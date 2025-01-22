员工识别软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

Advantage Club

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Advantage Club 是一个全球员工参与平台，可提升工作场所体验和福祉，具有奖励、认可、福利、灵活的员工福利以及统一平台上的社区建设等功能。 - 我们是一个端到端的数字奖励和认可平台，让管理者和组织可以通过单击按钮来认可员工的努力。通过该平台，员工可以击掌、点赞、评论等，以表达对同事的感激之情。我们的 R&R 平台还与全球奖励兑换市场相匹配，让员工可以从 10,000 多个全球品牌中进行选择。 - 我们的福利和特权解决方案允许组织通过在全国范围内提供独特且独家的企业优惠和交易来为员工的收入增加一些特别的东西。通过我们的灵活福利产品，公司可以创建针对特定市场的多种类型的员工钱包，例如健康、在家工作、L&D 钱包等。 - 我们的社区和娱乐区解决方案将多个员工参与计划整合到一个平台下。通过诸如带有实时排行榜的企业内部游戏、点对点市场和业余爱好俱乐部等项目，我们的解决方案提供了独特的功能，可以将各种类型组织的员工聚集在一起。 - 我们的财务健康解决方案通过提供储蓄设施、以实惠的价格和零利率获得贷款和预支工资，帮助员工提高财务头脑。关于 Advantage Club 我们是一个全球员工参与平台，在统一平台上提供奖励、认可、社区建设和 FlexBen 等功能。我们提供端到端解决方案，通过 10,000 多个品牌合作伙伴提供的专属特权和奖励来促进员工敬业度。 Advantage Club 成立于 2016 年，是加州大学洛杉矶分校研究生 Sourabh Deorah 和 Smiti Bhatt Deorah 的创意，他们将员工福利视为利用数据挖掘和分析创造颠覆性的空间。从那时起，我们一直在传统的公积金和企业折扣政策之外重新定义员工福利。目前，我们的总部位于特拉华州，拥有超过 300 万用户和 1,000 多个令人印象深刻的客户组合，其中包括 Accenture、BCG、Concentrix、Teleperformance、Hexaware、Target 等，业务遍及 100 多个国家/地区。我们很自豪能够提供可扩展、可定制、经济高效的计划，将员工敬业度提升到新的水平。我们的统一平台提供各种各样的表彰计划，包括里程碑/周年纪念/服务年限奖励、实时奖金、自动激励、点对点赞赏、入职计划、健康计划、季度和年度绩效奖励、礼品卡计划、10,000 多个全球品牌的独家优惠等。2022 年，我们被世界 HRD 大会授予“全球 R&R 计划卓越奖”、“员工敬业度卓越奖”和“员工体验卓越奖”。我们的 Advantage Club 应用程序的唯一使命是帮助组织保持员工的敬业度和动力，并得到深思熟虑的员工敬业度解决方案的支持，为用户提供一流的体验。该平台旨在通过详尽的员工参与工具直接影响员工招聘和保留，从而彻底改变行业。我们的使命 我们设想一个员工高度敬业且快乐的世界，每个工作场所，无论大小，都拥有积极的欣赏和认可文化。我们致力于帮助组织建立和运行与其文化和价值观产生共鸣的员工体验和敬业度计划。