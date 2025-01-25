员工识别软件 - 最热门应用 - 安道尔

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员工认可软件使团队能够庆祝员工的成就和重要里程碑，从而增强公司文化。这些工具使团队成员能够相互认可在项目中的出色工作、体现公司价值观或生日或周年纪念日等个人活动。该软件通常包括同行认可和奖励功能，管理积分、礼物、礼品卡、消息、数字徽章或证书的分配。虽然人力资源团队成员可以监督软件的管理，但任何员工都可以使用该平台来认可和赞扬他们的同事。
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Qarrot
qarrot.com
Qarrot 是一款面向成长型企业的基于云的员工奖励和认可软件。 Qarrot 提供基于结果的奖励和认可，以加强文化并提高绩效。我们的软件专为满足团队和组织的需求而构建，易于使用，需要最少的设置，并包含一整套功能：经理对员工的识别；同行认可；基于绩效的激励活动；生日、工作周年纪念日和服务年限奖； 200多个领先品牌的奖励目录；适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序；以及与 Slack 和 Microsoft Teams 的集成。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一个员工敬业度和奖励平台，可让您轻松地向您的团队表示感谢、祝贺、告别、干得好等等。 PerkSweet 提供直观的奖励和兑换流程、无限的数字团体卡和自动网络功能。 PerkSweet 允许您的公司直接在员工身上花钱并向您的团队展示您的关心。 PerkSweet 与 Slack 无缝集成。在 Slack 应用商店上查看我们！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管理工具。员工可以在同一平台上提交费用并附加任何必要的文件，使其成为真正全面的员工报销解决方案。 Compt 成立于 2018 年 1 月，总部位于马萨诸塞州波士顿。了解更多信息，请访问 www.compt.io。
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club 是一个全球员工参与平台，可提升工作场所体验和福祉，具有奖励、认可、福利、灵活的员工福利以及统一平台上的社区建设等功能。 - 我们是一个端到端的数字奖励和认可平台，让管理者和组织可以通过单击按钮来认可员工的努力。通过该平台，员工可以击掌、点赞、评论等，以表达对同事的感激之情。我们的 R&R 平台还与全球奖励兑换市场相匹配，让员工可以从 10,000 多个全球品牌中进行选择。 - 我们的福利和特权解决方案允许组织通过在全国范围内提供独特且独家的企业优惠和交易来为员工的收入增加一些特别的东西。通过我们的灵活福利产品，公司可以创建针对特定市场的多种类型的员工钱包，例如健康、在家工作、L&D 钱包等。 - 我们的社区和娱乐区解决方案将多个员工参与计划整合到一个平台下。通过诸如带有实时排行榜的企业内部游戏、点对点市场和业余爱好俱乐部等项目，我们的解决方案提供了独特的功能，可以将各种类型组织的员工聚集在一起。 - 我们的财务健康解决方案通过提供储蓄设施、以实惠的价格和零利率获得贷款和预支工资，帮助员工提高财务头脑。关于 Advantage Club 我们是一个全球员工参与平台，在统一平台上提供奖励、认可、社区建设和 FlexBen 等功能。我们提供端到端解决方案，通过 10,000 多个品牌合作伙伴提供的专属特权和奖励来促进员工敬业度。 Advantage Club 成立于 2016 年，是加州大学洛杉矶分校研究生 Sourabh Deorah 和 Smiti Bhatt Deorah 的创意，他们将员工福利视为利用数据挖掘和分析创造颠覆性的空间。从那时起，我们一直在传统的公积金和企业折扣政策之外重新定义员工福利。目前，我们的总部位于特拉华州，拥有超过 300 万用户和 1,000 多个令人印象深刻的客户组合，其中包括 Accenture、BCG、Concentrix、Teleperformance、Hexaware、Target 等，业务遍及 100 多个国家/地区。我们很自豪能够提供可扩展、可定制、经济高效的计划，将员工敬业度提升到新的水平。