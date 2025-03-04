员工识别软件 - 最热门应用 - 坦桑尼亚

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员工认可软件使团队能够庆祝员工的成就和重要里程碑，从而增强公司文化。这些工具使团队成员能够相互认可在项目中的出色工作、体现公司价值观或生日或周年纪念日等个人活动。该软件通常包括同行认可和奖励功能，管理积分、礼物、礼品卡、消息、数字徽章或证书的分配。虽然人力资源团队成员可以监督软件的管理，但任何员工都可以使用该平台来认可和赞扬他们的同事。
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Keka HR
keka.com
招聘不仅是一步成就，因为它涉及整个旅程的各种复杂阶段。找到合适的人才是建立成功的商业环境的垫脚石。因此，Keka将为您提供令人敬畏的功能，例如多平台候选候选采购，技术评估，记分卡等，这些功能将帮助您在Keka的申请人跟踪系统中提供未来的耐心招聘体验。 Keka HR是一个人的推动者。它可以使人们的流程自动化并帮助建立积极进取的工作场所文化，从而将您的公司从善良转变为伟大。借助Keka，您可以培养一种适应，发展和规模的高性能文化，从而使您的团队更加有效。作为中小型企业人力资源技术的领导者，Keka多才多艺，适合所有行业。
Caroo
caroo.com
我们设想一个人们通过认可在工作中体验深层联系的世界。我们的平台揭示了对员工个人认可需求的深入行为理解，提供了何时认可的见解，并让员工可以轻松地发送真正想要的奖励。全部集中在一处。我们相信…… - 每个员工的影响力都值得得到认可 - 为个人量身定制的认可才是最有意义的 - 认可不一定要很麻烦或昂贵才能真正具有魔力 - 认可文化应该存在于企业的各个角落Caroo 组织是由女性和退伍军人创立的，并与包括 Feeding America 在内的各种慈善机构合作。自 2015 年以来，Caroo 已向有需要的家庭捐赠了超过 2000 万份餐食。要了解更多信息，请访问 Caroo.com。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管理工具。员工可以在同一平台上提交费用并附加任何必要的文件，使其成为真正全面的员工报销解决方案。 Compt 成立于 2018 年 1 月，总部位于马萨诸塞州波士顿。了解更多信息，请访问 www.compt.io。
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai是一个全球员工敬业度平台，驱动工作场所的经验和福祉，具有奖励，认可，津贴，灵活的员工福利以及在统一平台上建立社区的功能。 * AdvantageClub.ai是一个端到端的数字奖励和识别平台，可让经理和组织通过单击按钮来确认员工的努力。通过该平台，员工可以提供高五个，喜欢，评论等，以表示对同事的赞赏。 R＆R平台与全球奖励赎回市场相匹配，该市场使员工可以从10,000多个全球品牌中进行选择。 *津贴和特权解决方案使组织可以通过在全国范围内提供独特而独家的公司优惠和交易来为员工的收入增加一些特殊的收入。通过灵活的收益，公司可以创建多种类型的员工钱包，这些钱包策划为特定的市场，例如健康，工作中和L＆D钱包。 *社区和娱乐区解决方案在一个平台下带来了多个员工参与计划。借助具有现场排行榜，点对点市场和业余爱好俱乐部的公司内游戏等节目，该解决方案为将各种组织的员工汇集在一起提供了独特的东西。 *财务健康解决方案通过提供节省，获得贷款并以负担得起的价格和零利率获得工资提高的设施来帮助员工在财务上精明。 <>关于advantageClub.ai AdvantageClub.ai是一个全球员工参与平台，在统一平台上具有奖励，认可，社区建设和Flexben之类的功能。它提供了端到端的解决方案，以通过其10,000多个品牌合作伙伴的独家特权和奖励来促进员工参与度。 Advantageclub.ai成立于2016年，是UCLA研究生的创意Sourabh Deorah和Smiti Bhatt Deorah，他们将员工的福利确定为使用数据挖掘和分析造成破坏的空间。从那时起，它一直在重新定义员工福利，而不是传统的公积金和公司折扣政策。 目前，AdvantageClub.ai的总部位于特拉华州，拥有超过500万用户，具有令人印象深刻的客户投资组合，其中包含BCG，Compinix，远程攻击性，Hexaware，Target等，并在100个国家 /地区拥有超过100个国家 /地区。 该公司为提供可扩展，可自定义，具有成本效益的计划以提高员工的敬业度而感到自豪。