员工福利软件 - 最热门应用 - 阿尔及利亚

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员工福利软件使企业能够为其员工提供和管理额外福利。这些福利包括管理学费报销、提供食品券、安排班车服务和组织场外活动。除了健康保险、伤残保险、退休计划、人寿保险、家事假 (FMLA) 和带薪休假等标准福利外，还提供额外福利，即所谓的附加福利。这些工具专为人力资源部门设计，旨在增强公司文化、改善工作环境并促进员工福祉。
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Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管...
Vantage Circle
vantagecircle.com
我们是一个屡获殊荣的员工敬业度和认可平台，通过人工智能驱动和基于 SaaS 的创新解决方案（即 Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和 Vantage Fit），帮助人力资源专业人员建立成功的工作文化。我们拥有来自全球 700 多个客户的超过 200 万员工的用户群。使用我们平台的员工可以：将奖励积分兑换为全球奖励目录中 1000 多个品牌的礼品卡、从亚马逊商店购买产品、预订体验或从 59 多个国家/地区的可用选项中购买商品。它还允许与 Teams 和 Slack 等工具无缝集成，使识别变得轻松。我们的平台还提供一系列福利，例如长期服务奖，包...
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven 帮助公司留住多元化人才、改善健康状况并降低生育成本。我们支持为人父母的每一条途径：怀孕、生育、卵子冷冻、收养、代孕、婴儿护理、母乳运输和经理培训。
Perks
perks.tech
Batik 是满足当今员工需求的一站式福利和津贴解决方案。我们帮助人力资源部门将所需的福利与当今员工的需求保持一致，并使福利解决方案变得简单且易于参与，使您的工作场所以员工为中心。 Batik 与其他福利提供商的不同之处在于，它致力于将福利重新构想为有形的、个性化的、包容性的和可获取的。这一承诺确保每位员工都感到他们的福利是根据他们独特的需求和偏好量身定制的。 Batik 的专属福利套件经过精心策划，以确保每位员工都能获得与其相关且有意义的福利。管理员访问权限允许人力资源部门查看他们可以为员工激活的福利。 HR和员工可以以独家价格享受福利。
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health 是一款健康福利软件和咨询服务，可帮助雇主削减成本并更好地照顾其团队。
Abenity
abenity.com
Abenity 帮助雇主、校友团体和协会通过私人福利和折扣计划来补充他们的福利。