我们的统一平台提供各种各样的表彰计划，包括里程碑/周年纪念/服务年限奖励、实时奖金、自动激励、点对点赞赏、入职计划、健康计划、季度和年度绩效奖励、礼品卡计划、10,000 多个全球品牌的独家优惠等。2022 年，我们被世界 HRD 大会授予“全球 R&R 计划卓越奖”、“员工敬业度卓越奖”和“员工体验卓越奖”。我们的 Advantage Club 应用程序的唯一使命是帮助组织保持员工的敬业度和动力，并得到深思熟虑的员工敬业度解决方案的支持，为用户提供一流的体验。该平台旨在通过详尽的员工参与工具直接影响员工招聘和保留，从而彻底改变行业。我们的使命 我们设想一个员工高度敬业且快乐的世界，每个工作场所，无论大小，都拥有积极的欣赏和认可文化。我们致力于帮助组织建立和运行与其文化和价值观产生共鸣的员工体验和敬业度计划。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一个员工推荐和内部流动平台，可通过员工推荐将招聘人数增加 5 倍，并将营业额减少一半。 ERIN 通过自动通知、轻松推荐、内部流动功能和游戏化功能吸引员工，让他们更有效、更频繁地参与人才招聘。 ERIN 直观的移动应用程序和网站允许员工在 30 秒内进行推荐、跟踪他们的奖金并在您的公司发展自己的职业生涯！最好的部分是，您的人才招聘团队对他们目前的运作方式绝对没有任何改变，他们可以继续在 ATS 之外工作来管理候选人。 ERIN 100% 自动化，可轻松与您现有的 ATS 和 HRIS 集成。从推荐到发薪日，不需要任何管理时间。您的保单是否充满了特殊除外责任？对多元化员工的额外激励措施？分级付款注重保留？不同国家有不同的货币吗？没问题！ ERIN 旨在自动化您保单的每个细节，让您能够在您运营的每个国家/地区自动管理转介。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria 允许您通过自定义工具和分析来激励和认可您的员工，从而提高生产力和员工敬业度。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf 是领先的员工敬业度解决方案，为客户提供从奖励和认可到调查和挑战的全面功能。我们将屡获殊荣的平台和敬业度专家团队结合起来，为您制定完美的敬业度策略，并提供实施该策略所需的工具。该平台使公司能够通过脉搏调查捕获员工情绪，通过认可和虚拟活动将人们聚集在一起，并通过强大的仪表板和分析来衡量员工体验。从那时起，我们的战略支持将通过专家分析和建议介入，以继续追逐您的目标。我们相信每一种工作场所文化都可以是充实和有吸引力的，我们致力于让我们的客户自由地爱和关心他们的员工。
Nectar
nectarhr.com
Nectar 与 SHRM 合作，帮助世界各地的团队感到受到重视、相互联系和参与。每天通过 Nectar 提高参与度并庆祝个人胜利。我们的 360 度认可和奖励平台使每个人（同事之间以及经理和员工等）能够发送植根于核心价值观的有意义的认可。 Nectar 拥有最广泛的奖励目录，因此用户可以从公司品牌的赠品、亚马逊产品、礼品卡或自定义奖励类型中进行选择。与 Slack 和 Teams 等其他工具集成，使发送识别变得容易。我们为 MLB、SHRM、Redfin、Heineken 等顶级组织提供支持。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我们的平台使员工和经理可以轻松地相互认可和奖励彼此的里程碑和成就。与任何其他表彰计划不同，Bucketlist 使公司能够按照员工想要的方式奖励员工，从而获得 97% 的产品满意度评分。借助“遗愿清单”，员工或经理可以轻松表彰和奖励那些在生活中体现核心价值观或表现出色的同事。
Fringe
fringe.us
Fringe 是世界上第一个福利市场，提供生活方式支出账户、奖励和认可、福利以及灵活的福利计划的全球解决方案。停止在参与度低且使用规则混乱的多点解决方案上浪费时间和金钱。将所有人员计划整合到一个平台中，节省高达 80% 的成本。 Fringe 有助于满足员工的多样化需求。 Fringe 拥有市场上 120 多种服务和体验，允许员工根据自己的具体偏好定制福利方案。我们的许多客户在推出 Fringe 后的 6 个月内就看到了 80-90% 的参与度，难怪 84% 的员工对提供灵活福利的公司表现出更高的忠诚度。通过 Fringe 吸引并留住您不能失去的关键人才。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox 是一个全球福利和奖励平台，帮助公司关心、联系和表彰员工，无论他们身在何处或想要什么。我们深受全球 4000 多家企业的信赖，帮助员工保持快乐、健康和积极性。 Perkbox 平台为团队提供广泛的福利和福利、个性化的认可和奖励工具、精心策划的福利内容以及展示公司文化的引人入胜的方式。我们的全球应用程序为每个人提供无缝体验，并且是专业的