它的统一平台提供了各种各样的认可计划，包括里程碑/周年/服务年奖，实时现场奖金，自动激励措施，点对点欣赏，入职计划，入职计划，健康计划以及季度和年度绩效奖项。 2022年，AdvantageClub.ai被世界人权国会大会授予“全球R＆R计划的卓越”，“卓越的员工敬业度”和“员工经验卓越”。 凭借其唯一帮助组织保持员工参与和驱动力的使命，Advantage Club应用程序得到了强大的员工参与解决方案的支持，该解决方案为其用户提供了一流的体验。该平台将通过详尽的员工参与工具直接影响员工招聘和保留率来彻底改变行业。 <>任务 Advantageclub.ai设想了一个员工高度参与和快乐的世界，每个大小的工作场所都有积极的欣赏和认可文化。它旨在帮助组织建立和运行员工的经验和参与计划，这些计划与他们的文化和价值观产生共鸣。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一个员工推荐和内部流动平台，可通过员工推荐将招聘人数增加 5 倍，并将营业额减少一半。 ERIN 通过自动通知、轻松推荐、内部流动功能和游戏化功能吸引员工，让他们更有效、更频繁地参与人才招聘。 ERIN 直观的移动应用程序和网站允许员工在 30 秒内进行推荐、跟踪他们的奖金并在您的公司发展自己的职业生涯！最好的部分是，您的人才招聘团队对他们目前的运作方式绝对没有任何改变，他们可以继续在 ATS 之外工作来管理候选人。 ERIN 100% 自动化，可轻松与您现有的 ATS 和 HRIS 集成。从推荐到发薪日，不需要任何管理时间。您的保单是否充满了特殊除外责任？对多元化员工的额外激励措施？分级付款注重保留？不同国家有不同的货币吗？没问题！ ERIN 旨在自动化您保单的每个细节，让您能够在您运营的每个国家/地区自动管理转介。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria是员工参与软件，可建立和衡量敬业的劳动力和公司文化。这是第一个提供实时员工参与度指标的软件平台，并允许组织监视和促进组织范围内的文化。功能专注于提高认识，改善沟通，捕获反馈和提高绩效，以帮助公司更快乐，更成功，更有生产力。 Teamphoria使您可以通过自定义工具和分析来提高生产力和员工的敬业度，以激励和认识您的员工。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是领先的员工敬业度解决方案，使客户具有从奖励和认可到调查和挑战的全面功能。我们结合了屡获殊荣的平台和我们的参与专家团队，以制定完美的参与策略，并提供制定所需的工具。该平台使公司能够通过脉冲调查来吸引员工情绪，使人们通过认可和虚拟活动来融合员工，并通过强大的仪表板和分析来衡量员工的经验。从那里开始，我们的战略支持步骤是专家分析和建议，以继续追求您的目标。我们认为，每种工作场所文化都可以充实和吸引人，我们致力于释放客户的爱心和照顾他们的人民。
Nectar
nectarhr.com
Nectar的360识别和奖励平台使每个人（同行和经理都可以与员工同行）发送植根于核心价值的有意义的识别。 Nectar具有最广泛的奖励目录，使用户可以从公司品牌的赃物，亚马逊产品，礼品卡或自定义奖励类型中进行选择。它与Slack和Teams等其他工具集成在一起，以使发送识别能力变得容易。该平台允许用户毫不费力地设计，安排和跟踪与Nectar直观系统的内部通信。用户可以通过多个渠道创建精美的电子邮件，广播消息，并通过详细的分析监视性能，从而确保消息有效地触及并吸引员工。 Nectar支持MLB，SHRM，Redfin，Heineken等顶级组织。 Nectar与SHRM合作，帮助全世界的团队感到有价值，联系和订婚。它可以提高参与度，并每天与Nectar一起庆祝个人胜利。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我们的平台使员工和经理可以轻松地相互认可和奖励彼此的里程碑和成就。与任何其他表彰计划不同，Bucketlist 使公司能够按照员工想要的方式奖励员工，从而获得 97% 的产品满意度评分。借助“遗愿清单”，员工或经理可以轻松表彰和奖励那些在生活中体现核心价值观或表现出色的同事。
Fringe
fringe.us
