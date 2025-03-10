员工监控软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

wAnywhere

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wAnywhere 是一款基于人工智能的远程员工监控和桌面时间跟踪软件，旨在确保安全并提高生产力。该工具提供自动时间监控、空闲时间跟踪、网站和应用程序使用情况监控以及位置跟踪等功能，以最大限度地提高生产力。 它还在组织内的各个级别提供直观、全面的可视化和报告。管理人员可以在未满足阈值或边界时设置可配置的操作，包括屏幕阻止或触发通知。除了监控之外，wAnywhere 还提供平台内的通信和协作功能。 用户可以通过企业级安全视频会议应用程序和企业聊天与团队成员进行交互。该工具允许按部门进行配置、附件、组创建，并能够添加自定义品牌以形成有凝聚力的文化。wAnywhere 还提供一系列提高生产力的应用程序，使员工能够在一个桌面上获得所需的一切。 该工具不断添加新应用程序，很快它将允许访问流行的外部应用程序。为了保持员工的参与度和积极性，wAnywhere 提供了游戏化和健康功能。 它旨在通过提供促进积极性和健康的创新功能来提高参与度。该工具还强调了其在释放各种好处方面的价值，包括与位置无关的安全工作场所、混合工作的灵活性、降低房地产、能源和通勤成本，最大化和跟踪生产力，加强公司文化，并通过直观的可视化和报告提供数据驱动的见解。此外，wAnywhere 强调基于人工智能的安全性和合规性，为探索混合工作可能性的公司创建一个安全的环境。