PerkUp
perkupapp.com
通过 PerkUp 向员工发送令人难以置信的礼物和奖励。简化工作周年纪念日和生日礼物、发送现金奖励并向您的全球团队分发品牌礼品。
Caroo
caroo.com
我们设想一个人们通过认可在工作中体验深层联系的世界。我们的平台揭示了对员工个人认可需求的深入行为理解，提供了何时认可的见解，并让员工可以轻松地发送真正想要的奖励。全部集中在一处。我们相信…… - 每个员工的影响力都值得得到认可 - 为个人量身定制的认可才是最有意义的 - 认可不一定要很麻烦或昂贵才能真正具有魔力 - 认可文化应该存在于企业的各个角落Caroo 组织是由女性和退伍军人创立的，并与包括 Feeding America 在内的各种慈善机构合作。自 2015 年以来，Caroo 已向有需要的家庭捐赠了超过 2000 万份餐食。要了解更多信息，请访问 Caroo.com。
CardClan
cardclan.io
让大家感受到被重视！ CardClan 消除了您向员工和客户表达谢意的麻烦。使用定制贺卡庆祝生日、周年纪念日甚至退休等里程碑，一定会让收件人微笑。借助我们易于使用的工具，您可以超越表达感激之情 - 无论他们在世界各地！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre 是一个旨在建立人际关系的职场文化平台。我们的移动优先平台复制了自发和随意的互动，创造了更好的工作场所，为分散的员工提供了“虚拟饮水机”。 Bonfyre 为员工提供与生产力工具分开的数字空间，以创建一个包容性的社区，让员工有归属感，从而提高员工保留率。该平台支持文化接触点，例如团队建设、认可、调查、健康和安全举措、慈善事业、共同利益社区等。
Espresa
espresa.com
Espresa 是一个软件平台和供应商网络，用于提供现场工作场所服务，帮助公司吸引和留住最优秀的人才，同时显着提高他们的生产力。
Staffino
staffino.com
Staffino 是一个客户和员工体验管理平台，在全球拥有强大的影响力，能够为 30 多个国家/地区的不同行业的客户提供服务。我们的尖端在线平台已经发展到可以与世界领先的 CEM 平台竞争，提供用户友好且具有视觉吸引力的界面，用于收集和管理客户和员工反馈。 Staffino XM 产品专为各行业各种规模的企业精心设计，旨在彻底改变国内和国际层面的客户和员工体验。我们全面的 CX 和 EX 产品使您能够提供无与伦比的客户满意度、激发员工积极性并加速收入增长。 客户体验产品和服务： - 闭环反馈管理 - 保留案件监控 - NPS、CSAT、CES 和其他 CX 指标 - 语义引擎 - 个性化 CX 仪表板 - 通达购物® - 客户体验咨询 - 绩效管理评估 - 客户体验调查 EX 产品与服务： - 员工认可和激励 - 员工游戏化 - 员工绩效 - 员工敬业度
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink 是 CultureBoard 的一部分，是一款员工认可软件，可帮助公司建立更牢固的关系、认可成就并建立健康的工作场所文化。 KudosLink 受到 Canva、Tesla 或 Amazon 用户的信任，是人力资源经理和员工之间的强大联系，可提高组织各个层面的幸福感和参与度。凭借其以模因为动力的概念，只需点击几下，KudosLink 就可以成为一个令人愉快的欣赏平台，您可以帮助人们感受到更大的一致性和参与感并提高绩效。
Applauz
applauz.me
通过掌声最大限度地减少人员流动并将生产力推向新的高度。 Applauz 是一个屡获殊荣的员工认可平台，配备了支持和加强积极、蓬勃发展的公司文化的所有必要工具。轻松地让同事和经理通过有意义的赞赏信息相互认识。通过为员工颁发个性化公司徽章和可兑换的 Applauz 奖励积分来表彰员工取得的成就。通过 Applauz 的脉搏调查与您的团队的情绪保持联系，为您的团队提供激励性目标，提供定制的公司福利，通过 Applauz 的个性化工作周年纪念计划庆祝服务里程碑，并深入了解整个团队和个人员工敬业度水平的全面报告和分析组织。借助 Applauz，您不仅实现了一个识别平台，还实现了一个识别平台。您正在彻底改变员工敬业度的方法。
Group Cards