Fringe 是世界上第一个福利市场，提供生活方式支出账户、奖励和认可、福利以及灵活的福利计划的全球解决方案。停止在参与度低且使用规则混乱的多点解决方案上浪费时间和金钱。将所有人员计划整合到一个平台中，节省高达 80% 的成本。 Fringe 有助于满足员工的多样化需求。 Fringe 拥有市场上 120 多种服务和体验，允许员工根据自己的具体偏好定制福利方案。我们的许多客户在推出 Fringe 后的 6 个月内就看到了 80-90% 的参与度，难怪 84% 的员工对提供灵活福利的公司表现出更高的忠诚度。通过 Fringe 吸引并留住您不能失去的关键人才。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox是一个全球奖励和福利平台，无论他们身在何处或想要什么，都可以帮助公司照顾，与员工联系和庆祝员工。该平台协助组织使员工与他们的目的保持一致。 在全球4000多家公司的信任下，Perkbox平台有助于使员工保持积极性，支持和参与。它使团队能够选择最希望获得奖励，认可和庆祝的方式。从个性化的奖励和认可到有意义的收益和福祉支持，无论他们的位置或偏好如何，每个人都有一些东西。 全球移动应用程序为所有员工提供了无缝的体验，并已被证明可以节省企业的时间和金钱，同时改善团队绩效。 Perkbox拥有超过10年的专业知识，旨在帮助组织将其员工价值主张提升到一个新的水平。
Qarrot
qarrot.com
识别软件实际上可以改善员工绩效！ Qarrot Powers基于成果的奖励和认可，以改善文化并推动更好的员工绩效。 - 通过基于点和徽章的认可使您的经理和员工权力 - 通过基于目标的奖项激励个人和团队绩效 - 通过里程碑奖庆祝生日和工作文学 - 通过实时和公共社交供稿提高计划的知名度和参与度 - 在报告和分析中掌握计划 - 只需单击几下，从任何地方兑换奖励 使用Qarrot，您可以灵活地设计针对公司业务目标和价值观量身定制的识别计划。 Qarrot为成长的公司提供了一种负担得起的工具，以使其经理和员工能够通过基于绩效的奖励来激励个人和团队绩效，以庆祝生日和工作纪念物，并通过自动里程碑奖励，以增加他们的自动里程碑式奖励，以增加他们的奖励，以增加他们的自动里程碑。计划在引人入胜的公共社会饲料中的知名度，并为您的员工提供成千上万个领先品牌的奖励目录。 Qarrot还通过使您的计划易于管理来简化您的生活：通过基于角色的预算来控制您的成本，通过设置多个管理员座位来委派您的计划管理，通过公司提供的奖励，以提供公司提供的奖励，衡量和了解员工的参与度，并使用详细的仪表板来了解员工的参与度和报告，还有更多！
PerkUp
perkupapp.com
通过 PerkUp 向员工发送令人难以置信的礼物和奖励。简化工作周年纪念日和生日礼物、发送现金奖励并向您的全球团队分发品牌礼品。
CardClan
cardclan.io
让大家感受到被重视！ CardClan 消除了您向员工和客户表达谢意的麻烦。使用定制贺卡庆祝生日、周年纪念日甚至退休等里程碑，一定会让收件人微笑。借助我们易于使用的工具，您可以超越表达感激之情 - 无论他们在世界各地！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre is the only "closed loop" employee engagement platform, helping customers like Duke Energy, Medtronic, and Adtalem drive engagement at enterprise scale and save 5-7 figures annually with lower software and rewards costs. The platform brings together multiple engagement tools—Team Activities, Broadcasts, Surveys, Challenges, Recognition, Nominations, Rewards, and more—into the channels employees are already using every day (Microsoft Teams, email, SMS, QR codes, and the native Bonfyre适用于Android/iOS的应用程序。借助文化教练AI，它将参与调查数据转化为直接可测量的，建议的操作，经理可以在2-3点击中采取的行动。 屡获殊荣的认可解决方案正在破坏该行业。 Customers have seen a 2x increase in recognition activity and net cost savings of $35 per person per year. Bonfyre's 800+ digital gift cards across 80 countries allow team members to enjoy immediate, full purchasing power without having to save up points. This also saves customers money on shipping costs and other fees, typically 15% of rewards spend.
