员工监控软件 - 最热门应用

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员工监控软件使企业能够跟踪员工在工作时间内的生产力、出勤率和绩效，确保员工有效地利用时间。这些工具可以监控活动时间、位置、屏幕活动、浏览器历史记录、光标移动和业务呼叫，以确保遵守公司政策并保持员工素质。人力资源团队通常使用员工监控产品来评估政策合规性，而客户服务经理则使用它们来确保代表有效工作。远程团队的经理还发现它们对于监督工作很有价值。 这些解决方案还可以确保向潜在客户传达正确的信息，从而使实施新推销或策略的销售团队受益。它们使组织变得敏捷，快速识别有效的方法并根据成功调整策略。对于采用混合和远程工作环境的公司来说，员工监控对于评估绩效质量至关重要。员工监控软件的功能通常与时间跟踪软件和联络中心质量保证工具的功能重叠。
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Insightful
insightful.io
Insightful是一款员工生产力分析软件，提供数据洞察，支持自动时间跟踪和远程团队管理，提高工作效率和流程优化。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak是一款劳动力管理分析平台，帮助组织提升员工生产力和工作绩效，同时保护员工隐私。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款时间跟踪软件，帮助用户监控和优化工作效率，分类活动并提供报告、出勤管理和预算工具。
We360 AI
we360.ai
We360 AI是一款基于云的员工监控软件，提供实时数据分析和工作环境洞察，支持远程办公和提高团队生产力。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor是一款员工监控应用，通过跟踪活动和生产率，帮助企业提高效率和管理项目。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi是一款时间跟踪与员工监控软件，提供截图、URL跟踪、请假管理、项目规划等功能，适合中小企业使用。
Monitask
monitask.com
Monitask是一款员工监控与时间跟踪软件，帮助提高远程团队的生产力和问责制，支持实时监视和活动报告。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity是一个全面的生产力跟踪和员工管理平台，提供任务管理、时间跟踪和项目管理等功能，旨在提高团队协作和项目效率。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler是一款员工监控和活动跟踪软件，提供实时监控、活动记录、效率分析和信息安全功能。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自动员工生产力监控软件，提供时间跟踪、项目管理和报告功能，帮助管理者有效监督团队工作。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere是一款基于AI的远程员工监控与桌面时间追踪软件，旨在提高安全性与生产力，提供多种监控与协作功能。
WorkTime
worktime.com
WorkTime是一款员工、计算机和互联网监控软件，旨在监测生产力，支持远程及在办公室的员工，适用于1至15000台电脑。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus是一款资源管理平台，提供时间跟踪、项目管理和团队协作工具，旨在提高团队生产力和优化工作流程。
DeskLog
desklog.io
DeskLog是一款项目管理和员工追踪软件，帮助管理项目、实时监控团队生产力、记录工作时间和生成报告，支持Windows、Linux和Mac。
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack是一款员工监控和时间跟踪软件，可以记录应用程序使用情况、浏览的网址和文件，帮助管理工作效率和项目时间表。
Yaware
yaware.com
Yaware是一款帮助用户监测通话、应用和手机位置的生产力工具，旨在优化工作流程和时间管理。
Traqq
traqq.com
Traqq是一款支持企业监控绩效和内部流程的工具，提供时间追踪和生产力分析，帮助团队提高工作效率和透明度。
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai 是一款帮助父母监控孩子在线活动的应用，确保他们远离不良内容，并培养良好的使用习惯。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款基于云的员工监控软件，帮助企业提高员工效率和保护公司信息，支持多种部署模式。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer 是更系统地监控员工和项目的最佳软件。从出勤检查员到项目截止日期和公司审计，Workganizer 已经为您安排好了一切。要了解有关 Workganizer 如此特别的功能的更多信息，请单击网站链接。
Controlio
controlio.net
Сontrolio 是一款顶级员工监控软件，使组织能够在不侵犯员工隐私的情况下深入了解日常工作流程、管理工作负载平衡并评估员工绩效。提高员工生产力、改进工作政策和增强数据安全现在变得比以往任何时候都更容易！
Veriato
veriato.com
Veriato 重新发明了它创建的类别，使用基于人工智能的用户行为分析来帮助公司在远程、混合和办公室环境中预防风险并提高生产力。 Veriato 的平台在一个强大的平台中提供内部风险管理 (IRM)、行为分析、用户活动监控 (UAM) 和数据丢失防护 (DLP) 的解决方案。 Veriato 提供监控、警报、报告和屏幕截图，使客户能够具有预测性和主动性，而不是被动性，这对网络安全至关重要。该平台帮助全球企业、中小企业和政府实体提高参与度、生产力和安全性。