groupcards.app
在 Group Cards，我们帮助客户建立更快乐、更高效的团队。我们已向世界各地的人们发送了超过 500 万条感谢信息 - 每一条都充满了欢乐和联系。使用团体卡，您可以发送一张不限页数和签名的团体贺卡、收取礼物费用，甚至可以将您的团体卡打印成书。
Accolader
accolader.io
Accolader 是一个免费的同行奖励系统，提供专业版。 Accolader 建立在提高幸福感和参与度的基础上：通过社会、共同认可而不是奖励来颁发奖项。在管理和使用方面都注重简单性。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以轻松地将团队聚集在一起庆祝个人，无论您是坐在同一个办公室还是分布在全国各地。邀请您的团队在线签署团体卡、上传图片、添加表情包和 GIF，甚至筹款购买团体礼品卡或添加公司资助的礼品卡！
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可让公司高效、大规模地提供和管理员工福利。
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一个免费且易于使用的奖励平台，允许人们免费向任何地方的任何人发送奖励、支出和激励。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨国公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉和都柏林，提供基于云（软件即服务）的人力资本管理 (HCM) 软件解决方案。 其社会认可解决方案旨在让员工相互认可和奖励，以激励与公司价值观相匹配的绩效和行为。 Workman 的部分客户包括赛门铁克、Intuit、捷蓝航空、思科和洲际酒店集团。 2019 年 2 月，该公司更名为 Work human。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly 是开启成功工作场所的第一条途径！它是推动员工敬业度、认可和奖励以及绩效提升的引擎。在 Bonusly，我们相信您的业务成功是由高度敬业且高绩效的员工和团队推动的。我们的绩效支持解决方案可以通过奖励员工里程碑、通过同行认可建立有意义的关系、实现一致的反馈以及为经理提供释放团队全部潜力所需的工具和见解来帮助您推动和保持高绩效。使用 Bonusly 建立一种工作文化，培养员工的价值感、归属感，并为他们对企业发展的贡献感到自豪。今天开始免费试用！认可和奖励员工的最简单方法。通过 Bonusly 提高员工敬业度和保留率。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含员工敬业度元素的绩效评估软件。它简单但灵活且强大，足以与各种规模的快速发展的公司合作。请求演示！
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 通过社会认可和奖励将人们聚集在一起，创造了一个更加充满活力的工作场所。 HeyTaco 有趣且独特的善良货币（炸玉米饼）将有助于建立更牢固的联系、鼓舞士气并提高整体团队的幸福感。主要优点： - 促进积极沟通 - 建立友情 - 鼓励人们表达感激之情 - 培养欣赏文化 - 将公司价值观融入生活 - 提高员工士气 - 提高敬业度 - 帮助远程团队建立联系 新！通过 HeyTaco Giver 模式打造奉献文化
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人为本的认可和奖励软件，它可以团结您的公司，并通过感恩和社交联系吸引您的员工。我们通过社区和联系为团队打造引人入胜的体验，同时鼓励频繁的认可和奖励，并提供可行的员工见解。平均采用率为 96%，并与 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立集成。拥有员工喜欢使用的软件从未如此简单，同时也让您的工作变得更加轻松！