Espresa
espresa.com
通过ESPRESA的领先产品，全球生活方式支出帐户（LSA），以新的和有意义的方式推动员工经验和参与计划。而且，使用LSA Plus，您将有更多的方法来通过综合福利，认可和社区来为包容性灵活性提供动力。在使用HR技术引擎的同时，为您的员工提供自由，该引擎支持吸引和保留，最小管理以及内置的多样性，公平和包容（DEI）团队。 Espresa是一个软件平台和供应商网络，用于提供现场工作场所服务，可帮助公司吸引和保留最佳人士，同时可衡量地提高其生产率。
Staffino
staffino.com
Staffino 是一个客户和员工体验管理平台，在全球拥有强大的影响力，能够为 30 多个国家/地区的不同行业的客户提供服务。我们的尖端在线平台已经发展到可以与世界领先的 CEM 平台竞争，提供用户友好且具有视觉吸引力的界面，用于收集和管理客户和员工反馈。 Staffino XM 产品专为各行业各种规模的企业精心设计，旨在彻底改变国内和国际层面的客户和员工体验。我们全面的 CX 和 EX 产品使您能够提供无与伦比的客户满意度、激发员工积极性并加速收入增长。 客户体验产品和服务： - 闭环反馈管理 - 保留案件监控 - NPS、CSAT、CES 和其他 CX 指标 - 语义引擎 - 个性化 CX 仪表板 - 通达购物® - 客户体验咨询 - 绩效管理评估 - 客户体验调查 EX 产品与服务： - 员工认可和激励 - 员工游戏化 - 员工绩效 - 员工敬业度
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink 是 CultureBoard 的一部分，是一款员工认可软件，可帮助公司建立更牢固的关系、认可成就并建立健康的工作场所文化。 KudosLink 受到 Canva、Tesla 或 Amazon 用户的信任，是人力资源经理和员工之间的强大联系，可提高组织各个层面的幸福感和参与度。凭借其以模因为动力的概念，只需点击几下，KudosLink 就可以成为一个令人愉快的欣赏平台，您可以帮助人们感受到更大的一致性和参与感并提高绩效。
Applauz
applauz.me
使用Pallauz最大程度地减少营业额，并推动新高度的生产力。 Applauz是一个屡获殊荣的员工认可平台，配备了所有基本工具，可以支持和增强积极蓬勃发展的公司文化。 毫不费力地使同事和经理能够通过有意义的欣赏信息相互认可。通过认可具有个性化公司徽章的员工和可赎回的Applauz奖励积分来庆祝成就。通过Applauz的Pulse Surveys与团队的观点保持联系，以激励您的目标为您的团队提供权力，提供定制的公司特权，通过Palpauz的个性化工作周年纪念计划来庆祝服务里程碑，并向整个组织中的团队和个人员工敬业度进行全面报告和分析。 使用Applauz，您不仅要实现识别平台；您正在彻底改变员工敬业度的方法。
Group Cards
groupcards.app
在 Group Cards，我们帮助客户建立更快乐、更高效的团队。我们已向世界各地的人们发送了超过 500 万条感谢信息 - 每一条都充满了欢乐和联系。使用团体卡，您可以发送一张不限页数和签名的团体贺卡、收取礼物费用，甚至可以将您的团体卡打印成书。
Accolader
accolader.io
Accolader 是一个免费的同行奖励系统，提供专业版。 Accolader 建立在提高幸福感和参与度的基础上：通过社会、共同认可而不是奖励来颁发奖项。在管理和使用方面都注重简单性。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以轻松地将团队聚集在一起庆祝个人，无论您是坐在同一个办公室还是分布在全国各地。邀请您的团队在线签署团体卡、上传图片、添加表情包和 GIF，甚至筹款购买团体礼品卡或添加公司资助的礼品卡！
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可让公司高效、大规模地提供和管理员工福利。
