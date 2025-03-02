员工福利软件 - 最热门应用 - 图瓦卢

Vantage Circle

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Vantage Circle是一个屡获殊荣的员工参与和认可平台，可帮助人力资源专业人员通过创新的AI驱动和基于SaaS的解决方案来建立胜利的工作文化，即，有利的奖励，Vantage Pulse，Vantage Pulse，Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它拥有来自全球700多名客户的200万员工的用户群。使用该平台的员工可以通过全球奖励目录，亚马逊商店购买产品，书籍体验或从59多个国家 /地区可用的期权购买商品，从1,000多个品牌的礼品卡交换奖励积分。它还允许与团队和Slack之类的工具无缝集成，从而无识别麻烦。该平台提供了一系列好处，例如长期服务奖，包括周年纪念积分，数字服务年鉴和专门的里程碑目录。 Vantage Circle还是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首选合作伙伴。 旨在增强团队绩效和欣赏文化的旨在，我们的应用提供了一系列全面的功能： *社会认可：通过对等认可，奖项，徽章和排行榜庆祝成就。 *里程碑庆典：永不错过自动生日和服务周年愿望的特殊时刻。 *全球奖励目录：在70多个国家 /地区的礼品卡，商品和独特体验的赎回点。 *亚马逊业务集成：为大量亚马逊产品毫不费力地交换奖励积分。 *多语言支持：有13种语言可供全球劳动力。 *无缝集成：与社交平台，SSO和HRIS系统平稳集成。