员工福利软件 - 最热门应用 - 所罗门群岛

Compt

compt.io

Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管理工具。员工可以在同一平台上提交费用并附加任何必要的文件，使其成为真正全面的员工报销解决方案。 Compt 成立于 2018 年 1 月，总部位于马萨诸塞州波士顿。了解更多信息，请访问 www.compt.io。