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一个免费且易于使用的奖励平台，允许人们免费向任何地方的任何人发送奖励、支出和激励。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一个广泛的HR-Tech平台，可以解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常的人力资源操作。由Bajaj Capital，Yashraj Films，TVF，Shree Maruti，Capital Motion，Soho House，Katar Wire Products等现代组织（例如Bajaj Capital）等现代组织的信任，Zimyo提供了一系列全面的产品，包括人力资源和薪酬，出勤，表现，绩效，出勤，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，出勤率，绩效，，绩效，出勤，绩效，绩效，绩效，出勤，绩效，绩效，出勤，绩效，出勤，表现申请人跟踪，参与度，LMS和50多个模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营，运行无错误的工资，按时付费，跟踪员工出勤，板上/校外员工，跟踪员工绩效，解析简历，发送报价信件以及做更多的事情。 Zimyo有什么给您的？ *员工敬业度：员工脉冲调查；点对点直接和小组聊天；公告，讨论论坛和民意调查；幸福指数；匿名反馈； Helpdesk＆Tickeing *核心人力资源：员工数据管理；员工自我服务；文件和政策；员工入职；员工卸货；人力资源分析和报告 *工资单：工资核算自动化；费用管理和支出；法定合规管理；多实体工资 *时间与出勤：出勤管理；地理和地理围栏；花名册管理；出勤提醒；现场旅行管理 *绩效管理软件：OKRS；评论（KRA/KPI）；连续反馈；一对一；薪酬和评估管理 *招聘管理软件：候选人管理；人才池管理；访谈日程安排和基于技能的评级反馈；自定义招聘过程流动；技能评估；恢复解析；为了采购的工作委员会集成 此外，Zimyo HRMS提供全天候的客户支持，以及时解决您的查询。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly 是开启成功工作场所的第一条途径！它是推动员工敬业度、认可和奖励以及绩效提升的引擎。在 Bonusly，我们相信您的业务成功是由高度敬业且高绩效的员工和团队推动的。我们的绩效支持解决方案可以通过奖励员工里程碑、通过同行认可建立有意义的关系、实现一致的反馈以及为经理提供释放团队全部潜力所需的工具和见解来帮助您推动和保持高绩效。使用 Bonusly 建立一种工作文化，培养员工的价值感、归属感，并为他们对企业发展的贡献感到自豪。今天开始免费试用！认可和奖励员工的最简单方法。通过 Bonusly 提高员工敬业度和保留率。
Engagedly
engagedly.com
参与是一种新的年龄绩效管理软件，可以通过简化和将员工互动元素纳入绩效审查过程来重新定义绩效评估。 通过参与度，您可以轻松完成360个反馈和连续的绩效评估。设置并运行员工将欣赏的审核过程需要几分钟，而不是几天，帮助管理人员节省时间并为人力资源提供详细的分析。 参与度还将员工参与工具纳入了绩效审查过程中，通过优雅地索取社交，思想，沟通，奖励和认可，公司价值对齐，脉搏调查，学习模块等等。在参与度中烘烤的是一个目标管理系统，它使您可以跨团队级联目标并定期检查进度。 参与使绩效审查简单而令人耳目一新。
HeyTaco
heytaco.chat
对Heytaco的认可变得有趣且有意义 Heytaco通过即时，点对点的认可和奖励来帮助团队建立一种赞赏文化，所有这些都在Slack，Microsoft Teams和Google Chat中。 *培养一种感激的文化 - 员工给“炸玉米饼”认识出色的工作，善良和协作。 *加强团队联系 - 认识成为日常习惯，增强参与和士气。 *跟踪和奖励贡献 - 很容易衡量参与并赎回炸玉米饼以获取重要的奖励。 Heytaco通过社会认可和奖励使人们聚集在一起，从而创造了一个更加充满活力的工作场所。 Heytaco的有趣和独特的善良货币（炸玉米饼）将有助于建立更牢固的联系，提高士气并增加整体团队的幸福感。 关键好处： - 促进积极的沟通 - 建立友情 - 鼓励人们表达感激之情 - 培养一种欣赏文化 - 将公司价值带入生活 - 增加员工士气 - 推动更高的参与度 - 帮助远程团队连接 从初创公司到《财富》 500强公司，全球成千上万的团队使用Heytaco创建更快乐，更具联系的工作场所。
Motivosity
motivosity.com
