantage Pulse，Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它拥有来自全球700多名客户的200万员工的用户群。使用该平台的员工可以通过全球奖励目录，亚马逊商店购买产品，书籍体验或从59多个国家 /地区可用的期权购买商品，从1,000多个品牌的礼品卡交换奖励积分。它还允许与团队和Slack之类的工具无缝集成，从而无识别麻烦。该平台提供了一系列好处，例如长期服务奖，包括周年纪念积分，数字服务年鉴和专门的里程碑目录。 Vantage Circle还是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首选合作伙伴。 旨在增强团队绩效和欣赏文化的旨在，我们的应用提供了一系列全面的功能： *社会认可：通过对等认可，奖项，徽章和排行榜庆祝成就。 *里程碑庆典：永不错过自动生日和服务周年愿望的特殊时刻。 *全球奖励目录：在70多个国家 /地区的礼品卡，商品和独特体验的赎回点。 *亚马逊业务集成：为大量亚马逊产品毫不费力地交换奖励积分。 *多语言支持：有13种语言可供全球劳动力。 *无缝集成：与社交平台，SSO和HRIS系统平稳集成。
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp是一个员工参与平台，通过收集反馈和提供洞察，帮助组织提高员工满意度和参与度，促进健康的工作环境。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard是一个数字平台，允许团队创建协作卡片，分享祝贺和回忆，以庆祝员工的特殊场合和成就。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一个由人工智能驱动的礼宾企业礼品平台，专门提供大规模个性化服务。该公司旨在利用人工智能技术简化送礼流程，帮助客户高效地为每个人选择最合适的礼物。无论您的列表是针对 1 位收件人还是 50,000 位收件人，Giftpack 都能够根据送礼场合提供各种个性化功能。 Giftpack 在全球范围内运营，因此接收者无论身在何处都可以领取礼物或捐赠给自己选择的慈善机构。
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com是一个公司赠品平台，提供自动化流程和多种可定制礼物，帮助企业管理并发送礼物。
Awardco
award.co
Awardco 是一个员工认可和奖励平台，促进文化建设，支持各种奖励选择，确保数据安全合规，并与人力资源系统集成。
Guusto
guusto.com
旨在影响前线保留的认可。没有其他积分程序！从几分钟而不是几个月开始，并有一个免费的单用户帐户，可以将奖励发送给任何人。灵活的交付，通过Web，移动应用程序，电视显示和打印选项可以吸引前线工人，这些选项不需要技术才能兑换。 5x预算的影响 - 仅需支付能够给予认可的人，没有标记，无人认领的礼物被回报，并且每寄礼物都会捐赠1天的清洁水。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我们相信当人们感到被感激时，世界会变得更美好。这就是我们的使命：帮助人们轻松分享感激之情 - 一个人，一次一张卡片。我们的服务允许您创建一张数字卡并让多人签名。我们以现代方式在团体中签名和发送传统贺卡的方法非常易于使用。有远程工作的同事或全国各地的朋友吗？没问题！我们允许您通过简单地共享链接来收集任意数量的签名。您永远不必担心签名空间不足或丢失卡。传递马尼拉文件夹的日子已经结束了！如今，GroupGreeting 已被超过 10,000 家企业使用，并已在 195 个国家/地区发送了超过 50,000,000 条感谢信息。我们重视思想和背景的多样性，并努力营造一种包容、支持个人和职业成长以及同情他人的文化。
Kudos
kudos.com
尊敬的屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力，可持续的员工体验，从而导致更多的员工参与度和改善的业务成果。 现代的工作场所文化正在发生变化 - 员工需要有意义的赞赏，而传统的里程碑和奖励计划不再削减它。 Kudos平台是在线员工的参与和文化解决方案，它包含社交软件的力量，以帮助组织共享有意义的基于价值的认可，以创造不可抗拒的工作场所文化。受荣誉支持的参与计划会看到更高的员工保留率，改善员工的幸福感以及公司整体绩效的提高。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu是一个专为MSP构建的平台，结合了客户反馈、游戏化和员工认可，帮助跟踪重要绩效指标，提升员工敬业度和客户满意度。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。