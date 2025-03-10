员工监控软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
员工监控软件使企业能够跟踪员工在工作时间内的生产力、出勤率和绩效，确保员工有效地利用时间。这些工具可以监控活动时间、位置、屏幕活动、浏览器历史记录、光标移动和业务呼叫，以确保遵守公司政策并保持员工素质。人力资源团队通常使用员工监控产品来评估政策合规性，而客户服务经理则使用它们来确保代表有效工作。远程团队的经理还发现它们对于监督工作很有价值。 这些解决方案还可以确保向潜在客户传达正确的信息，从而使实施新推销或策略的销售团队受益。它们使组织变得敏捷，快速识别有效的方法并根据成功调整策略。对于采用混合和远程工作环境的公司来说，员工监控对于评估绩效质量至关重要。员工监控软件的功能通常与时间跟踪软件和联络中心质量保证工具的功能重叠。
提交新应用
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack是一款员工监控和时间跟踪软件，可以记录应用程序使用情况、浏览的网址和文件，帮助管理工作效率和项目时间表。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer 是更系统地监控员工和项目的最佳软件。从出勤检查员到项目截止日期和公司审计，Workganizer 已经为您安排好了一切。要了解有关 Workganizer 如此特别的功能的更多信息，请单击网站链接。
fenced.ai
fenced.ai
父母并不总是能够照顾孩子的每一项活动，尤其是孩子如何度过上网时间。对于儿童来说，网络并不总是一个安全的空间。这时，fenced.ai 就可以派上用场，以确保您孩子的数字福祉。 fenced.ai 有助于让您安心，因为它可以让您知道孩子是否安全，不会受到成人内容和其他露骨非法网站的影响。在安装fenced.ai之前还需要与孩子进行适当的沟通，让孩子们觉得你尊重他们的隐私。 fenced.ai 的开发不仅是为了监控您孩子的设备，也是为了帮助您的孩子养成良好的设备使用习惯并避免不必要的伤害。
Controlio
controlio.net
Сontrolio 是一款顶级员工监控软件，使组织能够在不侵犯员工隐私的情况下深入了解日常工作流程、管理工作负载平衡并评估员工绩效。提高员工生产力、改进工作政策和增强数据安全现在变得比以往任何时候都更容易！
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity是一个全面的生产力跟踪和员工管理平台，提供任务管理、时间跟踪和项目管理等功能，旨在提高团队协作和项目效率。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款基于云的业务解决方案软件，可让雇主提高员工工作效率并防止公司信息泄露，其积累的数据可以成为解决工作场所各种问题和事件的资产。 CleverControl 以三种不同的形式展示其产品：云端、本地和小型企业本地。什么是云上 CleverControl？ CleverControl 其云解决方案的目标是编制有关团队日常工作模式的综合报告。主要功能包括面部识别、键盘记录、屏幕录制、即时消息监控等。团队领导可以从任何设备远程访问积累的数据。什么是 CleverControl On-Premise？ CleverControl On-Premise 是一种适用于公司的员工监控解决方案，可确保收集的数据保留在您的公司网络内。您对信息的存储和访问拥有绝对权力。什么是适用于小型企业的 CleverControl Local？ CleverControl Local for Small Business 是一种经济高效的解决方案，用于监控员工活动并提高效率。它通过利用共享文件夹系统消除了购买服务器的需要，确保所有数据保留在您的公司内。该工具非常适合寻求在不增加硬件成本的情况下优化生产力和保护数据的小型企业。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款员工、计算机和互联网监控软件。 WorkTime 监控生产力并帮助提高生产力。它监控在家工作、远程工作和在办公室工作的员工。 WorkTime 不支持任何侵入式监控。它专为重负载而设计，可在 1-15,000 多台计算机上正常运行。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新发明了它创建的类别，使用基于人工智能的用户行为分析来帮助公司在远程、混合和办公室环境中预防风险并提高生产力。 Veriato 的平台在一个强大的平台中提供内部风险管理 (IRM)、行为分析、用户活动监控 (UAM) 和数据丢失防护 (DLP) 的解决方案。 Veriato 提供监控、警报、报告和屏幕截图，使客户能够具有预测性和主动性，而不是被动性，这对网络安全至关重要。该平台帮助全球企业、中小企业和政府实体提高参与度、生产力和安全性。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler是一款员工监控和活动跟踪软件，提供实时监控、活动记录、效率分析和信息安全功能。
Traqq
traqq.com
Traqq 帮助企业和组织监控绩效和公司内部流程。您的团队将变得更有组织性、透明度更高并提高工作效率。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 通过测量和分析员工手机的通话、应用程序和位置来帮助人们提高工作效率。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi是一款时间跟踪与员工监控软件，提供截图、URL跟踪、请假管理、项目规划等功能，适合中小企业使用。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak是一款劳动力管理分析平台，帮助组织提升员工生产力和工作绩效，同时保护员工隐私。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus是一款资源管理平台，提供时间跟踪、项目管理和团队协作工具，旨在提高团队生产力和优化工作流程。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor是一款员工监控应用，通过跟踪活动和生产率，帮助企业提高效率和管理项目。
DeskLog
desklog.io
DeskLog是一款项目管理和员工追踪软件，帮助管理项目、实时监控团队生产力、记录工作时间和生成报告，支持Windows、Linux和Mac。
We360 AI
we360.ai
We360 AI是一款基于云的员工监控软件，提供实时数据分析和工作环境洞察，支持远程办公和提高团队生产力。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere 是一款基于人工智能的远程员工监控和桌面时间跟踪软件，旨在确保安全并提高生产力。该工具提供自动时间监控、空闲时间跟踪、网站和应用程序使用情况监控以及位置跟踪等功能，以最大限度地提高生产力。 它还在组织内的各个级别提供直观、全面的可视化和报告。管理人员可以在未满足阈值或边界时设置可配置的操作，包括屏幕阻止或触发通知。除了监控之外，wAnywhere 还提供平台内的通信和协作功能。 用户可以通过企业级安全视频会议应用程序和企业聊天与团队成员进行交互。该工具允许按部门进行配置、附件、组创建，并能够添加自定义品牌以形成有凝聚力的文化。wAnywhere 还提供一系列提高生产力的应用程序，使员工能够在一个桌面上获得所需的一切。 该工具不断添加新应用程序，很快它将允许访问流行的外部应用程序。为了保持员工的参与度和积极性，wAnywhere 提供了游戏化和健康功能。 它旨在通过提供促进积极性和健康的创新功能来提高参与度。该工具还强调了其在释放各种好处方面的价值，包括与位置无关的安全工作场所、混合工作的灵活性、降低房地产、能源和通勤成本，最大化和跟踪生产力，加强公司文化，并通过直观的可视化和报告提供数据驱动的见解。此外，wAnywhere 强调基于人工智能的安全性和合规性，为探索混合工作可能性的公司创建一个安全的环境。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款时间跟踪软件，帮助用户监控和优化工作效率，分类活动并提供报告、出勤管理和预算工具。
Monitask
monitask.com
Monitask是一款员工监控与时间跟踪软件，帮助提高远程团队的生产力和问责制，支持实时监视和活动报告。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
Insightful
insightful.io
Insightful是一款员工生产力分析软件，提供数据洞察，支持自动时间跟踪和远程团队管理，提高工作效率和流程优化。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自动员工生产力监控软件，提供时间跟踪、项目管理和报告功能，帮助管理者有效监督团队工作。