搅拌是人类优先的认可和奖励软件，可以通过感激和社会联系统一公司并吸引员工。 它独特的人优先的方法超出了基于成就的礼物和奖励，并帮助公司连接远程和混合工人，统一团队和地点，并通过一致的感激和社交联系来激励和吸引所有年龄段的员工。搅拌在同时帮助人力资源和人民行动团队的同时，通过简化流程，简化沟通并以一个以员工为中心的地方进行管理。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace在20年前开创了一些最早的员工敬业度和绩效软件，此后与成千上万的组织合作，提高员工，团队和业务成功。归根结底，它可以帮助领导者将参与度和性能之间的点与直观和用户友好的工具（包括全面和自动化的员工调查）联系起来；目标设定和跟踪工具；点对点识别；实时反馈；连续一对一；聪明的人才评论；和强大的人分析。 *进行调查：接收脉冲调查的推送通知，并跟踪您邀请您完成的所有调查。 *进行有效的一对一对话：审查答案，议程项目和一对一的评论。在面对面的对话中记笔记以稍后再参考。 *给予识别：使用量子工作场所应用程序查看和发布您的同事的识别。 *遵循目标更新：在工作场所中发生的任何目标更新时保持最新。 *反馈：使用方便的快捷方式功能暂时给出或请求反馈。 *私人笔记：捕获自动与您的量子工作场所帐户同步的私人笔记，以供稍后参考。 量子工作场所帮助无缝捕捉了成千上万的员工声音，为管理者提供直观的见解和指导，并改善工作场所文化。 每年有9,000个组织进行调查，量子工作场所已通过其核心参与和绩效平台以及全国认可的最佳工作场所的核心参与度和绩效平台发展到北美最大的员工参与数据数据库。 该公司使员工保持联系，保持一致，并处于成功之路。它的参与，绩效和情报解决方案使团队能够保持专注，参与并带来强大的业务成果。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屡获殊荣的一体化礼品公司，致力于传播欢乐、分享感激之情，并消除送礼过程中的猜测。 Snappy 成立于 2015 年，在 2021 年、202 年和 2023 年被评为 Inc. 在东北地区发展最快的公司之一。Snappy 是超过 43% 的财富 100 强公司以及数千名使用 Snappy 的个人值得信赖的礼品合作伙伴适合用作个人礼物。 Snappy 已向全球发送了超过 300 万份礼物。 Snappy 致力于通过感恩和礼物的力量联系人们并培养有意义的关系。我们的收件人挑选经验可确保送礼者在任何场合每次都能为每个人送上完美的礼物。 《财富》杂志对 Snappy 进行了专题报道
StarMeUp
starmeup.com
反馈是公司员工持续发展路线图的基石。收集员工报告、同事和主管的反馈，以确定并肩工作的优势和需要改进的领域，帮助他们提高工作效率。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一个屡获殊荣的员工参与和认可平台，可帮助人力资源专业人员通过创新的AI驱动和基于SaaS的解决方案来建立胜利的工作文化，即，有利的奖励，Vantage Pulse，Vantage Pulse，Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它拥有来自全球700多名客户的200万员工的用户群。使用该平台的员工可以通过全球奖励目录，亚马逊商店购买产品，书籍体验或从59多个国家 /地区可用的期权购买商品，从1,000多个品牌的礼品卡交换奖励积分。它还允许与团队和Slack之类的工具无缝集成，从而无识别麻烦。该平台提供了一系列好处，例如长期服务奖，包括周年纪念积分，数字服务年鉴和专门的里程碑目录。 Vantage Circle还是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首选合作伙伴。 旨在增强团队绩效和欣赏文化的旨在，我们的应用提供了一系列全面的功能： *社会认可：通过对等认可，奖项，徽章和排行榜庆祝成就。 *里程碑庆典：永不错过自动生日和服务周年愿望的特殊时刻。 *全球奖励目录：在70多个国家 /地区的礼品卡，商品和独特体验的赎回点。 *亚马逊业务集成：为大量亚马逊产品毫不费力地交换奖励积分。 *多语言支持：有13种语言可供全球劳动力。 *无缝集成：与社交平台，SSO和HRIS系统平稳集成。
Winningtemp
winningtemp.com