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助于让工作每天变得更好。我们帮助组织改善员工体验、激发影响力并营造员工成功的磁性文化，从而吸引和留住顶尖人才。我们的一体化员工成功平台通过持续的洞察力和行动来推动敬业度和绩效。我们的敬业度套件可帮助组织制定整体倾听策略，以识别和解决员工体验中的差距。我们的绩效管理工具为团队成长、发展和调整提供资源，以取得最大成功。解决方案包括员工调查、行动规划、目标、反馈、绩效评估、认可、一对一、人才评估、继任计划以及全国知名的最佳工作场所竞赛。要了解更多信息，请访问 www.quantumworkplace.com。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屡获殊荣的一体化礼品公司，致力于传播欢乐、分享感激之情，并消除送礼过程中的猜测。 Snappy 成立于 2015 年，在 2021 年、202 年和 2023 年被评为 Inc. 在东北地区发展最快的公司之一。Snappy 是超过 43% 的财富 100 强公司以及数千名使用 Snappy 的个人值得信赖的礼品合作伙伴适合用作个人礼物。 Snappy 已向全球发送了超过 300 万份礼物。 Snappy 致力于通过感恩和礼物的力量联系人们并培养有意义的关系。我们的收件人挑选经验可确保送礼者在任何场合每次都能为每个人送上完美的礼物。 《财富》杂志对 Snappy 进行了专题报道
StarMeUp
starmeup.com
反馈是公司员工持续发展路线图的基石。收集员工报告、同事和主管的反馈，以确定并肩工作的优势和需要改进的领域，帮助他们提高工作效率。
Vantage Circle
vantagecircle.com
我们是一个屡获殊荣的员工敬业度和认可平台，通过人工智能驱动和基于 SaaS 的创新解决方案（即 Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和 Vantage Fit），帮助人力资源专业人员建立成功的工作文化。我们拥有来自全球 700 多个客户的超过 200 万员工的用户群。使用我们平台的员工可以：将奖励积分兑换为全球奖励目录中 1000 多个品牌的礼品卡、从亚马逊商店购买产品、预订体验或从 59 多个国家/地区的可用选项中购买商品。它还允许与 Teams 和 Slack 等工具无缝集成，使识别变得轻松。我们的平台还提供一系列福利，例如长期服务奖，包括周年纪念积分、数字服务年鉴和专门的里程碑目录。我们也是 Microsoft Teams、People Strong 和其他 HRMS/HCM 平台的首选合作伙伴。
Winningtemp
winningtemp.com
我们的团队成功平台通过倾听每一位员工的意见并为领导者提供相关的见解和行动来帮助您创建成功的团队和健康的组织，从而提供清晰、可衡量的结果。我们可以腾出时间，让您的领导者可以专注于真正重要的事情。我们的解决方案以科学为基础，以数据为动力，并由人工智能驱动，帮助全球各地的组织更轻松地提高敬业度，并降低压力水平和员工流动率。只需一眼，您即可了解整个组织的整体温度。这使您可以轻松发现员工喜欢或希望发展的领域，让您有机会在挑战升级之前发现挑战，并共同创造成功的结果。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队友的生日或周年纪念日。与 Microsoft Teams 和 Slack 无缝集成 通过安全集成和实时数据更新，在您已经工作的地方无缝参与。一次输入数据即可跨平台立即同步。提高员工敬业度 利用首席执行官和高管的最新动态、各种员工调查、每周签到和满意度调查来提高敬业度。简化内部沟通 利用 AMA 模板、新闻源、帮助模板、群组源、破冰活动、创意管理、内部 wiki 和会议工具等工具来增强沟通工作流程。提高团队生产力 使用每日回顾、议程、会议记录、产品反馈、胜利列表和轻量级销售 CRM 来提高生产力。简化人力资源和招聘实施员工福利调查、离职面谈、eNPS 分数、内部推荐、面试问题和新员工反馈，以及承包商时间跟踪和其他人力资源模板。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与、LMS 和 50 多个模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。与我们一起踏上重新定义卓越人力资源的旅程。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard 取代了传递和签名的卡片 - 重新构想员工特殊场合的工作场所感谢方式。它还可以用于公司活动、喊话等。用户创建Kudoboard群卡；贡献内容；邀请其他人发帖，然后交付给收件人。 Kudoboard 可供各种规模的团队使用（当某些员工处于远程办公时尤其有价值），Kudoboard 非常适合最重要的特殊场合：生日、工作周年纪念日、入职、告别、康复、喊话等。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一个由人工智能驱动的礼宾企业礼品平台，专门提供大规模个性化服务。该公司旨在利用人工智能技术简化送礼流程，帮助客户高效地为每个人选择最合适的礼物。无论您的列表是针对 1 位收件人还是 50,000 位收件人，Giftpack 都能够根据送礼场合提供各种个性化功能。 Giftpack 在全球范围内运营，因此接收者无论身在何处都可以领取礼物或捐赠给自己选择的慈善机构。
