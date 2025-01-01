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最热门 最近添加 员工福利软件 - 最热门应用

员工福利软件使企业能够为其员工提供和管理额外福利。这些福利包括管理学费报销、提供食品券、安排班车服务和组织场外活动。除了健康保险、伤残保险、退休计划、人寿保险、家事假 (FMLA) 和带薪休假等标准福利外，还提供额外福利，即所谓的附加福利。这些工具专为人力资源部门设计，旨在增强公司文化、改善工作环境并促进员工福祉。