团队成功平台WinningTemp通过倾听员工并通过相关的见解和行动来授权领导者，从而创建获胜的团队和健康组织，从而取得明确的，可衡量的结果。 WinningTemp适应了今天和明天的未来员工的要求。您可以轻松地构建实时数据，不断可视化和共享目标，成就和整体能力。系统的工作方法，用于经理和员工之间的频繁和简短跟进。当前的研究提供了见解，并突出了重要领域，这是明天组织的成功因素。 尖端解决方案与瑞典哥德堡大学的主要研究科学家共同创建，是基于科学的，受数据的推动，并由AI驱动。 WinningTemp可帮助全球组织做出明智，积极主动的决策，以提高团队的参与度，并降低压力水平和员工流动。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman成立于1999年，致力于建立人类工作场所，以认识到每个员工的价值和潜力。如今，它可以帮助来自世界上一些最大的组织的人力资源和业务领导者，例如LinkedIn，Cisco，Eaton，Whirlpool和Intuit，并在全球范围内建立了人类联系，以推动投资回报率。积极的员工经历不再是一个不错的选择。他们是业务势在必行的。 Workhuman Cloud是一个安全的SaaS平台，在180个国家 /地区拥有超过30种语言的600万用户，产生了1亿个人际关系实例。它的解决方案通过认可，参与，绩效，工作生活和谐，包容性和归属感来燃料公司文化。结合Workhuman IQ的无与伦比的独特业务见解，它为领导者提供了积极的洞察力和工具，这些洞察力和工具在任何其他HR解决方案中都找不到。这些见解用于理解问题，并帮助您做出正确的决定，以使业务目标保持一致并立即产生影响。 该公司在马萨诸塞州弗雷明汉和爱尔兰都柏林设有双重总部。它连续八年连续八年在爱尔兰的好地方出现，并在2019年被评为第一名。这是波士顿环球旅行期间七年工作的地方，是在美国获得工作认证的好地方。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一个员工敬业度和奖励平台，可让您轻松地向您的团队表示感谢、祝贺、告别、干得好等等。 PerkSweet 提供直观的奖励和兑换流程、无限的数字团体卡和自动网络功能。 PerkSweet 允许您的公司直接在员工身上花钱并向您的团队展示您的关心。 PerkSweet 与 Slack 无缝集成。在 Slack 应用商店上查看我们！
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard取代了通过并签名的卡 - 重新想象员工特殊场合的工作场所欣赏。它也可以用于公司活动，大喊大叫等等。用户创建Kudoboard组卡；贡献内容；邀请其他人发布，然后交付给收件人。 Kudoboard被各种规模的团队使用（在某些员工偏远时尤其有价值），非常适合最重要的特殊场合：生日，工作周年纪念日，入职，告别，再见，大喊大叫等等。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一个由人工智能驱动的礼宾企业礼品平台，专门提供大规模个性化服务。该公司旨在利用人工智能技术简化送礼流程，帮助客户高效地为每个人选择最合适的礼物。无论您的列表是针对 1 位收件人还是 50,000 位收件人，Giftpack 都能够根据送礼场合提供各种个性化功能。 Giftpack 在全球范围内运营，因此接收者无论身在何处都可以领取礼物或捐赠给自己选择的慈善机构。
CorporateGift.com
corporategift.com
企业礼品是一个礼品平台，专为持续的程序性礼品而开发。购买、存储和设置所有内容一次，然后在几分钟内提高参与度。我们的解决方案围绕三大支柱组成：确保收件人满意度的各种产品、实现无缝过程控制的先进技术和自动化，以及随时准备提供最佳实践和支持以确保满足每个客户需求的专家团队。
Awardco
award.co
屡获殊荣，通过价值驱动的认可和奖励提高生产力，降低支出并建立文化。访问地球上最大的奖励网络，并通过屡获殊荣与Amazon Business和Deloitte建立独特的合作伙伴关系，为您的员工奖励获得税收合规支持。在一个简单，易于使用的平台中享受任何形式的美元识别计划。
Guusto
guusto.com
旨在影响一线人员保留的认可。不是另一个积分计划！只需几分钟（而不是几个月）即可开始使用免费的单用户帐户，该帐户可以向任何人发送奖励。通过网络、移动应用程序、电视显示屏和打印选项，灵活地交付给一线工作人员，无需任何技术即可兑换。预算的 5 倍影响 - 只为能够给予认可的人付费，没有加价，无人认领的礼物将被退回，并且每发送一份礼物都会捐赠 1 天的干净水。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我们相信当人们感到被感激时，世界会变得更美好。这就是我们的使命：帮助人们轻松分享感激之情 - 一个人，一次一张卡片。我们的服务允许您创建一张数字卡并让多人签名。我们以现代方式在团体中签名和发送传统贺卡的方法非常易于使用。有远程工作的同事或全国各地的朋友吗？没问题！我们允许您通过简单地共享链接来收集任意数量的签名。您永远不必担心签名空间不足或丢失卡。传递马尼拉文件夹的日子已经结束了！如今，GroupGreeting 已被超过 10,000 家企业使用，并已在 195 个国家/地区发送了超过 50,000,000 条感谢信息。我们重视思想和背景的多样性，并努力营造一种包容、支持个人和职业成长以及同情他人的文化。