CorporateGift.com
corporategift.com
企业礼品是一个礼品平台，专为持续的程序性礼品而开发。购买、存储和设置所有内容一次，然后在几分钟内提高参与度。我们的解决方案围绕三大支柱组成：确保收件人满意度的各种产品、实现无缝过程控制的先进技术和自动化，以及随时准备提供最佳实践和支持以确保满足每个客户需求的专家团队。
Awardco
award.co
Awardco 通过价值驱动的认可和奖励提高生产力、减少支出并构建文化。通过 Awardco 与 Amazon Business 和德勤的独特合作关系，访问全球最大的奖励网络，并为您的员工奖励获得税务合规支持。在一个简单易用的平台上享受任何类型的美元兑美元识别计划。
Guusto
guusto.com
旨在影响一线人员保留的认可。不是另一个积分计划！只需几分钟（而不是几个月）即可开始使用免费的单用户帐户，该帐户可以向任何人发送奖励。通过网络、移动应用程序、电视显示屏和打印选项，灵活地交付给一线工作人员，无需任何技术即可兑换。预算的 5 倍影响 - 只为能够给予认可的人付费，没有加价，无人认领的礼物将被退回，并且每发送一份礼物都会捐赠 1 天的干净水。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我们相信当人们感到被感激时，世界会变得更美好。这就是我们的使命：帮助人们轻松分享感激之情 - 一个人，一次一张卡片。我们的服务允许您创建一张数字卡并让多人签名。我们以现代方式在团体中签名和发送传统贺卡的方法非常易于使用。有远程工作的同事或全国各地的朋友吗？没问题！我们允许您通过简单地共享链接来收集任意数量的签名。您永远不必担心签名空间不足或丢失卡。传递马尼拉文件夹的日子已经结束了！如今，GroupGreeting 已被超过 10,000 家企业使用，并已在 195 个国家/地区发送了超过 50,000,000 条感谢信息。我们重视思想和背景的多样性，并努力营造一种包容、支持个人和职业成长以及同情他人的文化。
Kudos
kudos.com
Kudos 屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力、可持续的员工体验，从而提高员工敬业度并改善业务成果。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一为 MSP 构建的结合了 CSAT、NPS、员工认可和游戏化的平台。跟踪对提高员工敬业度、客户满意度和达成更多交易最重要的指标！ Crewhu 是一个专为 MSP 构建的客户反馈、游戏化和认可平台。 Crewhu 提供与大多数 MSP 软件平台的集成，以跟踪重要的 KPI，包括 PSA、CRM、文档工具和 VoIP 提供商指标。 Crewhu 的使命是庆祝每日的胜利并创造更强大的文化。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发票 - 💡通过我们的白板和模板进行集思广益和计划 - 通过我们的 CRM 模块跟踪您的销售线索并将其转化为销售和客户 - 通过学习💡中心缩小团队成员的技能差距；上传您自己的文件/视频内容，以实现个人和公司的发展并轻松入职 - 跟踪员工的出勤情况并根据时间日志衡量项目、关键结果和任务的效率 - 拖放表格和调查可轻松收集和分析数据和信息- FlowyTeam 最适合拥有 5 - 1,000 多名员工的组织 - FlowyTeam 为 90 多个国家/地区的 1,000 多个组织提供支持和服务 - FlowyTeam 软件提供以下语言版本：英语、德语、葡萄牙语、意大利语、西班牙语、法语、中文，阿拉伯语，印尼语，越南语，泰语，波斯语，希腊语，土耳其语，俄语，印地语，韩语，日语，斯洛文尼亚语，斯洛伐克语，塞尔维亚语，克罗地亚语，波兰语，匈牙利语，捷克语，乌克兰语，罗马尼亚语，保加利亚语 - 我们令人惊叹的💐客户是Roche、ADDX、buddyboss、Turknet、Runcloud、pandai.org、Liebherr 等等...flowyteam.com 您需要 OKR 辅导：FlowyTeam 推荐 OKR Institute - okrinstitute.org