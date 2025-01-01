员工福利软件 - 最热门应用

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员工福利软件使企业能够为其员工提供和管理额外福利。这些福利包括管理学费报销、提供食品券、安排班车服务和组织场外活动。除了健康保险、伤残保险、退休计划、人寿保险、家事假 (FMLA) 和带薪休假等标准福利外，还提供额外福利，即所谓的附加福利。这些工具专为人力资源部门设计，旨在增强公司文化、改善工作环境并促进员工福祉。
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Circula
circula.com
Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。
Compt
compt.io
Compt 是一款可定制的福利津贴软件，支持全球团队，符合 IRS 标准，简化员工福利管理和报销流程。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一款员工参与与认可平台，提供奖励、健康计划和认可工具，旨在提升员工体验与工作文化。
Perks
perks.tech
Batik 是一款一站式员工福利应用，帮助HR提供个性化、易于接触的福利，确保每位员工获得相关的福利。
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven Clinic是一个数字健康平台，提供孕育、产后护理、心理支持等服务，帮助家庭建设和医疗保健。
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health是一款健康福利软件，帮助雇主管理健康报销安排，降低成本，提供更灵活的员工福利选择。
Abenity
abenity.com
Abenity应用为雇主、校友团体和协会提供独家折扣和特权，帮助用户在日常生活中节省开支。