Kudos
kudos.com
尊敬的屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力，可持续的员工体验，从而导致更多的员工参与度和改善的业务成果。 现代的工作场所文化正在发生变化 - 员工需要有意义的赞赏，而传统的里程碑和奖励计划不再削减它。 Kudos平台是在线员工的参与和文化解决方案，它包含社交软件的力量，以帮助组织共享有意义的基于价值的认可，以创造不可抗拒的工作场所文化。受荣誉支持的参与计划会看到更高的员工保留率，改善员工的幸福感以及公司整体绩效的提高。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu是将CSAT，NP，员工识别和游戏化结合的MSP构建的唯一平台。跟踪对增加员工敬业度，客户满意度和完成更多交易的指标！ Crewhu是为MSP构建的客户反馈，游戏化和识别平台。 Crewhu提供与大多数MSP软件平台的集成，以跟踪重要的KPI，包括PSA，CRM，文档工具和VoIP提供商指标。 Crewhu的使命是庆祝日常胜利并创造更强大的文化。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发票 - 💡通过我们的白板和模板进行集思广益和计划 - 通过我们的 CRM 模块跟踪您的销售线索并将其转化为销售和客户 - 通过学习💡中心缩小团队成员的技能差距；上传您自己的文件/视频内容，以实现个人和公司的发展并轻松入职 - 跟踪员工的出勤情况并根据时间日志衡量项目、关键结果和任务的效率 - 拖放表格和调查可轻松收集和分析数据和信息- FlowyTeam 最适合拥有 5 - 1,000 多名员工的组织 - FlowyTeam 为 90 多个国家/地区的 1,000 多个组织提供支持和服务 - FlowyTeam 软件提供以下语言版本：英语、德语、葡萄牙语、意大利语、西班牙语、法语、中文，阿拉伯语，印尼语，越南语，泰语，波斯语，希腊语，土耳其语，俄语，印地语，韩语，日语，斯洛文尼亚语，斯洛伐克语，塞尔维亚语，克罗地亚语，波兰语，匈牙利语，捷克语，乌克兰语，罗马尼亚语，保加利亚语 - 我们令人惊叹的💐客户是Roche、ADDX、buddyboss、Turknet、Runcloud、pandai.org、Liebherr 等等...flowyteam.com 您需要 OKR 辅导：FlowyTeam 推荐 OKR Institute - okrinstitute.org
Assembly
joinassembly.com
集会是一个现代的AI驱动参与平台，可以简化整个组织的认可，奖励，内部沟通和协作。这个单一便利的枢纽提供了全面且通用的参与解决方案，包括公告，AI工作场所助理，比赛，调查等。大会提供了广泛的奖励目录，例如礼品卡，定制赃物，文化奖励和慈善捐赠，促进了员工感到有价值，赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析使管理人员能够深入了解公司情绪，从而确保员工感到被听到和理解的环境。以有意义的方式认识您的团队与认可的认可，以鼓励团队每天的拥抱。通过巨大的奖励目录，包括礼品卡，定制赃物，文化奖励和慈善捐赠，增强认可。自动化的里程碑和周年纪念日的自动化纪念日和周年纪念日的生日或周年纪念日以自动的自定义大喊。与Microsoft团队的无缝集成和Slack无缝地与您已经工作的地方无缝互动，并具有安全的集成和实时数据更新。输入数据一次以立即跨平台同步。增强员工参与度利用CEO和执行更新，各种员工调查，每周检查和满意调查来改善参与度。简化内部通信利用AMA模板，新闻供稿，帮助模板，小组提要，破冰船，想法管理，内部Wiki和会议工具，以增强通信工作流程。提高团队生产力每日回顾，议程，会议笔记，产品反馈，获胜列表以及轻巧的销售CRM，以提高生产率。简化人力资源和招聘实施调查，以了解员工福利，退出访谈，ENPS分数，内部推荐，面试问题和新租用反馈，以及承包商的时间跟踪和其他HR模板。